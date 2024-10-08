Avania收购西班牙医疗技术临床研究机构（CRO）Anagram， 以加强其在欧洲新兴地区的核心CRO服务

荷兰比尔特霍芬--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球首屈一指的医疗技术受托研究机构（CRO）和咨询服务合作伙伴Avania今天宣布收购Anagram。Anagram总部位于西班牙巴塞罗那，是伊比利亚半岛领先的医疗技术CRO之一，为西班牙以及更广泛的欧洲市场与其他地区的客户提供医疗技术解决方案。

Anagram成立于1998年，为客户提供全方位的CRO服务，包括诊断成像核心实验室（集中质量控制和临床试验图像集中评估）服务。该公司专注于心脏病学、肿瘤学和神经病学治疗领域，在美国、英国、西班牙、荷兰、法国、德国等地开展研究。

Anagram与Avania堪称天作之合，助力Avania拓展在西班牙的CRO业务，并为这个不断发展的医疗技术之国创造更多机会。新增业务将通过增加规模来支持交叉销售机会，并将消除对当前外包合作伙伴的依赖。Avania的客户将受益于更大的地理覆盖范围和集中于关键治疗领域的更强大的主题专家团。

“ Anagram的加入将进一步推进我们致力于成为医疗技术界值得信赖的全球合作伙伴的愿景，推动从实验室到床边的创新，改善全球患者的治疗效果。”Avania总裁兼首席执行官Jason Monteleone表示，“ 这将成为我们在西班牙和南欧迈出的重要一步，在加强心血管和神经病学分支的同时，拓展我们在肿瘤方面的能力。”

关于Avania

Avania是一家全球领先的医疗技术临床研究机构，专注于医疗器械、体外诊断产品（IVD）和数字健康。其核心产品包括全服务型临床研究外包、市场准入、偿付、监管和产品开发咨询服务。Avania的愿景是从创新到商业化应用，成为客户在发展医疗技术方面信赖的全球合作伙伴，改善患者健康和福祉。提高医疗技术水平，就在Avania。

关于Anagram

Anagram是一家位于西班牙的临床研究机构（CRO），为药物和医疗器械的临床开发和授权后试验提供优质服务。服务包括由经验丰富的专业人员进行影像中心识读（核心实验室）、分析和报告。Anagram以心脏病学、神经病学和肿瘤学见长。

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