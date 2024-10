Topcon Agriculture apresenta a solução Value Line Steering, levando tecnologia de precisão acessível para pequenas e médias propriedades rurais

LIVERMORE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Topcon Agriculture anunciou o lançamento de sua nova solução Value Line Steering, projetada especificamente para produtores que usam tratores de médio porte em pequenas e médias propriedades rurais. A nova linha de produtos representa um passo significativo para tornar a tecnologia de direção automática, normalmente usada em maquinários maiores, acessível a uma gama mais ampla de produtores.

“Na Topcon Agriculture, temos o compromisso de democratizar a tecnologia, colocando a agricultura de precisão nas mãos de mais produtores em todo o mundo”, afirmou Antonio Marzia, vice-presidente executivo e gerente geral da Topcon Agriculture.

“Com a Value Line, estamos abrindo oportunidades para produtores que têm máquinas menores ou mais antigas e propriedades rurais menores de cultivos especializados, impulsionando o valor de seu maquinário com recursos de direção automática baseados na nossa tecnologia de direção premium, que tem décadas de uso comprovado em equipamentos maiores. Trata-se de um sistema integrado e projetado para funcionar perfeitamente com diferentes tratores, incluindo conformidade com ISOBUS-UT para oferecer compatibilidade universal e facilidade de uso. Nosso objetivo é fornecer tecnologia de alta qualidade, confiável, acessível e com valor agregado que funcione com uma ampla gama de aplicações, máquinas e marcas, mantendo nossa filosofia de ser um parceiro dos produtores e apoiar suas escolhas de marcas independentes”.

A solução Value Line Steering é um pacote abrangente que inclui um receptor por sistema de satélite para navegação global (GNSS), controlador de direção elétrica, console com tela de toque e software Horizon Lite, compatíveis com tratores de direção frontal. Os produtores também têm a opção de adicionar serviços de correção locais, por satélite ou RTK, como o Topnet Live da Topcon, que oferece precisão aprimorada com base em necessidades específicas.

A direção automática permite um uso mais eficiente dos recursos, reduzindo os custos de insumos para sementes, fertilizantes e combustível. Isso não só melhora os resultados da propriedade rural, como também contribui para práticas agrícolas mais sustentáveis. A maior precisão em operações de campo também pode melhorar a produtividade das lavouras, aumentando ainda mais a lucratividade.

Produtores de vários setores agrícolas, incluindo lavouras de commodities, lavouras especializadas e sistemas agrícolas mistos, terão benefícios significativos em suas operações com a tecnologia.

“Há um enorme potencial para crescimento no setor agrícola, e a Value Line é mais um passo para a Topcon ser um parceiro preferencial nesse cenário dinâmico, promovendo a adoção e a colaboração eficaz com OEMs (fabricantes de equipamentos originais) e produtores”, afirmou Marzia.

“Somos uma empresa global com décadas de experiência em tecnologia de precisão com engenharia, P&D e operações de manufatura em vários continentes, além de uma rede global de revendedores para vendas e suporte. Projetadas com foco na qualidade, as instalações da Topcon em todo o mundo, como Alemanha, Itália e Estados Unidos, estão produzindo as telas, volantes e receptores”.

A solução Value Line Steering já está disponível na rede global de revendedores autorizados da Topcon Agriculture. Para obter mais informações sobre a solução de direção automática e a gama completa de tecnologias de agricultura de precisão da Topcon Agriculture, acesse topconpositioning.com/value-line.

Sobre a Topcon Positioning Systems

A Topcon Positioning Systems é uma projetista, fabricante e distribuidora de soluções de fluxo de trabalho e medição de precisão líder no setor para os mercados de construção global, geoespacial e agrícola. A Topcon Positioning Systems está sediada em Livermore, Califórnia, EUA. (topconpositioning.com, LinkedIn, X, Facebook, Instagram). Sua sede europeia está localizada em Zoetermeer, nos Países Baixos. A Topcon Corporation (topcon.com), fundada em 1932, é negociada na Bolsa de Valores de Tóquio (7732). Topcon Agriculture: (LinkedIn, X, Facebook, Instagram)