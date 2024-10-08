MYT Netherlands Parent B.V. (“Mytheresa”)与Richemont签署协议，根据该协议，Mytheresa将收购YOOX NET-A-PORTER (“YNAP”)，以打造领先的全球多品牌数字奢侈品集团，Richemont将获得Mytheresa 33%的股权

慕尼黑和瑞士日内瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Mytheresa (NYSE:MYTE)和Richemont (SWX:CFR)今天宣布，双方已就Mytheresa收购YNAP 100%股本的事宜达成具有约束力的协议。该交易旨在打造领先的全球性多品牌数字奢侈品集团，为全球奢侈品爱好者提供经过精心挑选的高度差异化的选品，这些产品均来自最负盛名的奢侈品牌。

交易理由

Mytheresa和YNAP凭借其在创新、权威编辑意见和选品以及高品质客户服务方面的开创性角色，在奢侈品行业赢得了良好的声誉。不同的店面共同涵盖了奢侈品市场的广泛领域，在品牌组合、客户和地域集中性方面提出了独特的主张，同时对高端客户具有共同的战略定位。

从中期来看，Mytheresa对合并后集团的愿景包括：

将YNAP的奢侈品部门并入Mytheresa， 以打造一个拥有三大店面的集团：MYTHERESA、NET-A-PORTER和MR PORTER，预计将： 基于独特的品类、营销和客户接触点，为客户提供更广泛、更具差异化的奢侈品产品； 通过独特的选品和灵感，让奢侈品牌合作伙伴能够触及更广泛和具体的全球奢侈品消费者；以及 共享Mytheresa的技术平台和运营最佳实践等基础设施，以提高效率，同时保持其独特的品牌形象。

以打造一个拥有三大店面的集团：MYTHERESA、NET-A-PORTER和MR PORTER，预计将： 将折扣部门从奢侈品部门拆分出去 ，以实现更简单、更高效的运营模式，从而推动更高的增长和盈利能力。折扣部门包括YOOX和THE OUTNET这两个领先的在线折扣奢侈品购物品牌。

，以实现更简单、更高效的运营模式，从而推动更高的增长和盈利能力。折扣部门包括YOOX和THE OUTNET这两个领先的在线折扣奢侈品购物品牌。 关闭YNAP白标部门，曾经由YNAP提供支持的Richemont品牌网上商店将迁移到他们自己选择的平台。

Mytheresa首席执行官Michael Kliger表示：“我对今天的公告感到振奋不已。通过此次交易，Mytheresa旨在打造一家卓越的全球多品牌数字奢侈品集团。MYTHERESA、NET-A-PORTER和MR PORTER将基于精挑细选、灵感和最贴心的客户服务，提供差异化但互补的多品牌奢侈品选品。这三个品牌将共享其大部分基础设施，在维持不同品牌形象的同时创造协同效应和效率。折扣业务将受益于与奢侈品业务的拆分以及有助于推动增长和盈利能力的更简单的运营模式。我们相信，这项交易将为我们的股东、品牌合作伙伴以及最重要的——为我们的高端客户创造巨大的价值。”

Richemont董事长Johann Rupert表示：“我们很高兴为YNAP找到这么好的归宿。作为许多世界领先的全球奢侈品牌值得信赖的合作伙伴，YNAP以其开创性的高端客户服务而闻名，并辅以独特而鼓舞人心的编辑意见。Mytheresa具备独特的优势，能够在YNAP资产的基础上，通过利用两家公司各自的优势，进一步取悦全球客户和品牌合作伙伴。”

财务对价

交易完成时，Richemont将把YNAP出售给Mytheresa，现金头寸为5.55亿欧元且无财务债务，但须满足惯例成交调整条件，以换取Mytheresa发行的股票，占Mytheresa发行对价股份后交割时的完全稀释1股本的33%。Richemont将提供1亿欧元的6年期循环信贷额度，以满足YNAP的一般企业需求，包括营运资金。

交易完成后，Richemont将有权提名一名成员和一名观察员加入Mytheresa监事会。

该交易预计将于2025日历年上半年完成，但需满足惯例条件，包括获得反垄断批准。

该交易无需Richemont或Mytheresa股东的批准。

交易完成后，Richemont在Mytheresa的持股将有一年的锁定期，并且在之后的一年内只能进行某些受限的销售交易。

由于此次交易，Richemont目前预计YNAP净资产的减记将达到约13亿欧元，这也包括交易完成后留在YNAP的现金。由于取决于若干变量，包括Mytheresa的股价、美元/欧元汇率、YNAP在完成日期的净资产和债务类项目的价值，该金额在交易完成日期之前可能会发生变化。

电话会议信息

Mytheresa将于美国东部时间上午8点召开电话会议，讨论关于此次交易的事宜。希望通过网络直播参与电话会议的人士，请通过Mytheresa的“投资者关系”网站进入电话会议，网址为：https://investors.mytheresa.com。希望通过电话参与的人士可以拨打+1 800 715 9871（美国）。参与者接入代码为3814635。电话会议的网络直播重播将通过Mytheresa的“投资者关系”网站提供。电话重播将于美国东部时间2024年10月7日上午10点至2024年10月14日期间提供，可通过拨打+1 800 770 2030（美国）收听。重播密码为3814635。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的所有与历史事实无关的陈述均应被视为前瞻性陈述，包括但不限于有关以下内容的陈述：涉及Richemont品牌、NET-A-PORTER和YNAP的交易的时间安排、完成情况和预期收益，对未来机会和我们的市场地位的预期，我们的业务计划和战略，未来财务或经营业绩，以及包含“预期”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”、“应该”、“预计”、“将”、“或将”、“旨在”、“继续”等词语的陈述和具有未来或前瞻性质的类似陈述。此类前瞻性陈述并非对未来业绩的保证。Richemont的前瞻性陈述基于管理层当前对YNAP业务和业绩、经济和其他未来状况的预期和假设，以及对未来事件、情况和结果的预测。我们的零售店在很大程度上依赖于消费者旅行和购物的能力和意愿，客流的下降可能会对我们的可比门店销售额和/或每平方英尺的平均销售额和门店盈利能力产生负面影响，从而导致减值支出，进而对我们的业务、 经营业绩和财务状况产生重大不利影响。由于经济状况、民政当局的零售店关闭令、旅行限制、旅行担忧和其他情况（包括流行病和其他与健康相关的问题）而导致的旅行减少，可能会对我们产生重大不利影响，特别是如果此类事件影响了客户前往我们零售店的意愿。国际冲突或战争，包括由此产生的对成品和/或原材料进出口的制裁和限制，无论是自行实施的还是由国家、非国家实体或其他机构实施的制裁和限制，也可能影响这些前瞻性陈述。与任何预测或预计一样，前瞻性陈述本质上容易受到不确定性和情况变化的影响。实际结果可能由于多种风险和不确定性而与前瞻性陈述所述内容大相径庭，其中许多风险和不确定性超出了Richemont的控制范围。因此，您不应依赖前瞻性陈述，将其视为对未来事件的预测。此外，本新闻稿中的前瞻性陈述仅与陈述做出之日的事件或信息有关。Richemont不承诺更新，也没有任何义务提供对于任何前瞻性陈述的更新或修订。

本新闻稿包含经修订的《1933年美国证券法》第27A条以及经修订的《1934年美国证券交易所法》第21E条所界定的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的除历史事实陈述以外的或者与当前事实或当前状况相关的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述提供了Mytheresa当前关于拟议交易及合并后公司运营的预期和预测；其财务状况、经营成果、计划、目标、未来业绩和业务，包括与融资活动、未来销售额、费用和盈利能力相关的陈述；我们的业务和所属行业的未来发展和预期增长；我们执行业务模式和业务战略的能力；拥有足够的现金和借款能力来满足未来12个月的营运资金、债务偿还和资本支出需求；以及预计的资本支出。此类陈述与历史或当前事实并不严格相关，您可以据此来识别这些前瞻性陈述。这些陈述可能包括“预期”、“相信”、“继续”、“或将”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“持续”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“将”、“会”等词语，或者这些词语或其他类似术语的否定形式，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于Mytheresa根据其行业经验和对历史趋势、当前状况、预期未来发展的看法以及其认为在当时情况下适当的其他因素而做出的假设。当您阅读和考虑本新闻稿时，您应该了解这些陈述并非对业绩或结果的保证。它们涉及一系列风险、不确定性（其中许多超出Mytheresa的控制范围）和假设。尽管Mytheresa认为这些前瞻性陈述是基于合理的假设，但您应注意，许多因素可能会影响其实际运营和财务业绩，并导致其业绩与前瞻性陈述中预期的业绩大相径庭。Mytheresa认为，这些因素包括但不限于：发生任何可能导致拟议交易被终止或放弃的事件、变化或其他情况；完成与Richemont的拟议交易的预期时间安排和可能性，包括拟议交易所需的任何政府和监管批准的时间、接收以及条款和条件，这些情况可能会减少预期收益或导致各方放弃交易；完成拟议交易的条件可能无法及时满足或根本无法满足的风险；拟议交易及其公告可能对YNAP留住客户、留住和雇用关键人员、维护与其品牌合作伙伴和客户的关系的能力以及他们的经营业绩和一般业务产生不利影响的风险；在成功整合YNAP和Mytheresa的业务方面可能出现问题，从而导致合并后的公司无法像预期的那样有效和高效地运营的风险；合并后的公司可能无法实现削减成本的协同效应，或者实现这些协同效应所需的时间可能长于预期的风险；Mytheresa在竞争激烈的行业中有效竞争的能力；Mytheresa应对消费者需求、支出和品味变化的能力；Mytheresa应对任何当前或未来的健康流行病或其他不利公共卫生状况的能力；Mytheresa获取新客户和留住现有客户的能力；奢侈品消费者可能不选择进行足够的在线购物；奢侈时尚行业的波动性和预测难度；Mytheresa对于消费者自主性支出的依赖；以及Mytheresa维持平均订单水平的能力和其他因素。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者如果这些假设中的任何一个被证明是错误的，Mytheresa的实际运营和财务业绩可能会与这些前瞻性陈述中预测的业绩大相径庭。

除非法律要求，否则Mytheresa没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生。

此类前瞻性陈述所涵盖事项的实现或成功涉及已知和未知的风险、不确定性和假设。如果任何此类风险或不确定性成为现实，或者如果任何假设被证明是错误的，Mytheresa的结果可能与其所做的前瞻性陈述中明示或暗示的结果大相径庭。

您不应依赖前瞻性陈述，将其视为对未来事件的预测。前瞻性陈述仅代表Mytheresa管理层在做出此类陈述之日的信念和假设。

有关可能影响Mytheresa财务业绩的这些因素和其他因素的更多信息，请参阅其不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件，包括其20-F表年度报告和6-K表季度业绩报告中标题为“风险因素”的部分。这些文件可在SEC网站（网址：www.sec.gov）以及我们网站“投资者关系”部分的“SEC文件”版块（网址：https://investors.mytheresa.com）查阅。

关于Mytheresa

Mytheresa是领先的奢侈品多品牌数字平台之一，产品销往130多个国家。Mytheresa于1987年创立，最初是一家精品店，并于2006年推出在线业务，提供女装、男装和童装成衣、鞋履、包袋和配饰以及生活方式产品和高级珠宝。由多达250个品牌组成的精选选品专注于真正的奢侈品牌，如Bottega Veneta、Brunello Cucinelli、Dolce&Gabbana、Gucci、Loewe、Loro Piana、Moncler、Prada、Saint Laurent、The Row、Valentino等等。Mytheresa独特的数字体验基于对高端奢侈品消费者的敏锐关注、独家的产品和内容、领先的技术和分析平台以及高质量的服务运营。这家纽约证券交易所上市公司在2024财年录得9.136亿欧元的商品交易总额（与2023财年相比增长了7%）。如需了解更多信息，请访问https://investors.mytheresa.com/。

关于Richemont

在Richemont，我们创造未来。我们独特的产品组合包括以精湛工艺和创造力独树一帜的著名品牌。Richemont的宏伟目标是培育旗下品牌和业务，使其能够以负责任、可持续的方式实现长期发展和繁荣。

Richemont在三大业务领域开展业务：珠宝品牌，旗下品牌包括Buccellati、Cartier、Van Cleef & Arpels和Vhernier；专业钟表制造商，旗下品牌包括A. Lange & Söhne, Baume & Mercier、IWC Schaffhausen、Jaeger-LeCoultre、Panerai、Piaget、Roger Dubuis和Vacheron Constantin；以及其他，主要是时尚和配饰品牌，包括Alaïa、Chloé、Delvaux、dunhill、Gianvito Rossi、Montblanc、Peter Millar（包括G/FORE）、Purdey、Serapian和Watchfinder & Co.。此外，Richemont还经营NET-A-PORTER、MR PORTER、THE OUTNET、YOOX和OFS部门。

Richemont的A股在瑞士证券交易所上市交易，这是Richemont的主要上市地，并被纳入瑞士领先股票市场指数(SMI)。其A股也在Richemont的第二上市地约翰内斯堡证券交易所上市交易。

关于YOOX NET-A-PORTER (YNAP)

YNAP是世界领先的在线奢侈品和时尚零售商，其独特产品包括多品牌当季在线商店NET-A-PORTER和MR PORTER，以及多品牌非当季在线商店YOOX和THE OUTNET。

YNAP在高速增长的在线奢侈品领域具有得天独厚的优势，在全球拥有由约400万高消费顾客组成的客户群和超过9亿访客。集团在美国、欧洲、中东、日本、中国大陆和中国香港特别行政区设有办事处和运营机构，其产品销往全球170多个国家/地区。

1 Mytheresa的完全摊薄股本包括流通在外的已发行股票，外加概率调整后的行权和未行权RSU / PSU以及股票期权计划。

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