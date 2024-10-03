Lifezone Metals與日本金屬與能源安全組織(JOGMEC)簽署合作備忘錄

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM)執行長Chris Showalter欣然宣布與日本金屬與能源安全組織(JOGMEC)簽署一份合作備忘錄(MOU)。這一策略性合作夥伴關係旨在支援JOGMEC利用卡班加鎳礦專案為日本電池產業獲取更潔淨的金屬。

卡班加是全球規模最大、品位最高的未開發硫化鎳礦床之一，以銅和鈷為副產品。透過利用Lifezone的Hydromet技術，相較傳統冶煉方法，該專案可望顯著減少排放。

Showalter先生表示：「卡班加是一個世界一流的高品位鎳礦床，我們對於有機會讓JOGMEC成為在策略上與我們一致的合作夥伴表示歡迎。BHP是我們的專案開發合作夥伴，Societe Generale擔任我們專案融資流程的首席財務顧問，U.S. International Development Finance Corporation和坦尚尼亞政府為專案提供了大力支持，現在又與日本政府能源和金屬獨立行政機構JOGMEC進行策略性合作，我們由此看到了推動這一全球重大專案向前發展以造福所有合作夥伴和利害關係人的明確意向。」

根據合作備忘錄的條款，Lifezone將與JOGMEC合作，透過Lifezone擁有的部分行銷權促進來自卡班加的金屬供應，用於日本不斷成長的電池市場，確保永續和可追溯的金屬價值鏈。該計畫與Lifezone和JOGMEC對於推進負責任採礦實務和支援全球向潔淨能源轉型的承諾相一致。

JOGMEC將在遞交日本政府資金支援計畫的申請後考慮為日本公司提供資金支援。這項潛在的投資彰顯了卡班加鎳礦專案在滿足日本工業對潔淨金屬與日俱增的需求方面的重要性。

該合作備忘錄不具有約束力，不對任何一方施加任何義務。

JOGMEC是日本政府的一個獨立行政機構，其使命是確保穩定且可負擔的能源和礦產資源供應，以強化日本的工業基礎。

日本是Minerals Security Partnership (MSP)的合作夥伴，MSP旨在透過與東道國政府和產業合作，促進對價值鏈上各策略專案的有針對性的財政和外交支援，從而加快多樣化和永續的關鍵能源礦產供應鏈的發展。MSP合作夥伴包括澳洲、加拿大、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、印度、義大利、日本、挪威、韓國、瑞典、英國、美國和歐盟（由歐盟委員會代表）。

JOGMEC和U.S. International Development Finance Corporation (DFC)均為最近宣布的MSP Finance Network的成員，而卡班加鎳礦專案已被認定為MSP專案。

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關於Lifezone Metals

在Lifezone Metals (NYSE: LZM)，我們的使命是提供更潔淨、更負責任的金屬生產和回收技術。相較傳統冶煉技術，我們利用以Hydromet技術為基礎的可擴充平台，提供更低能耗、更低排放和更低成本金屬生產的潛力。

我們在坦尚尼亞的卡班加鎳礦專案被認為是全球規模最大、品位最高的未開發硫化鎳礦床之一。透過結合我們的Hydromet技術，我們正在努力為全球電池金屬市場開闢一個LME級鎳、銅和鈷的新來源，以使坦尚尼亞能夠實現全面的國內價值創造，成為下一個一級鎳的主要產地。

透過位於美國的鉑、鈀和銠回收合資企業，我們正在努力證明我們的Hydromet技術能夠以比傳統冶煉和精煉方法更清潔、更高效的方式，從負責任採購而來的廢舊汽車觸媒轉化器中處理和回收鉑族金屬。

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前瞻性陳述

本報告中的某些陳述並非歷史事實，但可能被視為《1933年證券法》（修訂版）、《1934年證券交易法》（修訂版）以及《1995年私人證券訴訟改革法》中的「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，涉及Lifezone Metals Limited及其子公司的業務和財務計畫、策略、意圖和前景等。

一般而言，不屬於歷史事實的陳述，包括有關可能或假定的未來行動、業務策略、事件或營運結果的陳述，以及任何提及對未來事件或情況的預測、預報或其他描述（包括任何基本假設）的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述一般會使用「相信」、「可能」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預計」、「打算」、「期望」、「應該」、「會」、「計畫」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」等字詞或這些字詞的否定詞或其變體或類似的術語或表述，這些字詞或表述預測或顯示未來事件或趨勢或不屬於歷史事項的表述；但不使用這些字詞並不表示表述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於有關未來事件的陳述、Lifezone Metals估計或預期的未來業績、Lifezone Metals的未來商機，包括Lifezone Metals濕法冶金技術（Hydromet技術）的有效性和卡班加專案礦產資源的開發和加工，以及其他不屬於歷史事實的陳述。

這些陳述依據Lifezone Metals管理層目前的預期，並非對實際業績的預測。提供這些前瞻性陳述僅用於說明目的，不作為也不得被任何投資人依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確定性陳述。實際事件和情況很難或不可能被預測，也會與假設不同。許多實際事件和情況超出了Lifezone Metals及其子公司的控制範圍。這些陳述受制於有關Lifezone Metals業務的一系列風險和不確定性，實際結果可能會大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於：總體經濟、政治和商業狀況，包括但不限於經濟和營運中斷；全球通貨膨脹以及材料和服務成本上升；取樣的可靠性；任何試點工作的成功；資本和營運成本與預估值的顯著差異；取得所需的政府、環境或其他專案核准的延遲或失敗；政府法規、立法和稅率的變化；通貨膨脹；匯率和外匯供應的變化；大宗商品價格的波動；專案開發的延遲以及其他因素；針對Lifezone Metals提起的任何法律訴訟的結果；我們獲得更多資本的能力（包括利用債務市場）、未來的資本需求以及現金的來源和使用；與Lifezone Metals業務推廣、Hydromet技術的有效性以及預期業務里程碑的時機相關的風險；智慧財產權的取得、維護和保護；Lifezone達成預測目標的能力以及預測與我們的業務、營運和財務業績相關的不確定性（包括經濟或地緣政治不確定性）的能力，包括：對財務業績和業務表現、財務預測和業務指標以及任何基本假設的預期；對產品和技術開發及研發產品線和市場規模的預期；對產品和技術開發及研發產品線的預期；競爭對Lifezone Metals業務的影響；Lifezone Metals執行其成長策略、有效管理成長和留住其關鍵員工的能力；Lifezone Metals實現並保持盈利的能力；提升未來的營運和財務業績；遵守適用於Lifezone Metals業務的法律和法規；Lifezone Metals繼續符合紐約證券交易所適用的上市標準的能力；Lifezone Metals保持其證券在美國國家證券交易所上市的能力；我們遵守適用法律和法規的能力；隨時瞭解適用於我們業務的會計準則或者修訂版或新法律和法規，包括隱私法規；以及將在向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件中不時詳述的其他風險。

上述風險因素並非詳盡無遺。Lifezone Metals目前不知道或Lifezone Metals目前認為不重要的其他風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果出現不同。此外，前瞻性陳述提供了截至本通訊稿發表之日Lifezone Metals對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Lifezone Metals預計，後續事件和發展將導致Lifezone Metals的評估發生變化。

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