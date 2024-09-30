Crayon透過突破性的處理器技術重新定義雲端效能

挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- IT服務和創新領域的全球領導者Crayon今天宣布與AMD繼續合作，利用AMD EPYC™伺服器處理器徹底改變雲端效能。這種合作使企業能夠透過為其雲端基礎設施提供支援的實體處理器的最佳化來解鎖前所未見的效率水準，從而提供超越傳統虛擬化的效能和成本撙節。

Crayon營收長Gudmundur Adalsteinsson表示：「身為成本最佳化、FinOps和軟體資產管理(SAM)領域的領導者，我們始終專注于協助客戶在降低成本的同時達成技術投資價值最大化。」

他繼續說道：「我們先進的FinOps實務可確保組織在雲端環境中保持財務問責制，從而提供對Azure、AWS和GCP中雲端支出的即時可視性和控制。這與我們和AMD的合作相結合，進一步提升了我們的使命。隨著Crayon雲端效能實驗室的成立，我們確保我們的客戶能夠充分利用最佳的處理器和設定，這些處理器和設定專門針對他們的個人工作負載進行了微調，以提高效能並降低成本。AMD EPYC伺服器處理器具有先進的安全功能，可為企業、高效能運算和AI工作負載提供首屈一指的效能。」

Crayon最近建立了自己的效能實驗室，這是一個專門的部門，負責使用AMD EPYC伺服器處理器對不同的工作負載進行效能測試。該實驗室利用標準測試腳本和流程來驗證測試結果，並為客戶提供各種雲端供應商和作業系統的詳細、準確的工作負載效能比較，以確定最佳雲端設定。該實驗室的獨立測試證實了AMD處理器的卓越效率，為客戶提供了對潛在成本撙節和效能提升的可靠評估。

效能實驗室的嚴格測試證明，AMD EPYC伺服器處理器可提供卓越的效率，有助於降低高效能工作負載所需的功耗。企業可以透過考慮底層實體處理器並超越純粹的虛擬化方法來節省其雲端運算資產。這使得Crayon與AMD的合作特別有利於那些希望在降低營運成本的同時充分發揮其雲端環境功能的組織。

AMD資深總監Blaine Noel表示：「能夠充分利用AMD EPYC伺服器處理器的潛力，對於旨在降低能耗和提高效能的企業來說將改變遊戲規則。透過雲端運算資源最佳化，並結合傳統的本地部署模型，公司可以顯著節省成本並實現基礎設施現代化。」

此次合作代表雲端運算發展的關鍵一步，為企業提供了在瞬息萬變的環境中保持領先所需的工具。隨著工作負載變得越來越複雜，Crayon和AMD正在扮演引領角色，協助確保雲端環境已為有效滿足這些需求做好準備。

AMD、AMD Arrow標誌、EPYC及其組合是Advanced Micro Devices, Inc.的商標。

關於Crayon

Crayon總部位於挪威奧斯陸，業務遍及46個國家，擁有一支由4000名專業人員組成的敬業團隊，致力於IT最佳化和創新。我們是一家客戶至上的公司，透過使我們的客戶能夠策略性地取得和最佳化軟體投資、採用雲端和AI技術，並透過提高效率來推動創新，從而提供軟體和雲端支出的投資報酬率。

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