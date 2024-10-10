伊頓電池配置轉換器提供電動汽車充電靈活性

伊頓的電池配置轉換器可在電池斷開單元中減少多達12個元件，從而精簡系統並簡化封裝和組裝。（照片：美國商業資訊）

伊頓的電池配置轉換器可在電池斷開單元中減少多達12個元件，從而精簡系統並簡化封裝和組裝。（照片：美國商業資訊）

密西根州紹斯菲爾德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智能動力管理公司伊頓今天宣布，其已與Munich Electrification展開合作，共同開發和銷售電池配置轉換器(BCS)，這是一種用於電動汽車400伏/800伏雙串電池組的先進解決方案。這種用於並聯/串聯重新設定的創新整合式雙穩態裝置允許800伏車輛透過400伏充電樁有效充電，同時相較傳統解決方案還可提供諸多優勢。

伊頓車輛電氣化事業部總裁Mark Schneider表示：「伊頓正在利用我們在開發電動車領域解決方案方面的廣泛背景，與專注于開發前沿電池管理系統的Munich Electrification合作推出這項前景廣闊的新技術。目前市面上有很多800伏車輛，但許多充電站只能提供400伏的電源。BCS為希望使用擴充的直流充電網路的消費者提供了充電靈活性。」

伊頓的BCS專為汽車、輕型商用車和全地形多功能車應用而設計，可在電池斷開單元中減少多達12個元件，從而精簡系統並簡化封裝和組裝。此外，BCS還能充分減少接觸電阻，透過減少傳統接觸器所需的接觸點數量來提高整體系統效率和效能。

BCS具有機械聯鎖功能，可防止因碰撞、軟體錯誤或接觸器故障而導致的電池組短路，從而確保更高的電動汽車安全標準。當電子控制單元斷電時，BCS也可以保持穩定的狀態。其雙穩態特性透過消除傳統接觸器的保持電流來提高正常運行期間的效率，並通過在各種潛在失效模式下保持安全運行條件，來提供對低電壓故障的復原。

Munich Electrification董事總經理Uwe Wiedemann表示：「我們很高興能與伊頓合作，推出由我們出色的研發團隊開發的這項開創性新技術。Munich Electrification在電動汽車電池產業的創新傳統與伊頓在電氣開關和汽車製造領域的專業知識相結合，將協助我們共同解決客戶面臨的最大挑戰。」

敬請瞭解伊頓的BCS技術和其他車輛電氣化解決方案。

伊頓公司是一家智能動力管理公司，致力於保護環境和改善人類的生活品質。我們的產品服務于數據中心、公用事業、工業、商業、機械製造、住宅、宇航和車輛市場。無論是現在還是未來，我們承諾正當經營、可持續營運和幫助客戶更好地管理動力。在全球電氣化和數字化發展趨勢的助力下，我們正在加速推進世界向再生能源轉型，幫助客戶解決最緊迫的動力管理挑戰，為當代及未來的人類創建更可持續的社會。

伊頓成立於1911年，已在紐約證券交易所上市逾百年。2023年，伊頓公司銷售額達232億美元，業務遍佈160多個國家。如需瞭解更多資訊，請造訪www.eaton.com。請在LinkedIn上關注我們。

關於Munich Electrification

Munich Electrification是創新電池管理解決方案的領導廠商，以開發永續電池管理系統和電子產品為己任。Munich Electrification提供最先進的軟體和電子產品開發方法，擁有來自24個國家的充滿熱忱的專業人士，他們具備深厚的知識和為知名汽車製造商工作的經驗。憑藉對創新的承諾和突破可能性界限的熱情，Munich Electrification致力於成為電動汽車及其他領域獨樹一幟的領導廠商。

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