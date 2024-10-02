PUMA与全球目标大使一起探索皮革与人造皮革的优劣

为了响应消费者对时尚行业更高透明度日益增长的需求，PUMA推出了#KnowYourStuff，这是一个教育内容系列，旨在深入探讨当今最具争议的时尚话题之一——皮革与人造皮革的优劣——以及两者对环境的影响。

#KnowYourStuff是与PUMA的“RE:GENERATION代言人”之一、全球目标大使Aishwarya Sharma合作打造的，诠释了使用皮革及其替代品的复杂性和发展情况。（照片：美国商业资讯）

#KnowYourStuff是与PUMA的“RE:GENERATION代言人”之一、全球目标大使Aishwarya Sharma合作打造的，诠释了使用皮革及其替代品的复杂性和发展情况。（照片：美国商业资讯）

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为了响应消费者对时尚行业更高透明度日益增长的需求，PUMA推出了#KnowYourStuff，这是一个教育内容系列，旨在深入探讨当今最具争议的时尚话题之一——皮革与人造皮革的优劣——以及两者对环境的影响。

#KnowYourStuff是与PUMA代言人之一、全球目标大使Aishwarya Sharma合作打造的，诠释了使用皮革及其替代品的复杂性和发展情况。这个共分七集的故事将在接下来的两周内陆续推出，即日起可在PUMA YouTube和Aishwarya的Instagram平台上观看。

PUMA首席采购官Anne-Laure Descours表示：“ 通过公开讨论我们产品中使用的材料（如皮革及其替代品）的复杂性，我们希望促进关于可持续服装和鞋类选择的更知情和平衡的对话，这对于推动积极的变化至关重要。#KnowYourStuff系列证明了我们对透明度的承诺，以及我们在Conference of the People活动期间许下的诺言，即让下一代参与到这些重要的讨论中来。”

#KnowYourStuff是PUMA提高可持续发展透明度的承诺和行动的一部分，其中Aishwarya是PUMA招募的四位RE:GENERATION代言人之一，旨在帮助我们以能够引起下一代共鸣的方式诠释可持续发展。

Aishwarya Sharma表示：“ 我希望通过#KnowYourStuff向我的粉丝和全世界的年轻人进行宣讲并为其赋能。可持续性有时会很复杂，关于皮革的话题也贯穿着敏感的主题，因此我努力确保以公开透明的方式开展对话，以启发人们了解他们选择穿着的材料。”

从参观PUMA档案馆到亲眼目睹泰国的皮革加工幕后情况，Aishwarya回顾了她的事实调查任务，鼓励观众了解你穿着的材料(#KnowYourStuff)。在她的旅程中，Aishwarya与嘉宾一起探讨了围绕皮革的不同观点，包括PUMA的主要利益相关者和PETA（善待动物组织）。主要对话包括动物福利和作为牛肉产业副产品的皮革使用、养牛业和对森林砍伐的担忧、皮革鞣制过程、新材料创新和行业挑战。

尽管PUMA在皮革使用方面的悠久历史可以追溯到20世纪50年代，但如今，皮革仅占其鞋类材料的大约4%。PUMA的10For25目标包括100%从经过认证的来源采购皮革，如今该品牌与Leather Working Group等第三方合作，以确保所有皮革均来自经过认证的制革厂。此外，PUMA还定期咨询动物保护组织，以审查其动物福利政策和行动。

如需观看#KnowYourStuff的第一集，请访问PUMA的YouTube或关注Aishwarya的Instagram频道：@figuramoda。

敬请访问https://foreverbetter.com/en了解更多信息。

致编辑：

#KnowYourStuff各集剧情简介

第1集 – 与我一起准备好#KnowYourStuff – 2024年10月2日直播

介绍该系列以及Aishwarya开启围绕皮革与人造皮革优劣的对话的旅程

第2集 – 皮革：优点和缺点 – 2024年10月7日直播

与企业责任总监Frank Schmidt (PETA)和可持续发展高级总监Veronique Rochet (PUMA)进行讨论，了解关于皮革和皮革替代品的事实及其优缺点 强调皮革是牛肉生产的副产品、动物福利方面的考虑因素和探讨森林砍伐问题



第3集 – 不断发展的PUMA – 2024年10月9日直播

Aishwarya参观PUMA总部，并与创新副总裁Romain Girard和PUMA档案负责人Ulrich Planer交谈 讨论介绍了PUMA在历史上使用过的皮革产品



第4集 – 皮革中的化学 – 2024年10月11日直播

Aishwarya前往泰国的一家制革厂，探索皮革鞣制过程

Aishwarya探索皮革生产中的化学品使用

第5集 – 水的使用 – 2024年10月14日直播

Aishwarya继续她在制革厂的旅程，并了解皮革生产中的水和废水处理

第6集 – 替代品 – 2024年10月16日直播

Aishwarya在完成对制革厂的参观后返回PUMA总部

Aishwarya与PUMA创新副总裁Romain Girard就PUMA过去探索过的皮革替代品进行了交谈

第7集 – 你是否#KnowYourStuff – 2024年10月18日直播

Aishwarya回家后，通过总结她的旅程来结束该系列

Aishwarya请她的粉丝分享他们学到的知识，并有机会赢得一双PUMA RE:SUEDE鞋子

关于PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。该公司的产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。