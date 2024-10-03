Lifezone Metals与日本金属与能源安全组织(JOGMEC)签署谅解备忘录

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM)首席执行官Chris Showalter欣然宣布与日本金属与能源安全组织(JOGMEC)签署一份谅解备忘录(MOU)。这一战略合作伙伴关系旨在支持JOGMEC利用卡班加镍矿项目为日本电池行业获取更清洁的金属。

卡班加是世界上规模最大、品位最高的未开发硫化镍矿床之一，以铜和钴为副产品。通过利用Lifezone的Hydromet技术，与传统冶炼方法相比，该项目有望显著减少排放。

Showalter先生表示：“卡班加是一个世界级的高品位镍矿床，我们对于有机会让JOGMEC成为在战略上与我们一致的合作伙伴表示欢迎。BHP是我们的项目开发合作伙伴，Societe Generale担任我们项目融资流程的首席财务顾问，U.S. International Development Finance Corporation和坦桑尼亚政府为项目提供了大力支持，现在又与日本政府能源和金属独立行政机构JOGMEC进行战略合作，我们由此看到了推动这一全球重大项目向前发展以造福所有合作伙伴和利益相关者的明确意向。”

根据谅解备忘录的条款，Lifezone将与JOGMEC合作，通过Lifezone拥有的部分营销权促进来自卡班加的金属供应，用于日本不断增长的电池市场，确保可持续和可追溯的金属价值链。该计划与Lifezone和JOGMEC对于推进负责任采矿实践和支持全球向清洁能源转型的承诺相一致。

JOGMEC将在提交日本政府资金支持计划的申请后考虑为日本公司提供资金支持。这项潜在的投资凸显了卡班加镍矿项目在满足日本工业对清洁金属日益增长的需求方面的重要性。

该谅解备忘录不具有约束力，不对任何一方施加任何义务。

JOGMEC是日本政府的一个独立行政机构，其使命是确保稳定且可负担的能源和矿产资源供应，以加强日本的工业基础。

日本是Minerals Security Partnership (MSP)的合作伙伴，MSP旨在通过与东道国政府和行业合作，促进对价值链上各战略项目的有针对性的财政和外交支持，从而加速多样化和可持续的关键能源矿产供应链的发展。MSP合作伙伴包括澳大利亚、加拿大、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、印度、意大利、日本、挪威、韩国、瑞典、英国、美国和欧盟（由欧盟委员会代表）。

JOGMEC和U.S. International Development Finance Corporation (DFC)均为最近宣布的MSP Finance Network的成员，而卡班加镍矿项目已被认定为MSP项目。

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关于Lifezone Metals

在Lifezone Metals (NYSE: LZM)，我们的使命是提供更清洁、更负责任的金属生产和回收技术。与传统冶炼技术相比，我们利用以Hydromet技术为基础的可扩展平台，提供更低能耗、更低排放和更低成本金属生产的潜力。

我们在坦桑尼亚的卡班加镍矿项目被认为是世界上规模最大、品位最高的未开发硫化镍矿床之一。通过结合我们的Hydromet技术，我们正在努力为全球电池金属市场开辟一个LME级镍、铜和钴的新来源，以使坦桑尼亚能够实现全面的国内价值创造，成为下一个一级镍的主要产地。

通过我们在美国的铂、钯和铑回收合作伙伴关系，我们努力证明Hydromet技术能够以比传统冶炼和精炼方法更清洁、更高效的方式，从来源负责任的废旧汽车催化转换器中处理和回收铂族金属。

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