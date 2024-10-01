INVIDI Technologies與Thaicom和PSI合作重塑泰國媒體產業

紐澤西州普林斯頓和曼谷--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 定向可定址廣告和創新領域的全球領導者INVIDI Technologies宣布與亞洲首屈一指的衛星和空間技術公司Thaicom以及泰國最大的衛星網路和機上盒供應商PSI建立了一項將為產業帶來重大改變的合作夥伴關係，以推出可定址廣告，這項創新技術使廣告商能夠向泰國的特定個人或家庭投放個人化廣告。INVIDI開發了全球第一個廣泛部署的可定址廣告系統，並承諾支援泰國廣播公司增加廣告收入並為新的優質內容提供資金。

Thaicom策略長Ekachai Phakdurong表示：「身為泰國廣播產業的關鍵參與者，Thaicom致力於利用技術使我們的客戶受惠。透過與INVIDI和PSI合作，我們很高興能夠開發可定址廣告解決方案。此次合作將支援泰國的廣播業參與者共同從技術和合作夥伴關係中受惠。」

可定址電視顛覆了廣告商業模式，讓每個人都能從中受惠。它為內容提供者和經銷商提供了可觀的增量收入，同時讓廣告商有機會以高效且具有成本效益的方式鎖定最相關的客戶。同時，廣告受眾的體驗顯著提升，因為他們收到的是切身相關的廣告。

PSI執行長Phanuwat Phongsuwankul評論道：「PSI相信，可定址廣告將使產業受惠匪淺，我們很驕傲能成為這一發展的一部分。身為泰國衛星接收器市場佔有率最高的公司，我們很高興與INVIDI和Thaicom合作，共同推動可定址廣告在泰國的未來發展。」

根據Media Partners Asia的資料，未來五年僅泰國的可定址廣告機會就相當於19%的年均複合成長率，在東南亞和印度則相當於24%的年均複合成長率。

INVIDI亞太區董事總經理Nick Chuah表示：「電視廣告的潛力是顯而易見的。我之所以這樣說，是因為INVIDI已經看到了可定址廣告在美國對收入的巨大貢獻。很榮幸能與Thaicom和PSI合作，他們都在泰國市場擁有強大的實力。」

歸功於可定址廣告，優質內容電視的未來一片光明。INVIDI及其合作夥伴制定了宏偉的計畫，可望於2025年下半年在衛星電視上推出可定址廣告，隨後於2026年稍晚登陸地面電視。

如欲瞭解有關可定址廣告業務的更多資訊，請造訪www.invidi.com

關於INVIDI Technologies

INVIDI Technologies是先進可定址廣告解決方案的全球領導者，為定向廣告提供創新技術以提高媒體活動的有效性和效率。INVIDI致力於推動成長和創新，在為全球廣告商和內容創作者提供尖端解決方案方面持續引領產業發展。

關於Thaicom

Thaicom Public Company Limited是亞洲首屈一指的衛星營運商和區域空間技術公司。Thaicom成立于1991年，利用其在衛星產業的專業知識提供全面的端對端衛星通信服務。身為亞洲寬頻和廣播服務的先驅，Thaicom擁有經過驗證的業績記錄，開發並推出了全球第一顆高通量衛星(HTS) IPSTAR (Thaicom 4)，並率先在亞洲提供Ku頻段直接到戶(DTH)廣播服務。身為首屈一指的區域太空技術公司，Thaicom利用來自太空的資料，引進GEO或非GEO技術來推出新服務。公司致力於不斷推進我們的承諾，透過創新太空技術為人們賦能，讓他們過上更美好的生活。如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://www.thaicom.net

關於PSI

PSI Corporation Co, Ltd.是衛星天線、空調、閉路電視攝影機的龍頭企業，同時也是一家衛星天線製造商和經銷商，已有30多年的歷史。PSI品牌已成為泰國人民的驕傲之一。它是首屈一指的裝置製造和經銷公司，其裝置使用該國的衛星通信系統以滿足涵蓋所有群體的客戶需求。

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