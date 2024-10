Lifezone Metals e Organização Japonesa para Metais e Segurança Energética (JOGMEC) assinam memorando de entendimento

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--O Diretor Executivo da Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM), Chris Showalter, tem o prazer de anunciar a assinatura de um memorando de entendimento (MOU) com a Organização Japonesa para Metais e Segurança Energética (JOGMEC). Essa parceria estratégica tem como objetivo apoiar os esforços da JOGMEC para garantir metais mais limpos do Kabanga Nickel Project para o setor de baterias japonês.

Kabanga é um dos maiores e mais altos depósitos de sulfeto de níquel não desenvolvidos do mundo, com subprodutos de cobre e cobalto. Ao utilizar a tecnologia Hydromet da Lifezone, espera-se que o projeto reduza significativamente as emissões em comparação com os métodos tradicionais de fundição.

Showalter declarou: “Kabanga é um depósito de níquel de alto grau e de nível internacional, e acolhemos a oportunidade de trazer a JOGMEC como um parceiro estrategicamente alinhado. Com a BHP como nossa parceira no desenvolvimento do projeto, a Societe Generale como nosso principal consultora financeira para o processo de financiamento do projeto, o apoio da U.S. International Development Finance Corporation e do governo da Tanzânia e, agora, a cooperação estratégica com a JOGMEC - uma agência administrativa independente do governo japonês para energia e metais -, vemos uma clara indicação de intenção de levar adiante esse projeto globalmente significativo para o benefício de todos os parceiros e partes interessadas.”

De acordo com os termos do MOU, a Lifezone colaborará com a JOGMEC para facilitar o fornecimento de metais de Kabanga, por meio da parte dos direitos de comercialização da Lifezone, para o crescente mercado de baterias do Japão, garantindo uma cadeia de valor de metais sustentável e rastreável. Essa iniciativa está alinhada com o compromisso da Lifezone e da JOGMEC de promover práticas de mineração responsáveis e apoiar a transição global para a energia limpa.

A JOGMEC considerará a possibilidade de fornecer apoio financeiro a empresas japonesas mediante o envio de uma solicitação para o programa de apoio financeiro do governo japonês. Esse possível investimento ressalta a importância do Kabanga Nickel Project para atender à crescente demanda da indústria japonesa por metais mais limpos.

O MOU não é vinculativo e não impõe obrigações a nenhuma das partes.

A JOGMEC é uma agência administrativa independente do governo japonês cuja missão é garantir um fornecimento estável e acessível de energia e recursos minerais para fortalecer a base industrial do Japão.

O Japão é um parceiro na Parceria de Segurança de Minerais (MSP), que tem como objetivo acelerar o desenvolvimento de cadeias de suprimento de minerais energéticos essenciais diversificados e sustentáveis, por meio do trabalho com governos anfitriões e com o setor para facilitar o apoio financeiro e diplomático direcionado a projetos estratégicos ao longo da cadeia de valor. Os parceiros do MSP incluem Austrália, Canadá, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Noruega, República da Coreia, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia (representada pela Comissão Europeia).

Tanto a JOGMEC quanto a Corporação Internacional de Financiamento do Desenvolvimento (DFC) dos EUA são membros da recentemente anunciada MSP Finance Network, e o Kabanga Nickel Project foi reconhecido como um projeto MSP.

Sobre a Lifezone Metals

Na Lifezone Metals (NYSE: LZM), nossa missão é oferecer uma produção e reciclagem de metais mais limpa e responsável. Utilizando uma plataforma escalonável sustentada pela nossa Hydromet Technology, proporcionamos a possibilidade de reduzir o consumo de energia, as emissões e os custos de produção de metais em comparação com a fundição tradicional.

Acredita-se que nosso Kabanga Nickel Project, na Tanzânia, seja um dos maiores depósitos de sulfeto de níquel não desenvolvidos e de mais alto grau do mundo. Em conjunto com a nossa tecnologia Hydromet, estamos trabalhando para desbloquear uma nova fonte de níquel, cobre e cobalto de grau LME para os mercados globais de metais de bateria, para capacitar a Tanzânia a alcançar a criação de valor total no país e se tornar a próxima fonte principal de níquel Classe 1.

Por meio de nossa parceria de reciclagem de platina, paládio e ródio, sediada nos EUA, estamos trabalhando para demonstrar que nossa tecnologia Hydromet pode processar e recuperar metais do grupo da platina de conversores catalíticos automotivos usados de origem responsável de forma mais limpa e eficiente do que os métodos convencionais de fundição e refino.

www.lifezonemetals.com

Declarações Prospectivas

Certas declarações feitas neste documento não são fatos históricos, mas podem ser consideradas "declarações prospectivas" conforme definido pela Lei de Valores Mobiliários de 1933, com suas emendas, pela Lei de Valores Mobiliários de 1934, com suas emendas, e pelas disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995, referindo-se, entre outras coisas, aos planos, estratégias, intenções e perspectivas, tanto comerciais quanto financeiras, da Lifezone Metals Limited e suas subsidiárias.

Em geral, declarações que não são fatos históricos, incluindo sobre possíveis ou supostas ações futuras, estratégias de negócios, eventos ou resultados operacionais, e quaisquer declarações que se referem a projeções, previsões ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras, incluindo quaisquer pressupostos subjacentes, são consideradas declarações prospectivas. Declarações prospectivas geralmente são acompanhadas de palavras como "acreditar", "pode", "vai", "estimar", "continuar", "antecipar", "pretender", "esperar", "deveria", "iria", "planejar", "prever", "potencial", "parecer", "buscar", "futuro", "perspectiva" ou negações desses termos ou variações deles ou terminologias similares que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras, ou que não são declarações de assuntos históricos; desde que a ausência desses termos não significa que uma declaração não seja prospectiva. Essas declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, declarações sobre eventos futuros, os resultados futuros estimados ou esperados da Lifezone Metals, oportunidades futuras para a Lifezone Metals, incluindo a eficácia da tecnologia hidrometalúrgica da Lifezone Metals (Hydromet Technology) e o desenvolvimento e processamento de recursos minerais no projeto Kabanga, e outras declarações que não são fatos históricos.

Estas declarações estão baseadas em expectativas atuais da administração da Lifezone Metals e não são previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, nem devem ser consideradas por nenhum investidor como uma garantia, uma proteção, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e serão diferentes das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da Lifezone Metals e suas subsidiárias. Estas declarações estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas quanto aos negócios da Lifezone Metals, sendo que os resultados reais podem diferir materialmente. Estes riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a condições econômicas, políticas e comerciais gerais, incluindo, mas não se limitando a interrupções econômicas e operacionais; inflação mundial e aumentos de custos para materiais e serviços; confiabilidade da amostragem; sucesso de qualquer trabalho piloto; custos de capital e operacionais variando significativamente das estimativas; atrasos na obtenção ou falhas em obter aprovações governamentais, ambientais ou de outros projetos; mudanças em regulamentações governamentais, legislação e taxas de tributação; inflação; alterações nas taxas de câmbio e na disponibilidade de câmbio estrangeiro; flutuações nos preços das commodities; atrasos no desenvolvimento de projetos e outros fatores; o resultado de quaisquer processos judiciais que possam ser instituídos contra a Lifezone Metals; nossa capacidade de obter capital adicional, incluindo o uso do mercado de dívida, requisitos futuros de capital e fontes e usos de caixa; riscos referentes à implementação dos negócios da Lifezone Metals, a eficácia da Hydromet Technology e o cronograma dos marcos comerciais esperados; a aquisição, manutenção e proteção da propriedade intelectual; a capacidade da Lifezone de alcançar projeções e antecipar incertezas (incluindo incertezas econômicas ou geopolíticas) quanto a nossos negócios, operações e desempenho financeiro, incluindo expectativas referentes ao desempenho financeiro e comercial, projeções financeiras e métricas comerciais, bem como quaisquer suposições subjacentes; expectativas quanto ao desenvolvimento de produtos, tecnologia e tamanho de mercado; expectativas quanto ao desenvolvimento de produtos, tecnologia e tamanho de mercado; efeitos da concorrência nos negócios da Lifezone Metals; a capacidade da Lifezone Metals de executar sua estratégia de crescimento, gerenciar o crescimento de modo lucrativo e reter seus principais funcionários; a capacidade da Lifezone Metals de atingir e manter a lucratividade; melhorar os resultados operacionais e financeiros futuros; cumprir com as leis e regulamentos aplicáveis ​​aos negócios da Lifezone Metals; a capacidade da Lifezone Metals de continuar cumprindo com os padrões de cotação aplicáveis ​​da NYSE; a capacidade da Lifezone Metals de manter a cotação de seus títulos em uma bolsa de valores nacional dos EUA; nossa capacidade de cumprir com as leis e regulamentos aplicáveis; estar a par dos padrões contábeis ou leis e regulamentos modificados ou novos, aplicados a nossos negócios, incluindo a regulamentação de privacidade; e outros riscos que serão detalhados de tempos em tempos em apresentações à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

A lista de fatores de risco acima não é exaustiva. Podem existir riscos adicionais que a Lifezone Metals atualmente não conhece ou que considera imateriais e que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disso, as declarações prospectivas refletem as expectativas, planos ou previsões de eventos futuros e opiniões da Lifezone Metals na data desta comunicação. A Lifezone Metals prevê que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que suas avaliações sejam alteradas.

Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representativas das avaliações da Lifezone Metals em qualquer data posterior à data deste comunicado. Consequentemente, não se deve colocar confiança excessiva nessas declarações prospectivas. Nada aqui deve ser considerado como uma representação por qualquer pessoa de que as declarações prospectivas apresentadas aqui serão alcançadas ou que quaisquer resultados contemplados nessas declarações prospectivas serão alcançados. Você não deve depositar confiança excessiva nas declarações prospectivas neste comunicado, que baseiam-se em informações disponíveis para nós até a data em que são feitas e são qualificadas em sua totalidade por referência às declarações de advertência aqui contidas. Em todos os casos em que o desempenho histórico é apresentado, observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Exceto quando exigido pela legislação aplicável, não assumimos a obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva para refletir mudanças em pressupostos ou fatores subjacentes, novas informações, dados ou métodos, eventos futuros ou outras alterações após a data desta comunicação.

