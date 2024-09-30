SLB与ADNOC Drilling合作开发非常规石油和天然气

阿拉伯联合酋长国阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB) 今天宣布，ADNOC Drilling Company、SLB和PattersonUTI达成协议，成立合资公司Turnwell Industries LLC OPC（Turnwell）。该合资公司将确保三方能够利用在人工智能、智能钻井设计、完井工程和生产解决方案方面的领先创新。

合资公司将致力于加快阿联酋的非常规油气项目，计划在2025年底前完成最初的144口油井。作为合资公司的一部分，SLB将提供综合钻井、增产措施和完井服务，以及项目管理、数字化能力和井下支援。ADNOC Drilling将通过其全资子公司ADH RSC LTD持有55%的多数股权，SLB持有30%的股权，Patterson-UTI持有剩余的15%股权。

SLB 中东和北非地区总裁Tarek Rizk表示：“我们自豪于能够与ADNOC Drilling建立战略合作伙伴关系，这显示了SLB在该地区采用创新的数字、钻井和完井技术开发非常规能源方面的领先地位。阿联酋的非常规能源资产前景广阔，我们热切期待着以安全、可持续的方式提升这些资产的性能。”

ADNOC Drilling首席执行官Abdulrahman Abdulla Al Seiari表示：“今天对于Turnwell和我们的主要合作伙伴SLB以及Patterson UTI来说是一个决定性的时刻。钻井计划的加速证明了我们合资企业的创新、协作和追求卓越的精神。Turnwell不仅将释放阿联酋世界级非常规能源资源的巨大潜力，还将为全球能源行业树立新的标杆。我们自豪于能以负责任的方式引领阿联酋及其他地区的未来能源发展。”

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于ADNOC Drilling

ADNOC Drilling在阿布扎比证券交易所上市（ADX代码“ADNOCDRILL”；ISIN AEA007301012），是中东地区船队规模最大的钻井和综合钻井服务（IDS）公司，拥有并运营着世界上最大的多领域钻井船队之一。公司是ADNOC上游业务的关键一环，在全球能源需求与日俱增的情况下，ADNOC致力于以负责任的态度加快产能目标的实现。ADNOC Drilling于2018年将IDS纳入其产品组合，现可提供从开井到完井的整体解决方案和相关服务。如需了解更多信息，请访问：www.adnocdrilling.ae。

关于前瞻性陈述的警示声明：

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性声明”，即关于未来的声明，而不是关于过去事件的声明。此类语句通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其它类似的表达。前瞻性声明涉及不同程度上不确定的事项。例如关于SLB新技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发现和环境问题的目标、计划和预测的声明；关于能源运输与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些声明存在风险和不确定性，其中包括但不限于无法实现净负碳排放目标；无法认识到由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；解决环境问题的立法和监管举措，包括解决全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新表格10-K、10-Q和8-K中详细说明的其它风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个出现（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性声明中反映的结果存在重大差异。前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效。无论是由于新的信息、未来事件或是其它原因，SLB不承担任何公开更新或修订此类声明的意图或义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。