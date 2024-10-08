Avania收購西班牙醫療技術臨床研究機構（CRO）Anagram， 以加強其在歐洲新興地區的核心CRO服務

全球領先的醫療技術受託研究機構和諮詢服務合作夥伴Avania宣布收購Anagram。 (圖示：美國商業資訊）

全球領先的醫療技術受託研究機構和諮詢服務合作夥伴Avania宣布收購Anagram。 (圖示：美國商業資訊）

荷蘭比爾特霍芬--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的醫療技術受託研究機構（CRO）和諮詢服務合作夥伴Avania今天宣布收購Anagram。Anagram總部位於西班牙巴塞隆納，是伊比利亞半島領先的醫療技術CRO之一，為西班牙以及更廣泛的歐洲市場與其他地區的客戶提供醫療技術解決方案。

Anagram成立於1998年，為客戶提供全方位的CRO服務，包括診斷影像核心實驗室（集中品質控制和臨床試驗影像集中評估）服務。該公司專注於心臟病學、腫瘤學和神經病學治療領域，在美國、英國、西班牙、荷蘭、法國、德國等地進行研究。

Anagram與Avania堪稱天作之合，協助Avania拓展在西班牙的CRO業務，並為這個不斷發展的醫療技术之國創造更多機會。新增業務將透過增加規模來支援交叉銷售機會，並將消除對目前外包合作夥伴的依賴。Avania的客戶將受益於更大的地理覆蓋範圍和集中於關鍵治療領域的更強大的主題專家團。

「Anagram的加入將進一步推進我們致力於成為醫療技術界值得信賴的全球合作夥伴的願景，推動從實驗室到床邊的創新，改善全球患者的治療效果。」Avania總裁暨執行長Jason Monteleone表示，「這將成為我們在西班牙和南歐邁出的重要一步，在加強心血管和神經病學分支的同時，拓展我們在腫瘤方面的能力。」

關於Avania

Avania是全球首屈一指的醫療技術臨床研究機構，專注於醫療器材、體外診斷產品（IVD）和數位健康。其核心產品包括全方位服務型臨床研究外包、市場准入、償付、監理和產品開發諮詢服務。 Avania的願景是在您的醫療科技從創新到商業化，再到改善病人健康和福祉的演進過程中，成為您值得信賴的全球合作夥伴。當您需要提升醫療科技時，Avania可助您一臂之力。

關於Anagram

Anagram是一家位於西班牙的臨床研究機構（CRO），為藥物和醫療器材的臨床開發和授權後試驗提供優質服務。服務包括由經驗豐富的專業人員進行影像中心識讀（核心實驗室）、分析和報告。 Anagram以心臟病學、神經病學和腫瘤學見長。

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