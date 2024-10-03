Quantios收購Klea；加快企業服務自動化

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 財富和企業服務SaaS解決方案的全球供應商Quantios欣然宣布，其已完成對AI驅動的法人實體管理(LEM)工具Klea的收購。

在經驗豐富的管理團隊的領導下，Klea建立了一個創新平台，為全球客戶群有效地管理經常性的公司法定事項。Klea的協作工具提供單一事實來源，可簡化法律團隊的公司秘書工作，並提供即時、準確的實體資料。該公司總部位於比利時，擁有涵蓋100多個國家的法律專業知識，這使其與Quantios SaaS解決方案的全球影響力高度互補。

在Hg和EQT的支援下，Quantios致力於引領信託和企業服務提供者(TCSP)的數位化轉型。透過將Klea由AI驅動的法人實體管理工具與Quantios軟體相結合，企業法律團隊和多客戶服務提供者現在可以獲得全面的自動化工作流程解決方案。

Quantios執行長Guy Harrison表示：「Klea和Quantios的合併重申了我們的承諾，即透過加快我們推動核心企業服務流程自動化的能力來實現TCSP產業的數位化。在Filip的領導下，Klea團隊建構了一流的解決方案，將提高我們的全球客戶和企業法律團隊的效率。我們很高興能與他們合作，為我們所有人推動下一階段的成長。」

Klea執行長Filip Corveleyn評論道：「我們很驕傲能成為Quantios的一部分。這為我們的客戶開啟了無數新的機會，並將極大地擴充我們產品的廣度和深度。我們很高興能與Guy和他的團隊合作，共同推進我們AI驅動的解決方案，為客戶提供高效、無憂的實體管理體驗。」

關於Quantios

Quantios是財富、信託和企業服務行業SaaS解決方案的全球供應商。Quantios致力於引領客戶的數位化轉型，與全球近700家組織合作，提供全面的SaaS解決方案，以精簡流程、簡化法規遵循並促進穩健的公司治理。

關於Klea

Klea是一種先進的雲端法人實體管理解決方案，優先考慮卓越的技術驅動的專業服務交付。Klea協作平台提供單一事實來源，協助內部法律團隊簡化公司秘書工作，取得即時、準確的實體資料，並獲得遍及100多個國家的全球法律專家網路的協助。Klea總部位於布魯塞爾。

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