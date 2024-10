MUNIQUE e GENEBRA, Suíça--(BUSINESS WIRE)--

MYT Netherlands Parent B.V. (“Mytheresa”) e Richemont firmaram um contrato para a Mytheresa adquirir a YOOX NET-A-PORTER (“YNAP”) e criar um grupo de luxo digital multimarcas com liderança mundial em troca de uma participação acionária de 33% na Mytheresa

Hoje, a Mytheresa (NYSE:MYTE) e a Richemont (SWX:CFR) anunciam que firmaram contratos vinculantes para adquirir 100% do capital social da YNAP pela Mytheresa. A transação visa criar um grupo de luxo digital multimarcas líder mundial, que proporciona uma edição altamente selecionada e bem diferenciada das marcas e produtos de luxo mais prestigiados para entusiastas de luxo ao redor do mundo.

Justificativa da transação

A Mytheresa e a YNAP obtiveram cada uma uma grande reputação no setor de luxo por suas atuações pioneiras em inovação, voz editorial de autoridade e curadoria, bem como serviços de alta qualidade ao cliente. Juntas, as diferentes vitrines cobrem um amplo espectro do mercado de luxo com propostas distintas em termos de portfólio de marca, cliente e foco geográfico, ao mesmo tempo em que compartilham o posicionamento estratégico direcionado a clientes de alto padrão.

A médio prazo, a visão da Mytheresa para o grupo combinado envolve:

A integração da divisão de luxo da YNAP na Mytheresa , para formar um grupo com três lojas distintas: MYTHERESA, NET-A-PORTER e MR PORTER, que deverá: Apresentar uma oferta de luxo mais ampla e diferenciada aos clientes com base em sortimentos diferenciados, marketing e pontos de contato com o cliente; Oferecer aos parceiros de marcas de luxo um alcance ainda mais amplo e específico de clientes de luxo a nível mundial, como resultado de curadoria e inspiração diferenciadas; e Compartilhar infraestrutura, incluindo a plataforma de tecnologia e as melhores práticas operacionais da Mytheresa para facilitar maiores eficiências, mantendo ao mesmo tempo suas distintas identidades de marca.

, para formar um grupo com três lojas distintas: MYTHERESA, NET-A-PORTER e MR PORTER, que deverá: A separação da divisão de preços reduzidos , incluindo YOOX e THE OUTNET, destinos líderes para compras online de luxo com descontos, da divisão de luxo para permitir um modelo operacional mais simples e eficiente, que impulsiona um maior crescimento e lucratividade.

, incluindo YOOX e THE OUTNET, destinos líderes para compras online de luxo com descontos, da divisão de luxo para permitir um modelo operacional mais simples e eficiente, que impulsiona um maior crescimento e lucratividade. A descontinuação da divisão de marca branca da YNAP, uma vez que as lojas online da Richemont Maisons, impulsionadas pela YNAP, migram para suas próprias plataformas escolhidas.

Michael Kliger, Diretor Executivo da Mytheresa, disse: “Estou realmente empolgado com o anúncio de hoje. Com esta transação, a Mytheresa pretende criar um grupo de luxo digital, multimarcas e preeminente em todo o mundo. A MYTHERESA, a NET-A-PORTER e a MR PORTER irão oferecer edições de luxo multimarcas diferenciadas, mas complementares, com base na curadoria, inspiração e melhor atendimento ao cliente. As três marcas irão compartilhar grande parte de sua infraestrutura, criando sinergias e eficiências, mantendo suas diferentes identidades de marca. O negócio de preços reduzidos terá o benefício da separação do luxo e de um modelo operacional muito mais simples, que impulsiona o crescimento e a lucratividade. Acreditamos que esta transação irá agregar valor significativo a nossos acionistas, parceiros de marca e, mais importante, a nossos clientes de alto nível."

Johann Rupert, Presidente da Richemont, disse: "Estamos satisfeitos por termos encontrado um lar tão bom para a YNAP. Como parceira confiável de muitas das principais marcas mundiais de luxo, a YNAP é reconhecida por seus serviços pioneiros de alto padrão ao cliente, complementados por sua voz editorial distinta e inspiradora. A Mytheresa está posicionada idealmente para desenvolver ativos da YNAP e encantar ainda mais clientes e parceiros de marca ao redor do mundo, ao aproveitar os respectivos pontos fortes de ambas as empresas."

Consideração financeira

No fechamento da transação, a Richemont irá vender a YNAP para a Mytheresa com uma posição de caixa de € 555 milhões e nenhuma dívida financeira, sujeita aos ajustes de fechamento habituais, em troca de ações a serem emitidas pela Mytheresa, que representam 33% do capital totalmente do capital social totalmente diluído da Mytheresa1 no fechamento após a emissão das ações de contrapartida. A Richemont irá dispor de uma linha de crédito renovável em 6 anos de € 100 milhões para financiar as necessidades corporativas gerais da YNAP, incluindo capital de giro.

A Richemont terá o direito de nomear um membro e um observador para o Conselho de Supervisão da Mytheresa após o fechamento.

O fechamento da transação, que deve ocorrer no primeiro semestre do ano civil de 2025, está sujeito às condições habituais, incluindo o recebimento de aprovações antitruste.

A transação não está sujeita ou condicionada à aprovação dos acionistas da Richemont ou da Mytheresa.

A participação acionária da Richemont na Mytheresa estará sujeita a um período de bloqueio de um ano após o fechamento da transação, seguido por um período adicional de um ano no qual apenas certas transações de venda limitadas poderão ocorrer.

Como resultado desta transação, a Richemont atualmente espera que a baixa contábil dos ativos líquidos da YNAP chegue a cerca de € 1,3 bilhão, o que também contabiliza o dinheiro que irá restar na YNAP após a conclusão. Este valor está sujeito a alterações até a data de conclusão, pois depende de diversas variáveis, a saber, o preço das ações da Mytheresa, a taxa de câmbio USD/EUR, o valor dos ativos líquidos e itens semelhantes a dívidas da YNAP na data de conclusão.

Informações sobre a teleconferência

A Mytheresa irá organizar uma teleconferência para debater a transação às 8h, horário do leste dos EUA. Aqueles que desejarem participar via webcast devem acessar a teleconferência pelo site de Relações com Investidores da Mytheresa em https://investors.mytheresa.com. Aqueles que desejarem participar por telefone podem ligar para +1 800 715 9871 (EUA). O código de acesso do participante será 3814635. A repetição da teleconferência estará disponível via webcast pelo site de Relações com Investidores da Mytheresa. A repetição por telefone estará disponível das 10h, horário do leste dos EUA, em 7 de outubro de 2024, até 14 de outubro de 2024, ao ligar +1 800 770 2030 (EUA). A senha da repetição será 3814635.

Sobre a Mytheresa

A Mytheresa é uma das principais plataformas digitais multimarcas de luxo, com entregas a mais de 130 países. Fundada como uma boutique em 1987, a Mytheresa foi lançada online em 2006, oferecendo roupas prontas para vestir, sapatos, bolsas e acessórios da moda feminina, masculina, infantil, além de produtos de estilo de vida e joias finas. A edição altamente selecionada de até 250 marcas visa verdadeiras marcas de luxo, como Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, The Row, Valentino e muitas outras. A experiência digital exclusiva da Mytheresa tem por base um foco claro em compradores de luxo de alto padrão, ofertas exclusivas de produtos e conteúdo, tecnologia de ponta e plataformas analíticas, bem como operações de serviço de alta qualidade. A empresa cotada na NYSE relatou € 913,6 milhões de GMV no ano fiscal de 2024 (+7% em relação ao ano fiscal de 2023). Para mais informação, acesse https://investors.mytheresa.com/.

Sobre a Richemont

Na Richemont, criamos o futuro. Nosso portfólio exclusivo inclui Maisons de prestígio, distinguidas por seu artesanato e criatividade. A ambição da Richemont é nutrir suas Maisons e negócios, permitindo que cresçam e prosperem de modo responsável e sustentável a longo prazo.

A Richemont atua em três áreas de negócios: joalherias com Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels e Vhernier; fabricantes de relógios especialistas com A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis and Vacheron Constantin; e outros, sobretudo lojas de moda e acessórios com Alaïa, Chloé, , Delvaux, dunhill, Gianvito Rossi, Montblanc, Peter Millar incluindo G/FORE, Purdey, Serapian bem como Watchfinder & Co. Além disto, a Richemont atua na NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET, YOOX e na divisão OFS.

As ações ‘A’ da Richemont estão cotadas e negociadas na SIX (Swiss Exchange), a cotação primária de ações da Richemont, e estão incluídas no SIM (Swiss Market Index) das principais ações. As ações ‘A’ também são negociadas na JSE (Johannesburg Stock Exchange), a cotação secundária de ações da Richemont.

Sobre a YOOX NET-A-PORTER (YNAP)

A YNAP é líder mundial em varejo online de artigos de luxo e moda, com uma oferta diferenciada que inclui lojas online multimarcas de temporada NET-A-PORTER e MR PORTER, além de lojas online multimarcas de temporada baixa YOOX e THE OUTNET.

Posicionada de modo exclusivo no setor de luxo online de alto crescimento, a YNAP tem uma base de 4 milhões de clientes com alto poder aquisitivo e mais de 900 milhões de visitantes ao redor do mundo. O Grupo tem escritórios e operações nos EUA, Europa, Oriente Médio, Japão, China continental e Hong Kong SAR, China. A empresa faz entregas em mais de 170 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.