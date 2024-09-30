Mahindra & Mahindra选择Kinaxis来为不断增长的汽车产品组合提高供应链效率

印度领先的汽车制造商将部署端到端供应链协调平台以支持全球增长工作

安大略省渥太华--()--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® Inc. (TSX: KXS)今天宣布，印度领先的汽车公司之一Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M)已选择Kinaxis来帮助革新其汽车供应链规划能力，以支持其雄心勃勃的增长工作。

借助Kinaxis，M&M将获得对于其端到端汽车供应链的完全透明度，使公司能够灵活和敏捷地应对需求和供应生态系统的变化，从而为其供应链专业人员网络带来绩效和决策的飞跃变化。

凭借广泛的全球业务版图，M&M提供品种多样的内燃机和电动汽车产品阵容，包括SUV和商用车。M&M拥有约1万名员工，一直积极致力于不断发展壮大。

M&M汽车行业首席数字化转型官Rucha Nanavati表示：“互联的销售与运营规划(S&OP)实施将从设计上提高透明度和跨部门协作、提高我们的需求和供应预测准确性，并促进全面的情景建模，以提升关键跨职能论坛的效率和敏捷决策。”

Kinaxis亚太区总裁Phillip Teschemacher表示：“在当今充满不确定性的世界中，迫切需要通过敏捷性驱动的转型来应对挑战并推动业务成功。我们期待与M&M的团队合作。”

随着M&M加入到其不断增长的客户群中，Kinaxis继续巩固其在移动出行领域的领导地位。鉴于相关生产流程平均涉及数百家供应商和数千种零部件，该领域在供应链规划方面是最复杂的行业之一。Kinaxis的客户包括一些世界顶级汽车制造商，如Volvo、Harley Davidson、Ford、Subaru和General Motors。

如需了解有关Kinaxis及其供应链协调解决方案的更多信息，请访问Kinaxis.com

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台Maestro™结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问kinaxis.com或在LinkedIn上关注我们。

关于Mahindra Group

Mahindra Group成立于1945年，是规模最大、最受尊敬的跨国公司集团之一，在100多个国家拥有2.6万名员工。它在印度的农业设备、多用途车、信息技术和金融服务领域居于领导地位，是全球销量最大的拖拉机公司，并在可再生能源、农业、物流、酒店和房地产方面拥有强大的影响力。

Mahindra Group明确专注于引领全球环境、社会和治理(ESG)、实现农村繁荣和改善城市生活，目标是推动社区和利益相关者的生活发生积极变化，使他们能够日渐兴旺。

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