Adani Airport Holdings Limited e Thales fazem parceria estratégica para aprimorar as operações aeroportuárias e a experiência dos passageiros na Índia

NOVA DELI--(BUSINESS WIRE)--A Adani Airport Holdings Limited (AAHL), maior operadora privada de aeroportos da Índia, e a Thales, líder global em tecnologias avançadas, anunciaram hoje uma parceria estratégica para revolucionar as operações aeroportuárias internacionais da AAHL e a experiência dos passageiros em todo o país. De acordo com os termos dessa parceria, a Thales já implementou a solução Fly to Gate em sete dos aeroportos administrados pela AAHL2 na Índia, simplificando e aprimorando a jornada de milhões de viajantes desde o início de 2024. Ampliando essa colaboração, a AAHL concedeu à Thales um contrato adicional para implantar, em todos os seus aeroportos, o inovador Centro de Controle de Operações Aeroportuárias (APOC) para otimizar a gestão geral do aeroporto e melhorar a experiência dos passageiros de forma segura.

Os sete aeroportos operados pela AAHL estão atualmente equipados com o DigiYatra, desenvolvido pela solução Fly to Gate da Thales, baseada no uso responsável de tecnologia avançada de reconhecimento facial como prova segura de identificação de passageiros. Os passageiros pré-registrados podem agilizar sua viagem de maneira fácil e confiável, eliminando a necessidade de apresentar documentos de identificação e cartão de embarque em cada ponto de controle (do check-in ao embarque). Reduzindo o tempo de processamento de passageiros em até 30% nesses aeroportos, essa integração de soluções biométricas responsáveis (cf. Thales TrUE Biometrics) se alinha com a visão do governo indiano de uma Índia digital.

Além disso, a Thales foi contratada para trabalhar no projeto, integração e implementação de uma solução APOC de ponta a ponta para todos os aeroportos gerenciados pela AAHL. Essa “Plataforma Digital Inteligente” baseada em nuvem hospedará de forma centralizada todas as aplicações necessárias para melhorar a gestão geral do aeroporto, a segurança e a experiência dos passageiros. A inovadora plataforma APOC coleta dados operacionais de subsistemas e sensores de aeroportos integrados, respeitando os padrões de privacidade. Esses dados são processados de maneira inteligente usando automação, análise de big data e algoritmos de inteligência artificial (IA) robustos. A solução que será implantada em breve, antecipará e reduzirá a escassez não planejada de recursos, aumentando a previsibilidade e a eficiência global.

“Estamos animados por essa parceria estratégica com a Thales para nos ajudar em nossa jornada contínua de transformação digital em nossos aeroportos. Com essa colaboração, temos orgulho de disponibilizar o DigiYatra para milhões de passageiros que viajam por nossos aeroportos e temos Centros de Controle de Operações Aeroportuárias avançados para gerenciamento inteligente de aeroportos. Com a profunda experiência da Thales1 em segurança cibernética, biometria responsável, gerenciamento de identidade, eficiência operacional e integração de sistemas, pretendemos criar um ambiente aeroportuário seguro e integrado para os passageiros. Juntos, contribuímos para a visão da Índia de um futuro digitalmente capacitado”, disse Arun Bansal, CEO da Adani Airport Holdings Limited.

“Estamos muito animados em fortalecer nossa parceria com a Adani Airport Holdings Limited para oferecer soluções tecnológicas inovadoras a fim de revolucionar as operações aeroportuárias e a experiência dos passageiros na Índia. Nossa solução biométrica Fly to Gate para DigiYatra e o Centro de Controle de Operações Aeroportuárias (APOC) inteligente permitirá que a AAHL simplifique as operações e também garanta uma viagem segura e simplificada para milhões de passageiros. Juntos, estamos comprometidos em apoiar a Índia em sua visão de se tornar o maior mercado de aviação do mundo até 2047”, disse Ashish Saraf, vice-presidente e diretor nacional da Thales para a Índia.

1 DigiYatra é uma iniciativa liderada pelo setor que usa tecnologia de reconhecimento facial para tornar a entrada no terminal e a liberação de segurança no aeroporto um processo simples, integrado e sem papéis. A DigiYatra é uma plataforma descentralizada de armazenamento de documentos de identidade para dispositivos móveis, onde os passageiros podem salvar seus documentos de identidade e viagens. Ela está disponível para todos os portadores de AADHAAR e planeja incluir passaportes estrangeiros/indianos/e-passaportes em um futuro próximo.

2 Mumbai, Ahmedabad, Guwahati, Jaipur, Lucknow, Mangaluru e Thiruvananthapuram.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas especializada em três domínios de negócios: defesa e segurança, aeronáutica e espacial, cibersegurança e identidade digital.

A empresa desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo.

O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente em áreas-chave de inovação como IA, segurança cibernética, tecnologias quânticas, tecnologias de nuvem e 6G.

A Thales tem quase 81.000 funcionários em 68 países. O Grupo gerou vendas de €18,4 bilhões em 2023.

Sobre a Adani Airport Holdings Limited

A AAHL foi criada em 2019 como uma subsidiária 100% da Adani Enterprises Ltd, a principal empresa do Grupo Adani. Em linha com sua visão de ser líder global em infraestrutura integrada e logística de transportes, o Grupo Adani fez sua primeira incursão no setor de aeroportos ao se destacar como a maior licitante para operação, gestão e desenvolvimento de seis aeroportos: Ahmedabad, Lucknow, Mangaluru, Jaipur, Guwahati e Thiruvananthapuram, assinando acordos de concessão com a Autoridade Aeroportuária da Índia para os seis aeroportos. A AAHL também detém 74% da Mumbai International Airport Ltd, que é proprietária de 74% da Navi Mumbai International Airport Ltd. Com oito aeroportos em seu portfólio de gestão e desenvolvimento, a AAHL é a maior empresa de infraestrutura aeroportuária da Índia, correspondendo a 25% do trânsito de passageiros e mais de 30% do tráfego de carga aérea da Índia.

