Kinaxis贏得Mahindra & Mahindra青睞，為該公司不斷成長的汽車產品組合提升供應鏈效率

安大略省，渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端到端供應鏈管理的全球先驅Kinaxis® Inc. (TSX: KXS) 今天宣布，印度一流汽車公司Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) 已選定Kinaxis為合作夥伴，協助變革該公司的汽車供應鏈規劃能力，以輔助其目標宏大的成長工作。

M&M將在Kinaxis的協助下推動端到端供應鏈的全盤透明化，賦予該公司回應供需生態系統變化所需的彈性與靈活，為其供應鏈專業人員網絡革新績效與決策模式。

M&M的業務版圖擴及全球，生產多種內燃機引擎和電動車（包括休旅車及商用車），並積極追求擴張，深以約在一萬名之譜的員工規模為豪。

「我們與Kinaxis攜手，實施銷售和營運規劃 (S&OP)，促進各部門間的透明度與合作， 提高供需預測的準確性，並進行全面的情境模擬，以強化重要跨職能環節的效率和靈敏決策。」M&M汽車部門數位轉型長Rucha Nanavati說，

「在當今這個充滿了不確定性的世界，想要迎接挑戰並締造業務成功，務必確保機構的靈活以驅動轉型。」Kinaxis亞太地區總裁Phillip Teschemacher表示，「我們熱切期待與M&M團隊共同合作。」

M&M加入其不斷成長的客戶群，繼續鞏固Kinaxis在汽車產業的領導地位——由於生產流程平均涉及數百家供應商及數千種零件，這個產業是供應鏈規劃作業最複雜的產業之一。全球頂尖汽車製造商如Volvo、Harley Davidson、Ford、Subaru和General Motors均是Kinaxis的客戶。

如欲進一步認識Kinaxis及其供應鏈管理解決方案，請造訪Kinaxis.com。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈管理領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供技術，並支援供應鏈管理人員，進而造福於人類。我們強大的人工智慧供應鏈協調平台Maestro™結合專有技術和方法，為整個供應鏈賦予全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路交付的方方面面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如欲取得更多新聞和資訊，請造訪kinaxis.com，或是在LinkedIn上追蹤我們的動向。

關於Mahindra集團

創立於1945年的Mahindra集團是全球規模數一數二的跨國公司聯盟，旗下共有26萬名員工，分布於100多個國家。該公司的農業設備、多用途車輛、資訊科技與金融服務業務在印度居於領導地位；如按銷售量計算，是世界最大的曳引機公司。此外，於再生能源、農業、物流、旅館業和不動產等領域亦有堅實的表現。

Mahindra集團率先於全球各地推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理），不遺餘力，以確保鄉村地區的繁榮並增進都會生活品質。該公司胸懷目標，驅策社群及利益關係人生活產生正向轉變，期許以此帶動他們的進步。

請造訪www.mahindra.com / X和Facebook: @MahindraRise/ 以進一步了解Mahindra集團，並前往www.mahindra.com/newsroom訂閱公司通訊。

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