IQM Quantum Computers va livrer le premier ordinateur quantique de République tchèque doté d’une topologie en étoile unique en son genre

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers (IQM), leader mondial dans la conception, la construction et la vente d’ordinateurs quantiques supraconducteurs, a annoncé aujourd’hui que l’entreprise avait remporté un contrat pour la livraison du premier ordinateur quantique de République tchèque, qui sera installé à l’IT4Innovations National Supercomputing Center d’Ostrava.

Ce contrat s’inscrit dans le cadre du programme European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU). Il s’agira du premier ordinateur quantique dans un centre HPC qui fonctionnera sur l’architecture en étoile unique d’IQM, où 24 qubits sont connectés à un résonateur central. La topologie en étoile propriétaire du QPU est conçue pour fonctionner plus efficacement avec les derniers algorithmes de correction d’erreurs quantiques et autres algorithmes complexes d’IQM.

Mikko Välimäki, codirecteur général d’IQM, commente cette annonce : « Le fait d’avoir réalisé la livraison du premier ordinateur quantique en République tchèque est une étape importante pour IQM et l’ensemble de la communauté quantique d’Europe centrale. Nous sommes très enthousiastes, car il s’agit du premier système client basé sur notre QPU de nouvelle génération à topologie en étoile, qui devrait accélérer l’arrivée de la correction des erreurs quantique. Nous sommes impatients de travailler avec l’IT4Innovations National Supercomputing Center pour repousser les limites des ordinateurs quantiques. »

« Nous sommes ravis de disposer d’un ordinateur quantique doté de la nouvelle topologie unique QPU. Cette architecture va considérablement améliorer l’efficacité des calculs et l’évolutivité de notre système. La topologie en étoile offre des connexions optimales entre les qubits, minimisant les taux d’erreur et augmentant la fiabilité des opérations quantiques. Grâce à cette topologie, nous pouvons mieux utiliser l’intrication quantique et obtenir des résultats plus rapides et plus précis dans un large éventail d’applications, de l’intelligence artificielle à la simulation de systèmes complexes », déclare Branislav Jansík, directeur des services de supercalculateurs chez IT4Innovations.

Cet ordinateur quantique est construit dans le cadre du consortium LUMI-Q, qui regroupe neuf pays. Il sera mis à la disposition d’un large éventail d’utilisateurs finaux, de la communauté scientifique à l’industrie et au secteur public, afin d’explorer activement ses applications et algorithmes.

L’entreprise commune EuroHPC dispose d’un budget d’environ 7 milliards d’euros pour la période 2021-2027 et finance l’acquisition d’ordinateurs quantiques pour les centres HPC européens. Cela permettra de répondre à la demande croissante de ressources informatiques quantiques de la part de l’industrie et des institutions de recherche européennes, ainsi qu’au développement d’un large éventail d’applications industrielles et scientifiques.

« Chez IQM, nous sommes fiers d’être un fournisseur de technologies stratégiques en Europe. Notre équipe a travaillé dur pour s’assurer de pouvoir fournir des ordinateurs quantiques sur site et de nouvelle génération pour les centres de calcul à haute performance. Ce projet ambitieux garantira la souveraineté de l’Europe dans cette technologie essentielle et ouvrira de nouvelles voies vers une correction efficace des erreurs », déclare Jan Goetz, codirecteur général d’IQM Quantum Computers.

En savoir plus sur les annonces de l’EuroHPC JU et de l’IT4Innovations National Supercomputing Center ici : https://eurohpc-ju.europa.eu/advancing-european-quantum-computing-signature-procurement-contract-eurohpc-quantum-computer-located-2024-09-24_en

https://www.it4i.cz/en/about/infoservice/news/europe-takes-a-quantum-leap-lumi-q-consortium-signs-contract-to-establish-quantum-computer-in-the-czech-republic

À propos de IQM Quantum Computers :

IQM est un leader mondial dans la conception, la construction et la vente d’ordinateurs quantiques supraconducteurs. IQM propose à la fois des ordinateurs quantiques complets sur site et une plateforme de cloud permettant d’accéder à ses ordinateurs partout dans le monde.

Les clients d’IQM incluent les principaux centres de calcul de haute performance, des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises ayant un accès complet aux logiciels et au matériel d’IQM. IQM emploie plus de 280 personnes et possède des bureaux à Espoo, Munich, Paris, Varsovie, Madrid et Singapour.

