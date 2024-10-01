NetApp擴大與Google Cloud的合作，為分散式雲端基礎設施提供資料儲存

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎設施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布擴大與Google Cloud的策略性合作夥伴關係，將統一資料儲存和智慧服務整合到Google Distributed Cloud架構中。這種整合使組織——尤其是公共部門和受監管產業的組織——能夠充分利用AI就緒型基礎設施，同時保持高標準的安全性和嚴格的法規遵循。

政府、製造、電信和零售等產業受到高度監管的組織希望透過利用AI來推動創新，但資料主權和消費者隱私法等新興法規正在為組織實現IT工作負載現代化製造新的障礙。這些組織需要確保能夠適當地保護和管理他們的資料以克服這些挑戰。NetApp與Google Cloud合作，為Google Distributed Cloud產品提供基礎資料儲存，使組織能夠自信地展開創新並有效地管理資料，從而在安全的環境中實現法規遵循並支援應用程式開發。

Google Distributed Cloud將客戶的雲端基礎設施和服務擴充到客戶需要的地方，包括本地資料中心和網路邊緣。這使客戶能夠充分利用雲端技術和應用程式——包括AI功能，同時透過使雲服務更靠近其資料生成的位置或建立限制或消除外部連接的氣隙環境，保持對其IT環境的更多掌控。NetApp的智慧資料基礎設施可透過其NetApp ONTAP®和StorageGRID解決方案進一步強化這些環境，使客戶能夠更好地掌控其資料，從而有效地擴充其工作負載並充分利用AI，同時協助維護安全性與法規遵循。Google Distributed Cloud還利用這些功能來支援自己的服務，包括資料庫、AI和分析。

NetApp總裁Cesar Cernuda表示：「透過攜手合作，Google Distributed Cloud和NetApp正在讓AI創新觸手可及，即使組織要因應使資料安全性與法規遵循變得更具挑戰性的新法規要求。對於尋求創新且符合法規的資料管理解決方案的組織來說，NetApp是值得信賴的合作夥伴。借助由NetApp智慧資料基礎設施提供支援的解決方案，Google Distributed Cloud可以提供為公共部門和受監管產業訂製的AI就緒型解決方案。」

透過此次合作，客戶可以減少對其雲端、資料中心和邊緣環境中不同解決方案的依賴，並實現強大的法規遵循和安全性。這就降低了複雜性並提高了敏捷性，使客戶能夠更輕鬆地部署和管理分散式雲端解決方案，以跟上新興趨勢並因應其營運環境的變化。

Google Cloud儲存總經理兼副總裁Sameet Agarwal表示：「我們與NetApp在Google Distributed Cloud上的合作使我們能夠為客戶提供一個平台，使組織能夠從本地化處理、可滿足不斷變化需求的快速可擴充性以及強化的安全性中受惠。這些功能使受監管產業的組織能夠在利用AI等新興技術時有效滿足他們對資料驅動的創新的需求。」

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關於 NetApp

NetApp是一家智慧資料基礎設施公司，將統一資料儲存、整合資料服務和CloudOps解決方案相結合，讓每個客戶都能在充滿顛覆變化的世界中找尋商機。NetApp建立無孤島的基礎設施，運用可觀測性和人工智慧來達成業界最佳資料管理。我們是唯一原生內建於全球最大雲端空間的企業級儲存服務，我們的資料儲存能夠提供順暢的靈活性。此外，我們的資料服務具有卓越的網路韌性、治理和應用程式敏捷性，可為使用者創造資料優勢。我們的CloudOp解決方案透過可觀測性和人工智慧來持續達成效能和效率的最佳化。無論資料型態、工作負載或環境如何，客戶都可以透過NetApp改造資料基礎設施以拓展業務可能性。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram.

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