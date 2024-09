INBRAIN Neuroelectronics kündigt weltweit erste Behandlung mit einer auf Graphen basierenden Gehirn-Computer-Schnittstelle beim Menschen an

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--INBRAIN Neuroelectronics, ein Unternehmen für Gehirn-Computer-Schnittstellen-Therapeutika (BCI-Tx), das Pionierarbeit im Bereich der auf Graphen basierenden neuronalen Technologien leistet, gab heute die weltweit erste Operation am Menschen mit seiner kortikalen Schnittstelle bei einem Patienten bekannt, der sich einer Hirntumorresektion unterzog. Die BCI-Technologie von INBRAIN war in der Lage, mit mikrometergenauer Präzision zwischen gesundem und krebsartigem Hirngewebe zu unterscheiden.

Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, da er die Fähigkeit der Graphen-basierten BCI-Technologie über die Entschlüsselung und Übersetzung von Gehirnsignalen hinaus demonstriert und sie zu einem zuverlässigen Werkzeug für den Einsatz in der Präzisionschirurgie bei Krankheiten wie Krebs und in der Neurotechnologie im weiteren Sinne werden lässt. Die Studie wurde von der Universität Manchester gesponsert und hauptsächlich durch das Graphene-Flaggschiffpojekt der Europäischen Kommission finanziert.

Die klinische Studie wurde im Salford Royal Hospital durchgeführt, das Teil des Northern Care Alliance NHS Foundation Trust in Manchester, Großbritannien, ist. Die Studie wurde von dem leitenden klinischen Prüfarzt Dr. David Coope, einem Neurochirurgen am Manchester Centre for Clinical Neuroscience und Themenleiter für Hirntumore am Geoffrey Jefferson Brain Research Centre, und dem leitenden wissenschaftlichen Prüfarzt Dr. Kostas Kostarelos, Professor für Nanomedizin an der University of Manchester, dem Catalan Institute of Nanoscience & Nanotechnology und Mitbegründer von INBRAIN, geleitet.

„Die weltweit erste Anwendung eines Graphen-basierten BCI am Menschen unterstreicht die transformative Wirkung von Graphen-basierten neuronalen Technologien in der Medizin. Dieser klinische Meilenstein eröffnet eine neue Ära für die BCI-Technologie und ebnet den Weg für Fortschritte sowohl bei der neuronalen Entschlüsselung als auch bei ihrer Anwendung als therapeutische Intervention“, sagte Carolina Aguilar, CEO und Mitbegründerin von INBRAIN Neuroelectronics.

Die BCI-Plattform von INBRAIN nutzt die außergewöhnlichen Eigenschaften von Graphen, einem Material, das aus einer einzigen Schicht von Kohlenstoffatomen besteht. Obwohl es sich um das dünnste bekannte Material der Wissenschaft handelt, ist Graphen stärker als Stahl und besitzt eine einzigartige Kombination aus elektronischen und mechanischen Eigenschaften, die es ideal für neurotechnologische Innovationen machen.

„Wir erfassen die Gehirnaktivität in Bereichen, in denen herkömmliche Metalle und Materialien mit der Signaltreue zu kämpfen haben. Graphen bietet eine extrem hohe Dichte für die Wahrnehmung und Stimulation, was für die Durchführung hochpräziser Resektionen unter Wahrung der funktionellen Fähigkeiten des Patienten, wie z. B. Bewegung, Sprache oder Kognition, von entscheidender Bedeutung ist“, so Dr. David Coope, der Neurochirurg, der den Eingriff durchgeführt hat.

„Nach umfangreichen technischen Entwicklungen und vorklinischen Studien wird die erste Studie von INBRAIN am Menschen 8 bis 10 Patienten umfassen, in erster Linie, um die Sicherheit von Graphen bei direktem Kontakt mit dem menschlichen Gehirn zu demonstrieren“, sagte Dr. Kostas Kostarelos, Mitbegründer von INBRAIN Neuroelectronics. „Die Studie soll auch die Überlegenheit von Graphen gegenüber anderen Materialien bei der Entschlüsselung der Gehirnfunktionalität im Wach- und Schlafzustand demonstrieren.“

„Die Integration von Graphen und KI mit fortschrittlicher Halbleitertechnologie hat es INBRAIN ermöglicht, eine neue Generation minimalinvasiver BCI-Therapeutika zu entwickeln, die für die personalisierte Behandlung neurologischer Störungen entwickelt wurden“, sagte Dr. Jose A. Garrido, Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter von INBRAIN und ICREA-Professor am Katalanischen Institut für Nanowissenschaften und Nanotechnologie.

Professor Dr. Sir Kostya Novoselov, Nobelpreisträger und Mitglied des Vision Boards von INBRAIN, der 2004 an der Universität Manchester erstmals stabiles Graphen isolierte und jetzt an der National University of Singapore tätig ist, sagte: „Es ist wirklich lohnend zu sehen, wie die außergewöhnlichen Eigenschaften von Graphen neue Grenzen in der Medizintechnik erschließen. Dieser Durchbruch, der das Ergebnis einer jahrzehntelangen Entwicklung im Rahmen des Graphen-Flaggschiffprogramms ist, kann nun beginnen, seine transformativen gesellschaftlichen Auswirkungen zu entfalten.“

Die Studie wird von der Graphen-basierten Intelligent Network Decoding & Modulation (BCI-Tx)-Plattform von INBRAIN unterstützt, die von der US-amerikanischen Food & Drug Administration die Bezeichnung Breakthrough Device für die Parkinson-Krankheit erhalten hat. Die BCI-Tx-Plattform von INBRAIN nutzt die einzigartigen Eigenschaften von Graphen, um eine ultrahohe Signalauflösung und eine adaptive neuroelektronische Therapie zu ermöglichen, die eine Echtzeit-Dekodierung von Biomarkern und eine präzise Modulation kortikaler und subkortikaler Strukturen im Mikrometerbereich für die Neuausrichtung neuronaler Netzwerke ermöglicht.

Laut Carolina Aguilar ist „INBRAIN führend in der Präzisionsneurologie und integriert die BCI-Dekodierung mit hochpräziser Neuromodulation, um Funktionen wiederherzustellen und Symptome zu lindern. Dabei wird eine kontinuierliche, personalisierte Behandlung angeboten, um den Nutzen zu maximieren und gleichzeitig die Nebenwirkungen zu minimieren.“

