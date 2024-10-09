Moody's連續三年榮獲ChartisRiskTech100最佳評等

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Moody’s Corporation（紐約證券交易所代號：MCO）在Chartis RiskTech100®的2025年報告中榮獲綜合排名第一，連續三年蟬聯這個寶座。

Chartis RiskTech100是針對世界一流風險與合規技術供應商的最全面性研究。最佳評等的肯定認同Moody’s難以望其項背的實力，表明它確能透過研究、資料和分析協助客戶全面掌握所面對的風險。

「連續三年贏得Chartis首獎是一項強有力的證明，指出Moody’s一直站在開發風險管理技術的最前線。」Moody’s總裁暨執行長Rob Fauber說，「我們持續為整個產品組合與解決方案進行創新，以最快的速度將全新科技與見解交到客戶手中。」

除了獲得最高綜合排名外，Moody’s還在12個獨立類別中勝出：

市場地位（新類別）

戰略

功能性

銀行業

保險

氣候風險

信貸組合管理（新類別）

金融犯罪 – 資料

信用資料 – 大宗交易

信用資料 – 抵押貸款責任 (CLO)

銀行帳簿信用風險

當前預期信用損失 (CECL)

「Moody’s蟬聯RiskTech100第一名，展現它能夠高效並策略性地運用最新科技，有效存取、發布和使用其資料及分析。」Chartis首席研究員Sid Dash表示，「此外，Moody還繼續擴大發展分析工具和橫跨多種業務線的功能——從銀行業到保險，從證券化到合規。」

RiskTech100的2025年獲獎者是透過近一年的供應商簡報以及與風險技術買家和終端使用者的討論評選出來的，然後由Chartis Research的研究總監和首席分析師做出最終決定。

Chartis Research是全球風險技術市場上首屈一指的研究和分析服務提供者。他們的目標是支援企業透過改進風險管理、公司治理和法規遵循來提高業務績效。Chartis致力於透過提供幾乎涵蓋各類風險技術的深入分析和可行建議，幫助客戶做出明智的技術和業務決策。

如需更多有關Moody’s創新與技術的資訊，請造訪Moodys.com/Innovation。

關於MOODY’S CORPORATION

在這個風險日益相互關聯的世界，Moody's（紐約證券交易所代號：MCO）憑藉資料、見解和創新科技，協助客戶對他們的世界得出全盤性的瞭解，並釋放商機。Moody's運用在全球市場的豐富經驗和遍布40多個國家的約15,000名多元化員工，為客戶提供全方位的視角，使其自信行事並茁壯成長。 如欲進一步了解，請參見moodys.com。

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