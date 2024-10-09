Interactive Brokers和SNB Capital為投資人提供在沙烏地阿拉伯交易所交易的權限

康乃狄克州格林尼治--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 自動化全球電子經紀商Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR)和首屈一指的沙烏地阿拉伯交易所經紀商、沙烏地阿拉伯王國最大的投資銀行SNB Capital宣布達成合作，將使符合條件的國際投資人能夠透過Interactive Brokers平台取得在沙烏地阿拉伯交易所交易的權限。

透過這一具有里程碑意義的聯盟，Interactive Brokers成為第一家允許外國投資人直接擁有和交易沙烏地阿拉伯交易所上市證券的全球經紀商。Interactive Brokers的客戶現在可以在一個統一的平台上投資沙烏地阿拉伯股票以及全球股票、選擇權、期貨、債券、基金等。

此次合作於今日在利雅德的沙烏地阿拉伯交易所舉行的敲鐘儀式上啟動，SNB Capital證券業務主管Loai Bafaqeeh和Interactive Brokers杜拜國際金融中心新辦公室的IBKR資深執行官James Bradie出席了儀式。

沙烏地阿拉伯交易所是世界交易所聯合會72個成員中的十大股票市場之一，也是海灣合作委員會(GCC)的主導市場，擁有涵蓋22個產業的超過415種上市證券，提供全面而多元的上市證券交易環境。Interactive Brokers的客戶可以實現投資組合的多元化並擴大投資組合的規模，納入在中東最大證券交易所交易的沙烏地阿拉伯股票、房地產投資信託基金(REIT)和交易所交易基金(ETF)，從而拓寬其投資前景。

Interactive Brokers執行長Milan Galik表示：「我們很高興與SNB Capital合作，讓投資人能夠在我們業已十分廣泛的全球產品和市場之外以低成本交易沙烏地阿拉伯股票。」

沙烏地阿拉伯是以GDP計最大的經濟體和中東首屈一指的資本市場，目前正在依照其總體國家戰略「沙烏地阿拉伯2030年願景」進行重大的社會和經濟轉型，該戰略旨在進一步發展業已多元化、可及且具有競爭力的經濟。

SNB Capital執行長Rashed Sharif表示：「我們與Interactive Brokers的合作是我們做為沙烏地阿拉伯全國領軍企業角色的延伸，與我們的策略目標完美契合，有助於達成『沙烏地阿拉伯2030年願景』金融部門發展計畫(FSDP)的宏偉目標；發展先進的金融市場，並提供具有多元化投資人基礎的有效投資平台。」

如欲瞭解有關透過Interactive Brokers取得沙烏地阿拉伯交易所交易權限的更多資訊，請造訪：

美國 - 沙烏地阿拉伯證券交易所（以及IB LLC服務的國家/地區）

加拿大 - 沙烏地阿拉伯證券交易所

英國 - 沙烏地阿拉伯證券交易所

歐洲 - 沙烏地阿拉伯證券交易所

印度 - 沙烏地阿拉伯證券交易所

香港 - 沙烏地阿拉伯證券交易所

新加坡 - 沙烏地阿拉伯證券交易所

澳洲 - 沙烏地阿拉伯證券交易所

投資高手皆選擇Interactive Brokers

關於Interactive Brokers Group, Inc.：

Interactive Brokers Group的附屬公司利用一站式統一平台，在多個國家的超過150個市場以多種貨幣為全球客戶提供全天候的證券、商品和外匯自動交易執行與保管服務。我們的服務對象涵蓋個人投資人、避險基金、自營交易團體、財務顧問和介紹經紀商。四十年來對於科技和自動化的專注，使我們能夠為客戶提供獨特的尖端平台來管理他們的投資組合。我們力求以較低的價格或免費為客戶提供有利的執行價格和交易、風險與投資組合管理工具、研究工具和投資產品，協助他們實現優厚的投資報酬率。Interactive Brokers一直是公認的頂尖經紀商，曾榮獲《巴倫週刊》、Investopedia、Stockbrokers.com等權威產業媒體的多個獎項和讚譽。

關於SNB Capital：

SNB Capital Company是資本市場管理局(CMA)的授權實體，是一家首屈一指的區域性金融機構，在五大業務領域擁有深厚的產業專長：資產管理、財富管理、證券、投資銀行和本金投資。SNB Capital是沙烏地阿拉伯最大的資產管理公司，截至2024年3月的資產管理規模為2600億沙烏地里亞爾（693億美元）。SNB Capital (DIFC) Limited在杜拜國際金融中心成立，受杜拜金融服務管理局監管，是專門從事另類資產管理的3A類審慎金融機構。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.alahlicapital.com。在Twitter @Capital_SNB上關注SNB Capital

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