Moody’s连续第三年荣登ChartisRiskTech100榜首

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Moody’s Corporation (NYSE:MCO)在Chartis RiskTech100® 2025报告中荣获综合排名第一，这是Moody连续第三年蝉联榜首。

Chartis RiskTech100是对全球领先的风险与合规技术提供商进行的最全面的研究。 Moody’s在通过研究、数据和分析让客户全面了解风险方面拥有无与伦比的能力，因而荣登榜首。

Moody’s总裁兼首席执行官Rob Fauber表示："连续第三年获得Chartis颁发的最高奖项，有力地证明了Moody始终引领风险管理技术发展的潮流。我们力求在产品和解决方案方面不断创新，并尽快将新技术和新见解提供给我们的客户。”

除了获得最高综合排名外， Moody’s还在12个单项评选中胜出：

市场占有率（新）

战略

功能性

银行业务

保险

气候风险

信贷组合管理（新）

金融犯罪 - 数据

信贷数据 - 批发

信用数据 - 抵押贷款债务 (CLO)

银行账簿信用风险

当前预期信用损失（CECL）

Chartis首席研究员Sid Dash表示，“Moody’s继续保持RiskTech100榜首位置，证明了其对最新技术的有效和战略性使用，使其数据和分析能够被高效地访问、分发和使用。 此外，Moody’s还不断扩展和开发其分析工具和功能，涵盖从银行到保险、从证券化到合规等多个业务领域。”

2025年RiskTech100获奖者的评选过程历时近一年，其中包括供应商简报以及与风险技术买家和最终用户进行讨论。 然后由Chartis Research的研究总监和首席分析师做出最终决定。

Chartis Research是全球风险技术市场研究和分析的领先提供商。 其目标是支持企业通过改进风险管理、公司治理和合规性来提高业务绩效。 Chartis致力于对风险技术的方方面面提供深入分析和可行建议，帮助客户做出明智的技术和业务决策。

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关于MOODY’S CORPORATION

在风险日益相互关联的世界中，Moody’s (NYSE: MCO)的数据、洞察和创新技术帮助客户对世界形成全面的认识，并提供机遇。 Moody’s拥有丰富的全球市场经验，在40多个国家拥有约15,000名多元化的员工，能够为客户提供所需的全面视角，帮助他们满怀信心地采取行动，实现蓬勃发展。 了解更多信息，请访问moodys.com。

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