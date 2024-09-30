Mahindra & Mahindra选择Kinaxis来为不断增长的汽车产品组合提高供应链效率

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® Inc. (TSX: KXS)今天宣布，印度领先的汽车公司之一Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M)已选择Kinaxis来帮助革新其汽车供应链规划能力，以支持其雄心勃勃的增长工作。

借助Kinaxis，M&M将获得对于其端到端汽车供应链的完全透明度，使公司能够灵活和敏捷地应对需求和供应生态系统的变化，从而为其供应链专业人员网络带来绩效和决策的飞跃变化。

凭借广泛的全球业务版图，M&M提供品种多样的内燃机和电动汽车产品阵容，包括SUV和商用车。M&M拥有约1万名员工，一直积极致力于不断发展壮大。

M&M汽车行业首席数字化转型官Rucha Nanavati表示：“互联的销售与运营规划(S&OP)实施将从设计上提高透明度和跨部门协作、提高我们的需求和供应预测准确性，并促进全面的情景建模，以提升关键跨职能论坛的效率和敏捷决策。”

Kinaxis亚太区总裁Phillip Teschemacher表示：“在当今充满不确定性的世界中，迫切需要通过敏捷性驱动的转型来应对挑战并推动业务成功。我们期待与M&M的团队合作。”

随着M&M加入到其不断增长的客户群中，Kinaxis继续巩固其在移动出行领域的领导地位。鉴于相关生产流程平均涉及数百家供应商和数千种零部件，该领域在供应链规划方面是最复杂的行业之一。Kinaxis的客户包括一些世界顶级汽车制造商，如Volvo、Harley Davidson、Ford、Subaru和General Motors。

如需了解有关Kinaxis及其供应链协调解决方案的更多信息，请访问Kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台Maestro™结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问kinaxis.com或在LinkedIn上关注我们。

关于Mahindra Group

Mahindra Group成立于1945年，是规模最大、最受尊敬的跨国公司集团之一，在100多个国家拥有2.6万名员工。它在印度的农业设备、多用途车、信息技术和金融服务领域居于领导地位，是全球销量最大的拖拉机公司，并在可再生能源、农业、物流、酒店和房地产方面拥有强大的影响力。

Mahindra Group明确专注于引领全球环境、社会和治理(ESG)、实现农村繁荣和改善城市生活，目标是推动社区和利益相关者的生活发生积极变化，使他们能够日渐兴旺。

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