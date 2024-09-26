數位合作組織和阿拉伯國家聯盟簽署合作備忘錄以加快數位化轉型和經濟發展

數位合作組織和阿拉伯國家聯盟簽署合作備忘錄以加快數位化轉型和經濟發展（照片：AETOSWire）

紐約--()--(美國商業資訊)-- 數位合作組織(DCO)是一個全球性多邊組織，致力於透過加快數位經濟的包容性成長來為所有人實現數位繁榮。該組織與阿拉伯國家聯盟(LAS)簽署了一份合作備忘錄(MoU)，以合作發展包容性和永續的數位經濟。

9月23日，阿拉伯國家聯盟秘書長Ahmed Aboul Gheit閣下和數位合作組織秘書長Deemah AlYahya閣下在第79屆聯合國大會期間於紐約簽署了這份合作備忘錄。

透過這份合作備忘錄，DCO和LAS將合作加快包容性和永續的數位經濟，共同強化雙方之間的關係、交流經驗和資訊，並加快數位化轉型成長和經濟發展。具體合作領域包括數位市場開發；數位經濟領域的政策和立法一致；以及創新、研究和開發。

DCO和LAS還將在與數位經濟相關的政策方面進行合作，支援創新並促進合乎道德的AI。在創新、研究和開發方面，雙方將合作展開旨在促進數位經濟成長的共同研究和調查。它們還將交流知識，透過強化數位基礎設施、數位治理、數位技能和數位意識來彌合數字差距。

DCO秘書長Deemah AlYahya閣下表示：「我們的使命是提升會員國之間的合作、相互理解和協調，同時促進與非會員國和實體的合作。我們的目標是確保每個國家、企業和個人都有公平的機會在包容、跨境和永續的數位經濟中繁榮發展。身為歷史最悠久的區域性政府間組織，阿拉伯國家聯盟在統一該地區的數位未來願景方面發揮著關鍵作用。該合作備忘錄代表DCO會員國在推進永續社會和經濟發展方面邁出了重要一步。我們期待密切合作，為企業家和中小企業賦能，協助他們發展壯大。」

LAS秘書長Ahmed Aboul Gheit閣下表示： 「阿拉伯地區必須跟上正在塑造全球經濟未來的快速技術變革的腳步，這一點至關重要。這包括投資數位基礎設施、強化技術教育和創新，以及確保數位工具和服務的廣泛獲取途徑。透過與DCO合作，我們將制定數位經濟中的數位政策，並支援創新和負責任地使用AI。簽署合作備忘錄彰顯了我們的共同承諾，即利用技術做為消除貧困、強化安全和促進LAS會員國永續發展的重要工具。」

在簽署此次合作備忘錄之前，DCO和LAS於2024年5月在開羅舉行會議，雙方均承諾強化合作。

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*來源： AETOSWire

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Ahmed Bayouni
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