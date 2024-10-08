MYT Netherlands Parent B.V. (“Mytheresa”)與Richemont簽署協議，根據該協議，Mytheresa將收購YOOX NET-A-PORTER (“YNAP”)，以打造首屈一指的全球多品牌數位精品集團，Richemont將獲得Mytheresa 33%的股權

慕尼黑和瑞士日內瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mytheresa (NYSE:MYTE)和Richemont (SWX:CFR)今天宣布，雙方已就Mytheresa收購YNAP 100%股本的事宜達成具有約束力的協議。該交易旨在打造首屈一指的全球性多品牌數位精品集團，為全球精品愛好者提供經過精心挑選的高度差異化的選品，這些產品均來自最負盛名的精品品牌。

交易理由

Mytheresa和YNAP憑藉其在創新、權威編輯意見和選品以及優質客戶服務方面的開創性角色，在精品產業贏得了良好的聲譽。不同的店面共同涵蓋了精品市場的廣泛領域，在品牌組合、客戶和地域集中性方面提出了獨特的主張，同時對頂級客戶具有共同的策略定位。

從中期來看，Mytheresa對合併後集團的願景包括：

將YNAP的精品部門併入Mytheresa， 以打造一個擁有三大店面的集團：MYTHERESA、NET-A-PORTER和MR PORTER，可望： 以獨特的品類、行銷和客戶接觸點為基礎，為客戶提供更廣泛、更具差異化的精品產品； 透過獨特的選品和靈感，讓精品品牌合作夥伴能夠觸及更廣泛和具體的全球精品消費者；以及 共用Mytheresa的技術平台和營運最佳實務等基礎設施，以提高效率，同時保持其獨特的品牌形象。

以打造一個擁有三大店面的集團：MYTHERESA、NET-A-PORTER和MR PORTER，可望： 將折扣部門從精品部門拆分出去 ，以實現更簡單、更高效的營運模式，從而推動更高的成長和獲利能力。折扣部門包括YOOX和THE OUTNET這兩個首屈一指的線上折扣精品購物品牌。

，以實現更簡單、更高效的營運模式，從而推動更高的成長和獲利能力。折扣部門包括YOOX和THE OUTNET這兩個首屈一指的線上折扣精品購物品牌。 關閉YNAP白標部門，曾經由YNAP提供支援的Richemont品牌網上商店將移轉到他們自行選擇的平台。

Mytheresa執行長Michael Kliger表示：「我對今天的公告感到振奮不已。透過此次交易，Mytheresa旨在打造一家卓越的全球多品牌數位精品集團。MYTHERESA、NET-A-PORTER和MR PORTER將以精挑細選、靈感和最貼心的客戶服務為基礎，提供差異化但互補的多品牌精品選品。這三個品牌將共用其大部分基礎設施，在維持不同品牌形象的同時創造相乘效應和效率。折扣業務將受惠於與精品業務的拆分以及有助於推動成長和獲利能力的更簡單的營運模式。我們相信，這項交易將為我們的股東、品牌合作夥伴以及最重要的——為我們的頂級客戶創造巨大的價值。」

Richemont董事長Johann Rupert表示：「我們很高興為YNAP找到這麼好的歸宿。身為許多世界一流的全球精品品牌值得信賴的合作夥伴，YNAP以其開創性的頂級客戶服務而聞名，並輔以獨特而鼓舞人心的編輯意見。Mytheresa具備獨特的優勢，能夠在YNAP資產的基礎上，透過利用兩家公司各自的優勢，進一步取悅全球客戶和品牌合作夥伴。」

財務對價

交易完成時，Richemont將把YNAP出售給Mytheresa，現金部位為5.55億歐元且無財務債務，但須滿足特別成交調整條件，以換取Mytheresa發行的股票，占Mytheresa發行對價股份後交割時的完全稀釋1股本的33%。Richemont將提供1億歐元的6年期循環信貸額度，以滿足YNAP的一般企業需求，包括營運資金。

交易完成後，Richemont將有權提名一名成員和一名觀察員加入Mytheresa監事會。

該交易可望於2025日曆年上半年完成，但需滿足特別條件，包括獲得反壟斷核准。

該交易無需Richemont或Mytheresa股東的核准。

交易完成後，Richemont在Mytheresa的持股將有一年的鎖定期，並且在之後的一年內只能進行某些受限的銷售交易。

由於此次交易，Richemont目前預計YNAP淨資產的減記將達到約13億歐元，這也包括交易完成後留在YNAP的現金。由於取決於若干變數，包括Mytheresa的股價、美元/歐元匯率、YNAP在完成日期的淨資產和債務類項目的價值，該金額在交易完成日期之前可能會發生變化。

電話會議信息

Mytheresa將於美國東部時間上午8點召開電話會議，討論關於此次交易的事宜。希望透過網路直播參與電話會議的人士，請經由Mytheresa的「投資人關係」網站進入電話會議，網址為：https://investors.mytheresa.com。希望透過電話參與的人士可以撥打+1 800 715 9871（美國）。參與者接取代碼為3814635。電話會議的網路直播重播將透過Mytheresa的「投資人關係」網站提供。電話重播將於美國東部時間2024年10月7日上午10點至2024年10月14日期間提供，可透過撥打+1 800 770 2030（美國）收聽。重播密碼為3814635。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法案》中定義的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述，包括但不限於有關以下內容的陳述：涉及Richemont品牌、NET-A-PORTER和YNAP的交易的時間安排、完成情況和預期收益，對未來機會和我們的市場地位的預期，我們的業務計畫和策略，未來財務或經營業績，以及包含「預期」、「計畫」、「相信」、「估計」、「可能」、「應該」、「預計」、「將」、「或將」、「旨在」、「繼續」等字詞的陳述和具有未來或前瞻性質的類似陳述。此類前瞻性陳述並非對未來業績的保證。Richemont的前瞻性陳述依據管理層目前對YNAP業務和業績、經濟和其他未來狀況的預期和假設，以及對未來事件、情況和結果的預測。我們的零售店在很大程度上依賴于消費者旅行和購物的能力和意願，客流的下降可能會對我們的可比門市銷售額和/或每平方英尺的平均銷售額和門市獲利能力產生負面影響，從而導致減值支出，進而對我們的業務、 經營業績和財務狀況產生重大不利影響。由於經濟狀況、民政當局的零售店關閉令、旅行限制、旅行擔憂和其他情況（包括流行病和其他與健康相關的問題）而導致的旅行減少，可能會對我們產生重大不利影響，特別是如果此類事件影響了客戶前往我們零售店的意願。國際衝突或戰爭，包括由此產生的對成品和/或原物料進出口的制裁和限制，無論是自行實施的還是由國家、非國家實體或其他機構實施的制裁和限制，也可能影響這些前瞻性陳述。與任何預測或預計一樣，前瞻性陳述本質上容易受到不確定性和情況變化的影響。實際結果可能由於多種風險和不確定性而與前瞻性陳述所述內容大相逕庭，其中許多風險和不確定性超出了Richemont的控制範圍。因此，您不應依賴前瞻性陳述，將其視為對未來事件的預測。此外，本新聞稿中的前瞻性陳述僅與陳述做出之日的事件或資訊有關。Richemont不承諾更新，也沒有任何義務提供對於任何前瞻性陳述的更新或修訂。

本新聞稿包含經修訂的《1933年美國證券法》第27A條以及經修訂的《1934年美國證券交易所法》第21E條所定義的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的除歷史事實陳述以外的或者與目前事實或目前狀況相關的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述提供了Mytheresa目前關於擬議交易及合併後公司營運的預期和預測；其財務狀況、經營成果、計畫、目標、未來業績和業務，包括與融資活動、未來銷售額、費用和獲利能力相關的陳述；我們的業務和所屬產業的未來發展和預期成長；我們執行業務模式和業務策略的能力；擁有足夠的現金和借款能力來滿足未來12個月的營運資金、債務償還和資本支出需求；以及預計的資本支出。此類陳述與歷史或目前事實並不嚴格相關，您可以據此來辨識這些前瞻性陳述。這些陳述可能包括「預期」、「相信」、「繼續」、「或將」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「持續」、「計畫」、「潛在」、「預測」、「預計」、「應該」、「將」、「會」等字詞，或者這些字詞或其他類似術語的否定形式，但並非所有前瞻性陳述都包含這些字詞。本新聞稿中包含的前瞻性陳述以Mytheresa根據其產業經驗和對歷史趨勢、目前狀況、預期未來發展的看法以及其認為在當時情況下適當的其他因素而做出的假設為基礎。當您閱讀和考慮本新聞稿時，您應該瞭解這些陳述並非對業績或結果的保證。它們涉及一系列風險、不確定性（其中許多超出Mytheresa的控制範圍）和假設。儘管Mytheresa認為這些前瞻性陳述以合理的假設為基礎，但您應注意，許多因素可能會影響其實際營運和財務業績，並導致其業績與前瞻性陳述中預期的業績大相逕庭。Mytheresa認為，這些因素包括但不限於：發生任何可能導致擬議交易被終止或放棄的事件、變化或其他情況；完成與Richemont的擬議交易的預期時間安排和可能性，包括擬議交易所需的任何政府和監管核准的時間、接收以及條款和條件，這些情況可能會減少預期收益或導致各方放棄交易；完成擬議交易的條件可能無法及時滿足或根本無法滿足的風險；擬議交易及其公告可能對YNAP留住客戶、留住和雇用關鍵人員、維護與其品牌合作夥伴和客戶的關係的能力以及他們的經營業績和一般業務產生不利影響的風險；在成功整合YNAP和Mytheresa的業務方面可能出現問題，從而導致合併後的公司無法像預期的那樣有效和高效地營運的風險；合併後的公司可能無法實現削減成本的相乘效應，或者實現這些相乘效應所需的時間可能長於預期的風險；Mytheresa在競爭激烈的產業中有效競爭的能力；Mytheresa因應消費者需求、支出和品味變化的能力；Mytheresa因應任何目前或未來的健康流行病或其他不利公共衛生狀況的能力；Mytheresa取得新客戶和留住現有客戶的能力；精品消費者可能不選擇進行足夠的線上購物；奢侈時尚產業的波動性和預測難度；Mytheresa對於消費者自主性支出的依賴；以及Mytheresa維持平均訂單水準的能力和其他因素。如果這些風險或不確定性中的一項或多項成為現實，或者如果這些假設中的任何一個被證明是錯誤的，Mytheresa的實際營運和財務業績可能會與這些前瞻性陳述中預測的業績大相逕庭。

除非法律要求，否則Mytheresa沒有義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發表之日後的事件或情況，或反映新資訊或意外事件的發生。

此類前瞻性陳述所涵蓋事項的實現或成功涉及已知和未知的風險、不確定性和假設。如果任何此類風險或不確定性成為現實，或者如果任何假設被證明是錯誤的，Mytheresa的結果可能與其所做的前瞻性陳述中明示或暗示的結果大相逕庭。

您不應依賴前瞻性陳述，將其視為對未來事件的預測。前瞻性陳述僅代表Mytheresa管理層在做出此類陳述之日的信念和假設。

有關可能影響Mytheresa財務業績的這些因素和其他因素的更多資訊，請參閱其不時向美國證券交易委員會(“SEC”)遞交的文件，包括其20-F表年度報告和6-K表季度業績報告中標題為「風險因素」的部分。這些文件可在SEC網站（網址：www.sec.gov）以及我們網站「投資人關係」部分的「SEC文件」版塊（網址：https://investors.mytheresa.com）查閱。

關於Mytheresa

Mytheresa是首屈一指的精品多品牌數位平台之一，產品銷往130多個國家。Mytheresa于1987年創立，最初是一家精品店，並於2006年推出線上業務，提供女裝、男裝和童裝成衣、鞋履、包袋和配件以及生活型態產品和精品珠寶。由多達250個品牌組成的精選選品專注於真正的精品品牌，如Bottega Veneta、Brunello Cucinelli、Dolce&Gabbana、Gucci、Loewe、Loro Piana、Moncler、Prada、Saint Laurent、The Row、Valentino等等。Mytheresa獨特的數位體驗以對頂級精品消費者的敏銳關注、獨家的產品和內容、首屈一指的技術和分析平台以及高品質的服務營運為基礎。這家紐約證券交易所上市公司在2024會計年度錄得9.136億歐元的商品交易總額（相較2023會計年度成長了7%）。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://investors.mytheresa.com/。

關於Richemont

在Richemont，我們創造未來。我們獨特的產品組合包括以精湛工藝和創造力獨樹一幟的著名品牌。Richemont的宏偉目標是培育旗下品牌和業務，使其能夠以負責任、永續的方式實現長期發展和繁榮。

Richemont在三大業務領域開展業務：珠寶品牌，旗下品牌包括Buccellati、Cartier、Van Cleef & Arpels和Vhernier；專業鐘錶製造商，旗下品牌包括A. Lange & Söhne, Baume & Mercier、IWC Schaffhausen、Jaeger-LeCoultre、Panerai、Piaget、Roger Dubuis和Vacheron Constantin；以及其他，主要是時尚和配件品牌，包括Alaïa、Chloé、Delvaux、dunhill、Gianvito Rossi、Montblanc、Peter Millar（包括G/FORE）、Purdey、Serapian和Watchfinder & Co.。此外，Richemont還經營NET-A-PORTER、MR PORTER、THE OUTNET、YOOX和OFS部門。

Richemont的A股在瑞士證券交易所上市交易，這是Richemont的主要上市地，並被納入瑞士領先股票市場指數(SMI)。其A股也在Richemont的第二上市地約翰尼斯堡證券交易所上市交易。

關於YOOX NET-A-PORTER (YNAP)

YNAP是全球首屈一指的線上精品和時尚零售商，其獨特產品包括多品牌當季線上商店NET-A-PORTER和MR PORTER，以及多品牌非當季線上商店YOOX和THE OUTNET。

YNAP在高速成長的線上精品領域具有得天獨厚的優勢，在全球擁有由約400萬高消費顧客組成的客戶群和超過9億訪客。集團在美國、歐洲、中東、日本、中國大陸和中國香港特別行政區設有辦事處和營運機構，其產品銷往全球170多個國家/地區。

1 Mytheresa的完全稀釋股本包括在外流通的已發行股票，外加概率調整後的行權和未行權RSU / PSU以及股票選擇權計畫。

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