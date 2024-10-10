伊顿电池配置开关提供电动汽车充电灵活性

伊顿的电池配置开关可在电池包断开单元中减少多达12个组件，从而精简系统并简化封装和组装。（照片：美国商业资讯）

伊顿的电池配置开关可在电池包断开单元中减少多达12个组件，从而精简系统并简化封装和组装。（照片：美国商业资讯）

密歇根州绍斯菲尔德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能动力管理公司伊顿今天宣布，其已与Munich Electrification开展合作，共同开发和销售电池配置开关(BCS)，这是一种用于电动汽车400伏/800伏双串电池组的先进解决方案。这种用于并联/串联重新配置的创新集成双稳态装置允许800伏车辆通过400伏充电设施有效充电，同时与传统解决方案相比还可提供诸多优势。

伊顿车辆电气化事业部总裁Mark Schneider表示：“我们正在利用自身在开发电动出行解决方案方面的广泛背景，与专注于开发前沿电池管理系统的Munich Electrification合作推出这项前景广阔的新技术。目前市面上有很多800伏车辆，但许多充电站只能提供400伏的电源。BCS为希望使用扩展的直流充电网络的消费者提供了充电灵活性。”

伊顿的BCS专为乘用车、轻型商用车和全地形多功能车应用而设计，可在电池包断开单元中减少多达12个组件，从而精简系统并简化封装和组装。此外，BCS还能最大限度地减少接触电阻，通过减少传统接触器所需的接触点数量来提高整体系统效率和性能。

BCS具有机械联锁功能，可防止因碰撞、软件错误或接触器故障而导致的电池组短路，从而确保更高的电动汽车安全标准。当电子控制单元断电时，BCS也可以保持稳定的状态。其双稳态特性通过消除传统接触器的保持电流来提高正常运行期间的效率，并通过在各种潜在失效模式下保持安全运行条件，来提供对低电压故障的复原。

Munich Electrification董事总经理Uwe Wiedemann表示：“我们很高兴能与伊顿合作，推出由我们出色的研发团队开发的这项开创性新技术。Munich Electrification在电动汽车电池行业的创新传统与伊顿在电气开关和汽车制造领域的专业知识相结合，将帮助我们共同解决客户面临的最大挑战。”

敬请了解伊顿的BCS技术和其他车辆电气化解决方案。

伊顿公司是一家智能动力管理公司，致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来，我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下，我们正在加速推进世界向可再生能源转型，帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战，为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

伊顿公司成立于1911年，已在纽约证券交易所上市逾百年。2023年，伊顿公司销售额达232亿美元，业务遍布160多个国家。如需了解更多信息，请访问www.eaton.com。请在LinkedIn上关注我们。

关于Munich Electrification

Munich Electrification是创新电池管理解决方案的领先供应商，以开发可持续电池管理系统和电子产品为己任。Munich Electrification提供最先进的软件和电子产品开发方法，拥有来自24个国家的充满热忱的专业人士，他们具备深厚的知识和为知名汽车制造商工作的经验。凭借对创新的承诺和突破可能性界限的热情，Munich Electrification致力于成为电动汽车及其他领域独树一帜的领先供应商。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。