IQM Quantum Computers將向捷克共和國提供首台具備獨特星型拓樸的量子電腦

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 設計、製造及銷售超導量子電腦的全球領導廠商IQM Quantum Computers (IQM) 今天宣布贏得捷克共和國首台量子電腦的交付合約，該電腦將安裝在位於奧斯特拉瓦的IT4Innovations國家超級運算中心。

該合約是歐洲高效能運算聯合承諾（EuroHPC JU）計畫的一部分。這將是HPC中心的首台量子電腦，運行於IQM獨特的星型架構 (Star Architecture)，在該架構中，24個量子位元連接至一個中央諧振器。專屬的星型拓樸QPU旨在更有效率地運作IQM最新的量子糾錯及其他複雜演算法。

IQM共同執行長Mikko Välimäki在評論此項宣布時表示：「贏得捷克共和國的首台量子電腦交付合同對於IQM和整個中歐量子社群而言，都是一個重要的里程碑。我們感到非常興奮，因為這是首個以我們的新一代星型拓樸QPU為基礎的客戶系統，將為量子糾錯提供一條捷徑。我們期待與IT4Innovations國家超級運算中心合作，進一步推動量子電腦的發展。」

IT4Innovations超級運算服務總監Branislav Jansík表示：「我們很高興能夠擁有一台採用全新獨特QPU拓撲的量子電腦。這種架構將顯著提高我們系統的運算效率和可擴展性。星型拓樸帶來了量子位元之間的最佳連接，將錯誤率降至最低，並提高了量子運算的可靠性。透過拓樸，我們能更好地利用量子糾纏，在從人工智慧到複雜系統模擬等各種應用中取得更快、更準確的結果。」

這台量子電腦作為LUMI-Q九國聯盟的一部分，將提供給科學、工業及公共部門等多個領域中廣泛的終端使用者，以積極探索應用程式和演算法。

EuroHPC JU在2021-2027年間的預算約為70億歐元，並資助歐洲HPC中心採購量子電腦。這將滿足歐洲工業和研究機構對量子運算資源日益增加的需求，助力廣泛的工業和科學應用的發展。

IQM共同執行長Jan Goetz博士表示：「在IQM，我們為成為歐洲策略技術的供應商而倍感驕傲。我們的團隊努力不懈，以確保能為高效能運算中心提供地端新一代量子電腦。這個雄心勃勃的專案將確保歐洲在這項關鍵技術上的主權，並為高效糾錯開闢新道路。」

閱讀EuroHPC JU和IT4Innovations國家超級運算中心的公告：https://eurohpc-ju.europa.eu/advancing-european-quantum-computing-signature-procurement-contract-eurohpc-quantum-computer-located-2024-09-24_en

https://www.it4i.cz/en/about/infoservice/news/europe-takes-a-quantum-leap-lumi-q-consortium-signs-contract-to-establish-quantum-computer-in-the-czech-republic

關於IQM Quantum Computers：

IQM是設計、製造和銷售超導量子電腦的全球領導廠商。IQM提供地端全堆疊量子電腦和雲端平台，從而實現隨時隨地存取其電腦。

IQM的客戶包括領先的高效能運算中心、研究實驗室、大學和企業，這些機構都能全面使用IQM的軟體和硬體。IQM在埃斯波、慕尼黑、巴黎、華沙、馬德里和新加坡設有辦事處，員工人數超過280人。

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