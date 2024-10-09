Interactive Brokers和SNB Capital帮助投资者进入沙特交易所

康涅狄格州格林威治--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球自动化电子经纪商Interactive Brokers（Nasdaq: IBKR）与沙特交易所的领先经纪商和沙特阿拉伯王国最大的投资银行 SNB Capital宣布开展合作，允许符合条件的国际投资者通过Interactive Brokers平台进入沙特交易所。

通过这一具有里程碑意义的联盟，Interactive Brokers成为首家允许外国投资者直接持有和交易沙特交易所上市证券的全球经纪商。 Interactive Brokers的客户现在可以在一个统一的平台上投资沙特股票以及全球股票、期权、期货、债券、基金等。

今天，在利雅得沙特交易所举行的敲钟仪式上启动了双方的合作，SNB Capital证券主管Loai Bafaqeeh和负责Interactive Brokers在迪拜国际金融中心新办事处的IBKR高级执行官James Bradie出席了仪式。

沙特交易所是世界交易所联合会72个成员中的十大证券市场之一，也是海湾合作委员会（GCC）的主要市场，在22个行业拥有超过415家上市证券，提供多种多样的上市证券。 Interactive Brokers的客户可以将其投资组合多样化并扩大到包括在中东最大证券交易所交易的沙特股票、房地产投资信托基金 (REIT) 和交易所交易基金 (ETF)，从而拓宽其投资前景。

Interactive Brokers首席执行官Milan Galik表示，“ 我们很高兴能与SNB Capital合作，让投资者在我们已有的大量全球产品和市场之外，还能以低成本交易沙特股票。”

沙特阿拉伯是中东地区国内生产总值最大的经济体和领先的资本市场，目前正在根据其总体国家战略《沙特2030年愿景》进行重大的社会和经济转型。

SNB Capital首席执行官Rashed Sharif表示：" 与Interactive Brokers的合作是我们作为沙特最大银行的业务延伸，完全符合我们的战略目标，有助于实现《沙特2030年愿景》金融部门发展计划（FSDP）的宏伟目标；发展先进的金融市场，为多元化投资者提供有效的投资平台。

有关通过Interactive Brokers进入沙特交易所的更多信息，请访问：

美国 - 沙特阿拉伯证券交易所（以及由IB LLC服务的国家）

加拿大 - 沙特阿拉伯证券交易所

英国 - 沙特阿拉伯证券交易所

欧洲 - 沙特阿拉伯证券交易所

印度 - 沙特阿拉伯证券交易所

香港 - 沙特阿拉伯证券交易所

新加坡 - 沙特阿拉伯证券交易所

澳大利亚 - 沙特阿拉伯证券交易所

最明智的投资者选择Interactive Brokers

关于Interactive Brokers Group, Inc.：

Interactive Brokers Group的附属公司利用一站式统一平台，在多个国家的超过150个市场以多种货币为全球客户提供全天候的证券、商品和外汇自动交易执行与保管服务。我们的服务对象涵盖个人投资者、对冲基金、自营交易团体、财务顾问和介绍经纪商。四十年来对于科技和自动化的专注，使我们能够为客户提供独特的尖端平台来管理他们的投资组合。我们力求以较低的价格或免费为客户提供有利的执行价格和交易、风险与投资组合管理工具、研究工具和投资产品，协助他们实现优厚的投资回报。Interactive Brokers一直是公认的顶级经纪商，获得了Barron’s、Investopedia、Stockbrokers.com等权威行业媒体的多个奖项和赞誉。

关于SNB Capital：

作为获得资本市场管理局（CMA）许可的实体，SNB Capital Company是一家领先的地区性金融机构，在以下五大业务领域拥有深厚的行业专业知识：资产管理、财富管理、证券、投资银行和委托投资。 SNB Capital是沙特阿拉伯最大的资产管理公司，截至2024年3月，管理资产达2,600亿沙特里亚尔（693亿美元）。 SNB Capital (DIFC) Limited成立于DIFC，是一家受DFSA监管的3A类审慎金融机构，专门从事另类资产的资产管理。

有关更多信息请访问www.alahlicapital.com。通过Twitter @Capital_SNB关注SNB Capital

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