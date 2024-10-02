PUMA與全球目標大使一起探索皮革與人造皮革的優劣

為了回應消費者對時尚產業更高透明度與日俱增的需求，PUMA推出了#KnowYourStuff，這是一個教育內容系列，旨在深入探討當今最具爭議的時尚話題之一——皮革與人造皮革的優劣——以及兩者對環境的影響。

#KnowYourStuff是與PUMA的「RE:GENERATION代言人」之一、全球目標大使Aishwarya Sharma合作打造的，詮釋了使用皮革及其替代品的複雜性和發展情況。（照片：美國商業資訊）

#KnowYourStuff是與PUMA的「RE:GENERATION代言人」之一、全球目標大使Aishwarya Sharma合作打造的，詮釋了使用皮革及其替代品的複雜性和發展情況。（照片：美國商業資訊）

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為了回應消費者對時尚產業更高透明度與日俱增的需求，PUMA推出了#KnowYourStuff，這是一個教育內容系列，旨在深入探討當今最具爭議的時尚話題之一——皮革與人造皮革的優劣——以及兩者對環境的影響。

#KnowYourStuff是與PUMA代言人之一、全球目標大使Aishwarya Sharma合作打造的，詮釋了使用皮革及其替代品的複雜性和發展情況。這個共分七集的故事將在接下來的兩周內陸續推出，即日起可在PUMA YouTube和Aishwarya的Instagram平台上觀看。

PUMA採購長Anne-Laure Descours表示：「透過公開討論我們產品中使用的材料（如皮革及其替代品）的複雜性，我們希望促進關於永續服裝和鞋類選擇的更知情和平衡的對話，這對於推動積極的變化至關重要。#KnowYourStuff系列證明了我們對透明度的承諾，以及我們在Conference of the People活動期間許下的諾言，即讓下一代參與到這些重要的討論中來。」

#KnowYourStuff是PUMA提高永續發展透明度的承諾和行動的一部分，其中Aishwarya是PUMA招募的四位RE:GENERATION代言人之一，旨在協助我們以能夠引起下一代共鳴的方式詮釋永續發展。

Aishwarya Sharma表示：「我希望透過#KnowYourStuff向我的粉絲和全世界的年輕人進行宣講並為其賦能。永續性有時會很複雜，關於皮革的話題也貫穿著敏感的主題，因此我努力確保以公開透明的方式展開對話，以啟發人們瞭解他們選擇穿著的材料。」

從參觀PUMA檔案館到親眼目睹泰國的皮革加工幕後情況，Aishwarya回顧了她的事實調查任務，鼓勵觀眾瞭解你穿著的材料(#KnowYourStuff)。在她的旅程中，Aishwarya與嘉賓一起探討了圍繞皮革的不同觀點，包括PUMA的主要利害關係人和PETA（善待動物組織）。主要對話包括動物福利和做為牛肉產業副產品的皮革使用、養牛業和對森林砍伐的擔憂、皮革鞣制過程、新材料創新和產業挑戰。

儘管PUMA在皮革使用方面的悠久歷史可以追溯到1950年代，但如今，皮革僅占其鞋類材料的大約4%。PUMA的10For25目標包括100%從經過認證的來源採購皮革，如今該品牌與Leather Working Group等第三方合作，以確保所有皮革均來自經過認證的制革廠。此外，PUMA還定期諮詢動物保護組織，以審查其動物福利政策和行動。

如欲觀看#KnowYourStuff的第一集，請造訪PUMA的YouTube或關注Aishwarya的Instagram頻道：@figuramoda。

敬請造訪https://foreverbetter.com/en瞭解更多資訊。

致編輯：

#KnowYourStuff各集劇情簡介

第1集 – 與我一起準備好#KnowYourStuff – 2024年10月2日直播

介紹該系列以及Aishwarya開啟圍繞皮革與人造皮革優劣的對話的旅程

第2集 – 皮革：優點和缺點 – 2024年10月7日直播

與企業責任總監Frank Schmidt (PETA)和永續發展資深總監Veronique Rochet (PUMA)進行討論，瞭解關於皮革和皮革替代品的事實及其優缺點 強調皮革是牛肉生產的副產品、動物福利方面的考量和探討森林砍伐問題



第3集 – 不斷發展的PUMA – 2024年10月9日直播

Aishwarya參觀PUMA總部，並與創新副總裁Romain Girard和PUMA檔案負責人Ulrich Planer交談 討論介紹了PUMA在歷史上使用過的皮革產品



第4集 – 皮革中的化學 – 2024年10月11日直播

Aishwarya前往泰國的一家制革廠，探索皮革鞣制過程

Aishwarya探索皮革生產中的化學品使用

第5集 – 水的使用 – 2024年10月14日直播

Aishwarya繼續她在制革廠的旅程，並瞭解皮革生產中的水和廢水處理

第6集 – 替代品 – 2024年10月16日直播

Aishwarya在完成對制革廠的參觀後返回PUMA總部

Aishwarya與PUMA創新副總裁Romain Girard就PUMA過去探索過的皮革替代品進行了交談

第7集 – 你是否#KnowYourStuff – 2024年10月18日直播

Aishwarya回家後，透過總結她的旅程來結束該系列

Aishwarya請她的粉絲分享他們學到的知識，並有機會贏得一雙PUMA RE:SUEDE鞋子

關於PUMA

躋身全球一流運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA積極為全球身手最迅捷的運動健將打造打破速度紀錄的產品，推動運動和文化的發展，從未懈怠。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常單品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷至120多個國家，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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