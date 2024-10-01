INVIDI Technologies与Thaicom和PSI合作重塑泰国媒体行业

新泽西州普林斯顿和曼谷--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 定向可寻址广告和创新领域的全球领导者INVIDI Technologies宣布与亚洲领先的卫星和空间技术公司Thaicom以及泰国最大的卫星网络和机顶盒提供商PSI建立了一项将为行业带来重大转变的合作伙伴关系，以推出可寻址广告，这项创新技术使广告商能够向泰国的特定个人或家庭投放个性化广告。INVIDI开发了世界上第一个广泛部署的可寻址广告系统，并承诺支持泰国广播公司增加广告收入并为新的优质内容提供资金。

Thaicom首席战略官Ekachai Phakdurong表示：“作为泰国广播行业的关键参与者，Thaicom致力于利用技术使我们的客户受益。通过与INVIDI和PSI合作，我们很高兴能够开发可寻址广告解决方案。此次合作将支持泰国的广播业参与者共同从技术和合作伙伴关系中受益。”

可寻址电视颠覆了广告商业模式，让每个人都能从中受益。它为内容提供商和分销商提供了可观的增量收入，同时让广告商有机会以高效且具有成本效益的方式锁定最相关的客户。同时，广告受众的体验显著提升，因为他们收到的是切身相关的广告。

PSI首席执行官Phanuwat Phongsuwankul评论道：“PSI相信，可寻址广告将使行业受益匪浅，我们很自豪能成为这一发展的一部分。作为泰国卫星接收器市场份额最高的公司，我们很高兴与INVIDI和Thaicom合作，共同推动可寻址广告在泰国的未来发展。”

根据Media Partners Asia的数据，未来五年仅泰国的可寻址广告机会就相当于19%的复合年增长率，在东南亚和印度则相当于24%的复合年增长率。

INVIDI亚太区董事总经理Nick Chuah表示：“电视广告的潜力是显而易见的。我之所以这样说，是因为INVIDI已经看到了可寻址广告在美国对收入的巨大贡献。很荣幸能与Thaicom和PSI合作，他们都在泰国市场拥有强大的实力。”

得益于可寻址广告，优质内容电视的未来一片光明。INVIDI及其合作伙伴制定了宏伟的计划，预计将于2025年下半年在卫星电视上推出可寻址广告，随后于2026年晚些时候登陆地面电视。

如需了解有关可寻址广告业务的更多信息，请访问www.invidi.com

关于INVIDI Technologies

INVIDI Technologies是先进可寻址广告解决方案的全球领导者，为定向广告提供创新技术以提高媒体活动的有效性和效率。INVIDI致力于推动增长和创新，在为全球广告商和内容创作者提供尖端解决方案方面持续引领行业发展。

关于Thaicom

Thaicom Public Company Limited是亚洲领先的卫星运营商和区域空间技术公司。Thaicom成立于1991年，利用其在卫星行业的专业知识提供全面的端到端卫星通信服务。作为亚洲宽带和广播服务的先驱，Thaicom拥有经过验证的业绩记录，开发并推出了世界上第一颗高通量卫星(HTS) IPSTAR (Thaicom 4)，并率先在亚洲提供Ku波段直接到户(DTH)广播服务。作为领先的区域太空技术公司，Thaicom利用来自太空的数据，引入GEO或非GEO技术来推出新服务。公司致力于不断推进我们的承诺，通过创新太空技术为人们赋能，让他们过上更美好的生活。如需了解更多信息，请访问：https://www.thaicom.net

关于PSI

PSI Corporation Co, Ltd.是卫星天线、空调、闭路电视摄像机的龙头企业，同时也是一家卫星天线制造商和分销商，已有30多年的历史。PSI品牌已成为泰国人民的骄傲之一。它是设备制造和分销领域的领先公司，其设备使用该国的卫星通信系统以满足涵盖所有群体的客户需求。

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