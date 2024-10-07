Kinaxis 将增强小野制药的供应链运营

渥太华，安大略省--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Kinaxis® Inc. （TSX：KXS），一家全球领先的端到端供应链协调公司，今天宣布 小野制药株式会社 (Ono Pharmaceutical Co., Ltd.) 采用Kinaxis，以帮助实现其全球供应链的全面可视性和透明度。

总部位于日本大阪的小野制药株式会社（ONO）是一家以研发为导向的制药公司，致力于在特定领域创造创新药物。ONO将其研究重点放在肿瘤学、免疫学、神经学以及具有高医疗需求的专业研究上，这些领域是创新药物发现和开发的优先领域。ONO在日本及海外拥有多个子公司和生产设施，目前正扩大其海外业务，目标是成为全球专业制药公司。

Kinaxis Maestro™，这款融合人工智能的供应链协调平台，将为ONO带来运营效率，助力公司扩展和多样化其广泛的救命药物产品组合。这一转型正值ONO为增加在美国和欧洲的直接销售做准备之际。

“在公司理念‘致力于抵抗疾病和疼痛’的指引下，ONO继续通过创新药物的研发为实现可持续社会作出贡献和努力，”小野制药株式会社的企业执行官、执行董事、CMC与生产总监 Akira Takada 表示。“Kinaxis将在支持供应链效率方面发挥重要作用，以确保ONO在广泛的治疗领域创造的药物能稳定地交付给全球患者。”

“在当今不确定的世界中，进行以灵活性驱动的转型，以应对挑战并推动商业成功是势在必行的，”Kinaxis日本公司的总裁 Toshiya Kaneko 表示。“借助Kinaxis，ONO将能够为任何场景进行规划，使其更具韧性，能够应对即将到来的任何情况，并加强其为患者提供救命药物的使命。”

随着ONO的加入，Kinaxis继续巩固其在生命科学行业的足迹，该行业提供无数患者所依赖的品牌药和仿制药。Kinaxis的客户包括一些全球顶级制药公司，如Dr. Reddy's、Jamieson Wellness、Merck、Novartis、Siemens Healthineers和Servier，涉及生物技术、细胞和基因治疗、医疗设备、非处方药等多个供应链复杂的领域。

欲了解有关Kinaxis及其供应链管理解决方案的更多信息，请访问 Kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。