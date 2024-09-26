IQM Quantum Computers将交付捷克共和国第一台具有独特星形拓扑结构的量子计算机

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 设计、建造和销售超导量子计算机的全球领导者IQM Quantum Computers (IQM)今天宣布，该公司已赢得一份合同，将交付捷克共和国的第一台量子计算机，该计算机将在俄斯特拉发的IT4Innovations国家超级计算中心安装。

该合同是欧洲高性能计算合作项目(EuroHPC JU)计划的一部分。这将是高性能计算中心第一次拥有在IQM的独特星形架构上运行的量子计算机，其中有24个量子比特连接到一个中央谐振器。专有的星形拓扑结构QPU旨在更有效地使用IQM最新的量子纠错和其他复杂算法。

IQM联合首席执行官Mikko Välimäki在评论这一公告时表示：“赢得捷克共和国第一台量子计算机交付合同是IQM和整个中欧量子社区的一个重要里程碑。我们对此感到极为振奋，因为这是第一个基于我们的下一代星形拓扑结构QPU的客户系统，必将缩短通往量子纠错的路径。我们期待与IT4Innovations国家超级计算中心合作，进一步突破量子计算机的界限。”

IT4Innovations超级计算服务总监Branislav Jansík表示：“我们很高兴拥有一台具有全新独特QPU拓扑结构的量子计算机。该架构将显著提高计算效率和我们系统的可扩展性。星形拓扑结构可实现量子比特之间的最佳连接、最大限度地降低错误率并提高量子操作的可靠性。借助这种拓扑结构，我们可以更好地利用量子纠缠，并在从人工智能到复杂系统模拟的广泛应用中实现更快、更准确的结果。”

这台量子计算机是作为九国LUMI-Q联盟的一部分建造的。它将供广泛的最终用户使用，从科学界到工业界和公共部门，用于积极探索应用和算法。

欧洲高性能计算合作项目在2021-2027年期间的预算约为70亿欧元，将为欧洲高性能计算中心的量子计算机采购提供资金。这将满足欧洲工业和研究机构对量子计算资源日益增长的需求，并有助于开发广泛的工业和科学应用。

IQM Quantum Computers联合首席执行官Jan Goetz博士表示：“IQM很自豪能成为欧洲的战略技术提供商。我们的团队一直在努力工作，以确保我们能够为高性能计算中心提供本地和下一代量子计算机。这个雄心勃勃的项目将确保欧洲在这项关键技术方面的独立自主，并为高效纠错奠定新的基础。”

在此处阅读EuroHPC JU和IT4Innovations国家超级计算中心的公告：https://eurohpc-ju.europa.eu/advancing-european-quantum-computing-signature-procurement-contract-eurohpc-quantum-computer-located-2024-09-24_en

https://www.it4i.cz/en/about/infoservice/news/europe-takes-a-quantum-leap-lumi-q-consortium-signs-contract-to-establish-quantum-computer-in-the-czech-republic

关于IQM Quantum Computers：

IQM是设计、建造和销售超导量子计算机的全球领导者。IQM同时提供本地全栈量子计算机和云平台，以便从世界任何地方访问其计算机。

IQM的客户包括领先的高性能计算中心、研究实验室、大学和企业，他们拥有IQM软件和硬件的完全访问权限。IQM拥有280多名员工，在埃斯波、慕尼黑、巴黎、华沙、马德里和新加坡设有办事处。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。