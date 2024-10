NetApp expande a colaboração com a Google Cloud para fornecer armazenamento de dados para infraestrutura de nuvem distribuída

SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje a expansão da sua parceria estratégica com a Google Cloud com a integração de serviços inteligentes e armazenamento de dados unificados na arquitetura da Google Distributed Cloud. Essa integração capacita as organizações, especialmente no setor público e indústrias regulamentadas, a potencializar a infraestrutura pronta para IA ao passo em que mantém altos padrões de segurança e conformidade regulatória rigorosa.

As organizações altamente regulamentadas, como aquelas nos setores governamental, manufatureiro, de telecomunicações e varejo, querem impulsionar a inovação ao acessar a IA, mas as regulamentações emergentes, como as leis de privacidade do consumidor e soberania de dados, estão criando novos obstáculos para as organizações à medida que elas modernizam suas cargas de trabalho de TI. Essas organizações precisam garantir que estejam protegendo e administrando seus dados apropriadamente para superar esses desafios. A colaboração da NetApp com a Google Cloud para fornecer o armazenamento de dados fundamental para as ofertas de Google Distributed Cloud capacita as organizações para que inovem com confiança e gerenciem os dados com eficácia, possibilitando conformidade e apoiando o desenvolvimento de aplicativos em um ambiente seguro.

A Google Distributed Cloud estende os serviços e a infraestrutura na nuvem dos clientes para onde eles precisam, incluindo data centers no local e bordas de rede. Isso permite que os clientes potencializem os aplicativos e a tecnologia na nuvem, incluindo os recursos de IA, ao passo em que mantêm mais controle dos seus ambientes de TI, levando a nuvem para mais perto de onde seus dados são gerados ou criando ambientes sem conexão direta que limitam ou eliminam as conexões externas. A infraestrutura de dados inteligente da NetApp ainda aprimora esses ambientes com suas soluções NetApp ONTAP® e StorageGRID, que dão aos clientes maior controle dos seus dados para dimensionar eficientemente suas cargas de trabalho e potencializar a IA, ao passo em que ajuda a manter a segurança e conformidade regulatória. A Google Distributed Cloud também potencializa esses recursos para apoiar seus próprios serviços, incluindo banco de dados, IA e análises.

"Ao trabalhar juntas, a Google Distributed Cloud e a NetApp estão disponibilizando a inovação por IA, mesmo à medida que as organizações navegam pelos novos requerimentos regulatórios que tornam a segurança de dados e a conformidade mais desafiadoras", afirmou Cesar Cernuda, presidente da NetApp. "A NetApp é uma parceira confiável para organizações que buscam soluções de gestão de dados inovadoras e em conformidade. Com as soluções alimentadas pela infraestrutura de dados inteligente da NetApp, a Google Distributed Cloud pode oferecer soluções prontas para IA, personalizadas para o setor público e indústrias regulamentadas".

Com essa colaboração, os clientes podem reduzir sua conformidade com soluções diversas em seus ambientes na nuvem, data center e borda, com conformidade e segurança fortes. Isso reduz a complexidade e aumenta a agilidade, permitindo que os clientes implantem e gerenciem as soluções de nuvem distribuída de forma mais fácil para acompanhar as tendências emergentes e responder às mudanças no seu ambiente operacional.

"Nossa parceria com a NetApp para a Google Distributed Cloud nos permite fornecer aos clientes uma plataforma para que as organizações possam se beneficiar de processamento localizado, escalabilidade rápida para atender as demandas em mudança e segurança aprimorada", afirmou Sameet Agarwal, gerente geral e vice-presidente de armazenamento da Google Cloud. "Estes recursos equipam as organizações em setores regulamentados para lidar eficientemente com suas necessidades de inovação orientadas por dados à medida que acessam as tecnologias emergentes, como IA".

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

A NetApp é a empresa de infraestrutura de dados inteligente, unindo armazenamento unificado de dados, serviços de dados integrados e soluções CloudOps para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando observabilidade e IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial nativamente incorporado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade contínua. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de superior resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos. Nossas soluções CloudOps proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, carga de trabalho ou ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para realizar as possibilidades do seu negócio. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.