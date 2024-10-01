NetApp扩大与Google Cloud的合作，为分布式云基础设施提供数据存储

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今天宣布扩大与Google Cloud的战略合作伙伴关系，将统一数据存储和智能服务集成到Google Distributed Cloud架构中。这种集成使组织——尤其是公共部门和受监管行业的组织——能够充分利用AI就绪型基础设施，同时保持高标准的安全性和严格的合规性。

政府、制造、电信和零售等行业受到高度监管的组织希望通过利用AI来推动创新，但数据主权和消费者隐私法等新兴法规正在为组织实现IT工作负载现代化制造新的障碍。这些组织需要确保能够适当地保护和管理他们的数据以克服这些挑战。NetApp与Google Cloud合作，为Google Distributed Cloud产品提供基础数据存储，使组织能够自信地开展创新并有效地管理数据，从而在安全的环境中实现合规性并支持应用程序开发。

Google Distributed Cloud将客户的云基础设施和服务扩展到客户需要的地方，包括本地数据中心和网络边缘。这使客户能够充分利用云技术和应用程序——包括AI功能，同时通过使云服务更靠近其数据生成的位置或创建限制或消除外部连接的气隙环境，保持对其IT环境的更多掌控。NetApp的智能数据基础设施可通过其NetApp ONTAP®和StorageGRID解决方案进一步增强这些环境，使客户能够更好地掌控其数据，从而有效地扩展其工作负载并充分利用AI，同时帮助维护安全性与合规性。Google Distributed Cloud还利用这些功能来支持自己的服务，包括数据库、AI和分析。

NetApp总裁Cesar Cernuda表示：“通过携手合作，Google Distributed Cloud和NetApp正在让AI创新触手可及，即使组织要应对使数据安全性与合规性变得更具挑战性的新法规要求。对于寻求创新且合规的数据管理解决方案的组织来说，NetApp是值得信赖的合作伙伴。借助由NetApp智能数据基础设施提供支持的解决方案，Google Distributed Cloud可以提供为公共部门和受监管行业量身定制的AI就绪型解决方案。”

通过此次合作，客户可以减少对其云、数据中心和边缘环境中不同解决方案的依赖，并实现强大的合规性和安全性。这就降低了复杂性并提高了敏捷性，使客户能够更轻松地部署和管理分布式云解决方案，以跟上新兴趋势并应对其运营环境的变化。

Google Cloud存储总经理兼副总裁Sameet Agarwal表示：“我们与NetApp在Google Distributed Cloud上的合作使我们能够为客户提供一个平台，使组织能够从本地化处理、可满足不断变化需求的快速可扩展性以及增强的安全性中受益。这些功能使受监管行业的组织能够在利用AI等新兴技术时有效满足他们对数据驱动的创新的需求。”

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关于NetApp

NetApp是一家智能数据基础设施公司，将统一数据存储、集成数据服务和CloudOps解决方案相结合，让充满颠覆变化的世界为每个客户带来机遇。NetApp创建无孤岛的基础设施，然后运用可观察性和人工智能来实现最佳的数据管理。作为唯一原生嵌入全球最大云中的企业级存储服务，我们的数据存储提供无缝的灵活性，我们的数据服务具有卓越的网络弹性、治理和应用程序敏捷性，为用户创造数据优势。我们的CloudOp解决方案通过可观察性和人工智能来持续优化性能和效率。无论数据类型、工作负载或环境如何，都可以通过NetApp改造数据基础架构以实现业务机遇。如需了解更多信息，请访问 www.netapp.com 或在 X 、 LinkedIn 、 Facebook 和 Instagram.

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