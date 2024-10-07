Kinaxis助力Ono Pharmaceutical提升供應鏈營運效率

安大略省，渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球端到端供應鏈管理先驅 Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) 今天宣布Ono Pharmaceutical Co., Ltd.已選定Kinaxis協助確保其全球供應鏈管理的全面可視性與透明度。

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.,（小野藥品工業；以下簡稱「ONO」）的總部位於日本大阪，是一家以研發為取向的製藥公司，致力開發專業領域的創新藥物。ONO的研究側重腫瘤學、免疫學、神經病學以及有高度醫療需求的專業研究，將這些定為優先開發的創新藥物。ONO在日本及海外均有多家分部及生產設備，而且目前正在擴張海外業務，以期發展為一家全球專業製藥公司。

人工智慧供應鏈管理平台Kinaxis Maestro™將用來驅動ONO的營運效率，助力該公司擴大並多元化其龐大的救生藥物產品組合。這場轉型工作適逢ONO準備增加在美國和歐洲的直銷之際。

「ONO秉持『挺身對抗疾病和痛苦』的企業理念，不斷奉獻努力，透過生產創新藥物，實現永續社會。」Ono Pharmaceutical Co., Ltd.藥品化學製造與管制 (CMC) 和生產執行長暨執行董事Akira Takada表示：「ONO開發應用於大量治療領域的藥物，Kinaxis將扮演重要角色，提升我們的生產鏈效率，確保本公司能夠穩定地將所開發的藥物供應給全球患者。」

「在今日這個充滿不確定性的世界中，我們不能不以靈活性驅動轉型來應對挑戰並促進商務成功。」Kinaxis Japan總裁Toshiya Kaneko說，「有了Kinaxis，ONO將為可能面臨的任何情境做好準備，具備對應任何變化所需的韌性，並實踐他們將救命藥物送達患者手上的使命。」

Kinaxis不斷鞏固它在生命科學產業的版圖，提供無數患者仰賴的品牌藥物和學名藥，ONO的加入壯大了Kinaxis持續成長的客戶群。Kinaxis管理生物技術、細胞和基因治療、醫療設備、開架藥物等複雜供應鏈的經驗豐富，其客戶包括Dr. Reddy's、Jamieson Wellness、Merck、Novartis、Siemens Healthineers和Servier等世界頂級製藥公司。

如欲進一步認識Kinaxis及其供應鏈管理解決方案，請造訪：Kinaxis.com。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈協調領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供技術，並為管理供應鏈的人員提供支援，從而造福於人類。我們強大的人工智慧供應鏈協調平台 Maestro™ 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年戰略規劃到最後一英里交付的各個方面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供應對當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如需獲取更多資訊和資訊，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上追蹤我們。

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