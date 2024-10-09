Mercury NZ指定Rimini Street為其SAP系統提供支援及監控服務

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球端對端企業軟體支援、產品和服務廠商，Oracle和SAP軟體的領先支援服務協力廠商，以及AWS的合作夥伴Rimini Street, Inc.（納斯達克代號：RMNI）今天宣布，Mercury NZ已選擇適用於SAP的Rimini Support™和Rimini Watch™，作為該公司併購Trustpower零售業務之後追求成本效益同時維持其核心IT系統穩定性的戰略行動之一。

這家再生能源公司因此得以顯著節省支出，將這筆錢用於投資，繼續革新其平台，以迎合持續膨脹的消費者需求。

「Mercury不斷尋找創新機會，革新營運方式，確保提供客戶重視的產品與服務。」Mercury NZ前任科技主管Tim Aynsley說，「Rimini Street在此過渡期間給予我們面對未來、致力創新所需的穩定性。」

Rimini Street確保Mercury NZ離開SAP的過渡期平順穩定

Mercury NZ使用SAP的時間近20年，運用其客製化系統進行報告、客戶關係管理 (CRM) 和公用事業計費等工作。目前，他們在HANA資料庫上運行SAP ECC6以及SAP Industry Solutions Utilities (IS-U)。

併購Trustpower這個決定有助於鞏固它身為紐西蘭能源及電信公用事業產品領先零售商的地位。在併購Trustpower之前，Mercury NZ考慮過遷移到S/4HANA。然而，由於併購Trustpower以及因應做出的科技決策，Mercury最終沒有採取遷移行動。

「Rimini Street提供可行的替代方案來支援我們的SAP系統，幫助我們用自己的營運方式節省經費。」Aynsley說。

「許多SAP公用事業客戶得出的結論是，最好還是將遷移到S/4HANA所需的投資用於資助戰略計劃中的創新。」Rimini Street能源、公用事業及礦冶部副總裁Coy Wright說，「我們發現整個公用事業產業正在發展為使用以SAP為核心的同類最佳應用程式之複合性ERP架構。能夠支援客戶取得令他們滿意的業務成果，我們深感榮幸。」

Mercury NZ藉由與Rimini Street的合作得以高枕無憂，並刺激業務動能

Mercury NZ推崇與Rimini Street合作如同吃了一顆定心丸，深知其業務連續性交在專家手中，可放心高枕無憂。採用適用於SAP的Rimini Support™讓該公司目睹Rimini Street互動性強、回應迅速的工程師團隊可發揮的作用，他們不僅提供非凡的支援，還與Mercury NZ的其他廠商合作，為他們的關鍵系統帶來穩定性。

「我們以Rimini Watch™取代SAP的Solution Manager (SolMan)。這讓我們得以監控業務流程、評估表現並主動緩解問題。」Mercury NZ實務主管Anita Grenside說，「我們的客戶期待在有需求時能夠隨時得到服務。因此，從競爭的角度來看，提供穩定、彈性的服務才是合乎邏輯的做法。」

Aynsley又補充道，「Rimini Street是一位幹練的合作夥伴，根據我們的經驗，他們的貢獻往往超過原先的承諾。他們扮演重要角色，幫助我們盡可能保持為客戶提供之服務的成本效益與創新性。」

如欲進一步了解Mercury NZ與Rimini Street合作維持營運穩定性並進行轉型的歷程，請參見此處。

探索Rimini Street的完整產品組合，包括高響應、值得信賴和經驗證的支援、託管服務、安全性、整合、可觀察性、專業服務，適用於SAP、Oracle、VMware的Rimini ONE™端到端外包解決方案，以及許多輔助競爭優勢、獲利能力和成長的應用程式。

關於Rimini Street, Inc.

羅素2000指數 (Russell 2000®) 公司Rimini Street, Inc.（納斯達克代號：RMNI）是全球端對端企業軟體支援、產品和服務廠商，Oracle和SAP軟體的領先支援服務協力廠商，以及AWS的合作夥伴。本公司在全球推展業務，提供一系列全面的統一解決方案，用於運行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測和優化企業應用程式、資料庫和技術軟體，讓客戶能夠創造更好的業績，大幅降低成本，重新分配資源用於創新。如今，來自各行各業的5600多家財星500大企業、財星全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street為其信賴的企業軟體解決方案廠商。如需瞭解進一步詳情，請造訪：riministreet.com，並透過X（前Twitter）、Instagram、Facebook和LinkedIn與Rimini Street聯絡。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法案》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「目前」、「估計」、「預計」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、」可能」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫和我們對此類計畫的投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也非歷史事實。這些陳述受制於有關Rimini Street業務的一系列風險和不確定性，實際結果可能會大相逕庭。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與因應未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本，包括待決上訴動議和任何新主張的處理；為了遵守針對我們某些業務行為的禁制令而產生的額外費用，以及對未來期間營收和成本的影響；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；企業軟體管理和支援市場格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化；軟體支援服務行業的大量競爭；客戶對擴大後的產品和服務組合以及我們可望引進的產品和服務的採用；我們增加營收、管理營收成本和準確預測營收的能力；近期和預期中的未來裁員和相關重整成本的預期影響；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化；與留存率相關的風險，包括我們準確預測留存率的能力；公司管理團隊失去一名或多名成員；我們吸引和留住額外合資格人員（包括銷售人員）以及留住關鍵人才的能力；我們的業務計畫、我們未來發展的能力以及我們實現和維持獲利能力的能力；我們計畫逐步停止為Oracle PeopleSoft產品提供服務；我們以有利的條件籌集股權或債務融資的需求和能力，以及透過營運產生的現金流來支援加大對成長計畫的投資的能力；全球營運相關的風險；我們防止未經授權存取我們資訊技術系統和其他網路安全威脅，保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私法規的能力；我們維持有效內部財務報告控制系統的能力；我們維護、保護和增強我們的品牌和智慧財產權的能力；包括稅法變化或我們稅務立場的不利結果，或我們未能建立充足稅務準備的法律和規章的變化；環境、社會和治理(ESG)問題的影響；我們信貸便利的持續債務服務義務和對我們業務及相關利率風險的財務和營運條款，包括從轉向SOFR或其他利率基準的不確定性；我們的現金及現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求；我們股票回購計畫下回購的數量和時機，以及我們透過該計畫提升股東價值的能力；Rimini Street股權證券的長期價值不確定性；干擾我們或我們客戶業務的災難性事件；以及在Rimini Street於2024年7月31日遞交的Form 10-Q季度報告中討論的「風險因素」，並可能隨著Rimini Street未來的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K現況報告及其他向證券交易委員會遞交的文件而不時更新。此外，前瞻性陳述提供了截至本通訊稿發表之日Rimini Street對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Rimini Street預計後續事件和事態發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本通訊稿發表之日後任何日期的評估結果。

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