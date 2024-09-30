SLB與ADNOC Drilling合作開發非常規石油和天然氣

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB (NYSE: SLB) 今天宣布，ADNOC Drilling Company、SLB和PattersonUTI達成協議，成立合資公司Turnwell Industries LLC OPC（Turnwell）。該合資公司將確保三方能夠利用在人工智慧、智慧鑽井設計、完井工程和生產解決方案方面的領先創新。

合資公司將致力於加快阿聯的非常規油氣計畫，並計劃在2025年底前完成最初的144口油井。作為合資公司的一部分，SLB將提供綜合鑽井、增產措施和完井服務，以及專案管理、數位化能力和井下支援。ADNOC Drilling將透過其全資子公司ADH RSC LTD持有55%的多數股權，SLB持有30%的股權，Patterson-UTI持有剩餘的15%股權。

SLB 中東和北非地區總裁Tarek Rizk表示：「我們自豪於能夠與ADNOC Drilling建立策略合作夥伴關係，這顯示了SLB在該地區採用創新的數位、鑽井和完井技術開發非常規能源方面的領先地位。阿聯的非常規能源資產前景廣闊，我們熱切期待以安全、永續的方式提升這些資產的效能。」

ADNOC Drilling執行長Abdulrahman Abdulla Al Seiari表示：「今天對Turnwell和我們的主要合作夥伴SLB以及Patterson UTI來說是一個決定性的時刻。鑽井計劃的加速證明了我們合資企業的創新、協作和追求卓越的精神。Turnwell不僅將釋放阿聯世界級非常規能源資源的巨大潛力，也將為全球能源產業樹立新的標竿。我們自豪於能以負責任的方式引領阿聯及其他地區的未來能源發展。 」

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

關於ADNOC Drilling

ADNOC Drilling在阿布達比證券交易所上市（ADX代碼「ADNOCDRILL」；ISIN AEA007301012），是中東地區船隊規模最大的鑽井和綜合鑽井服務（IDS）公司，擁有並經營世界上最大的多領域鑽井船隊之一。公司是ADNOC上游業務的關鍵一環，在全球能源需求與日俱增的情況下，ADNOC致力於以負責任的態度加速產能目標的實現。 ADNOC Drilling於2018年將IDS納入其產品組合，現可提供從開井到完井的整體解決方案和相關服務。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.adnocdrilling.ae。

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」，即有關未來而非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「可能」、「可以」、「估計」、「打算」、「預期」、「將」、「潛力」、「預測」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項，例如關於部署SLB的新技術和夥伴關係或預期收益的預測或預期；關於永續性和環境事項的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型和全球氣候變遷的預測或預期；以及作業程序和科技的改進。這些陳述存在風險和不確定性，包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現SLB策略、措施或合作夥伴關係的預期效益；針對環境問題的立法和監管措施，包括應對全球氣候變遷影響的措施；監管核准和許可的時間或收到相關核准和許可；以及SLB最近向美國證券交易委員會報備或遞交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中詳述的其他風險和不確定性。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實（或任何此類事態變化導致影響），或者事實證明SLB的基本推斷存在問題，那麼實際成果或結果可能會與前瞻性陳述中所描述的內容存在重大偏差。前瞻性陳述僅針對截至本新聞稿發佈時的情況，無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因，SLB不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

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