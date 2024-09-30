Crayon通过突破性的处理器技术重新定义云性能

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- IT服务和创新领域的全球领导者Crayon今天宣布与AMD继续合作，利用AMD EPYC™服务器处理器彻底改变云性能。这种合作使企业能够通过优化为其云基础设施提供支持的物理处理器来解锁前所未有的效率水平，从而提供超越传统虚拟化的性能和成本节约。

Crayon首席营收官Gudmundur Adalsteinsson表示：“ 作为成本优化、FinOps和软件资产管理(SAM)领域的领导者，我们始终专注于帮助客户在降低成本的同时实现技术投资价值最大化。”

他继续道：“ 我们先进的FinOps实践可确保组织在云环境中保持财务问责制，从而提供对Azure、AWS和GCP中云支出的实时可见性和控制。这与我们和AMD的合作相结合，进一步提升了我们的使命。随着Crayon云性能实验室的成立，我们确保我们的客户能够充分利用最佳的处理器和配置，这些处理器和配置专门针对他们的个人工作负载进行了微调，以提高性能并降低成本。AMD EPYC服务器处理器具有先进的安全功能，可为企业、高性能计算和AI工作负载提供领先的性能。”

Crayon最近建立了自己的性能实验室，这是一个专门的部门，负责使用AMD EPYC服务器处理器对不同的工作负载进行性能测试。该实验室利用标准测试脚本和流程来验证测试结果，并为客户提供各种云提供商和操作系统的详细、准确的工作负载性能比较，以确定最佳云配置。该实验室的独立测试证实了AMD处理器的卓越效率，为客户提供了对潜在成本节约和性能提升的可靠评估。

性能实验室的严格测试证明，AMD EPYC服务器处理器可提供卓越的效率，有助于降低高性能工作负载所需的功耗。企业可以通过考虑底层物理处理器并超越纯粹的虚拟化方法来节省其云计算资产。这使得Crayon与AMD的合作特别有利于那些希望在降低运营成本的同时最大限度地发挥其云环境功能的组织。

AMD高级总监Blaine Noel表示：“ 能够充分利用AMD EPYC服务器处理器的潜力，对于旨在降低能耗和提高性能的企业来说将改变游戏规则。通过优化云计算资源，并结合传统的本地部署模型，公司可以显著节省成本并实现基础设施现代化。”

此次合作标志着云计算发展的关键一步，为企业提供了在瞬息万变的环境中保持领先所需的工具。随着工作负载变得越来越复杂，Crayon和AMD正在发挥引领作用，帮助确保云环境已为有效满足这些需求做好准备。

AMD、AMD Arrow标识、EPYC及其组合是Advanced Micro Devices, Inc.的商标。

关于Crayon

Crayon总部位于挪威奥斯陆，业务遍及46个国家，拥有一支由4000名专业人员组成的敬业团队，致力于IT优化和创新。我们是一家客户至上的公司，通过使我们的客户能够战略性地获取和优化软件投资、采用云和AI技术，并通过提高效率来推动创新，从而提供软件和云支出的投资回报。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。