Utility Global在持續C輪融資中籌得5300萬美元

休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Utility Global是一家廢氣再利用公司，開創了針對難以減排的產業進行最佳化的專有eXERO™天然氣生產技術。該公司今天宣布，其已在持續C輪融資中籌集了5300萬美元資金，該輪融資由OPG Pension Plan領投，全球性鋼鐵公司ArcelorMittal S.A. (NYSE: MT)透過其XCarb® Innovation Fund跟投，參與跟投的還有目前的投資人Ara Partners和Aramco Ventures。這項投資是Utility Global目前一輪成長型股權融資的一部分。ArcelorMittal和Utility Global還簽署了一項合作協議，以在ArcelorMittal的一家或多家綜合鋼廠開發商業設施。這些關鍵的策略投資和商業化措施進一步展示了Utility Global正在追求的獨特技術方法，旨在實現鋼鐵、沼氣到氫能交通、能源生產、化工和煉油等產業以及其他難以減排行業的脫碳。

本輪融資的收益將用於進一步加快Utility Global經過驗證和測試並獲得專利的eXERO技術的商業化和上市策略。隨著公司在一家商業鋼廠成功完成示範計畫，在單個反應器中首次從高爐廢氣中生產氫氣，公司已轉向商業部署。具體來說，這些投資將專注於最終設計和產品化，旨在於2026年部署公司H2GenTM產品線的第一批商業裝置。Utility Global的創新技術將透過引進一種新的、具有成本效益的方法來減少溫室氣體排放，同時生產使所有相關方受惠的低碳強度燃料和化學品，從而推動鋼鐵、沼氣交通和其他產業的轉型。

Utility Global執行長Claus Nussgruber表示：「有越來越多高知名度的投資人支援我們的商業化進程。客戶和投資人正在尋求具有成本效益的現場脫碳解決方案，以在這個十年大幅減少溫室氣體排放。我們的eXERO是同類首創的解決方案，可在單個反應器中以具有成本效益的方式將製程氣體現場轉化為潔淨氫氣，從而延長現有客戶資產和製程的使用壽命，同時顯著減少排放。」

ArcelorMittal于2021年成立的XCarb® Innovation Fund一直在投資開發突破性技術的公司，這些技術將加快鋼鐵產業向碳中和煉鋼轉換。自成立以來，該基金已承諾投資八家公司，涵蓋一系列脫碳技術，包括再生能源、長時儲能、碳捕集和利用、綠色氫氣生產、核能、熔融氧化物電解和生物炭生產。

根據合作協議，Utility Global將在ArcelorMittal的一家或多家綜合鋼廠部署商業設施，現場認地將在稍晚公布。

ArcelorMittal XCarb® Innovation Fund負責人Irina Gorbounova評論道：「對於鋼鐵等難以減排的產業，脫碳技術需要具有成本效益和可擴充性。Utility Global的eXERO技術平台具有兩者兼而有之的潛力，這也使其成為對我們的Innovation Fund有吸引力的投資。它是對Innovation Fund廣泛投資組合的一個受歡迎的補充，我們期待與Utility Global的管理團隊合作，以支援這一不斷成熟技術的商業化。」

Ara Partners (Ara)仍然是Utility Global的主要投資人。Ara專注於透過彌合IP和實物資產之間的差距來實現工業經濟脫碳。Ara於2021年投資了Utility Global，並持續支援公司的發展之路，為商業裝置部署做準備。Ara合夥人、Utility Global董事會成員Cory Steffek表示：「我們將繼續大力支持Utility Global及其管理團隊。我們非常高興Utility Global品牌新增這兩家傑出的投資人，並期待與兩家公司擴大商業合作。」Ara的投資組合包括大約30家專注於脫碳的公司，自2017年以來已籌集超過60億美元資金。

除了最近來自Ara Partners、OPG Pension Plan、ArcelorMittal XCarb® Innovation Fund和Aramco Ventures的投資外，早期投資人還包括Saint-Gobain。

Perella Weinberg Partners旗下能源企業TPH&Co.擔任Utility Global的獨家財務顧問。

關於Utility Global

Utility Global是一家總部位於德州休斯頓的廢氣再利用公司，開創了eXERO™天然氣生產技術，以快速解鎖可負擔的超越淨零的低碳未來。Utility Global開發了一種專有的反應器，可在不使用電力的情況下將可變的工業製程氣體加工成高純度氫氣和濃縮的二氧化碳流，並可從一個具有成本效益的地點方便地進行現場捕獲。煉鋼氣體產生的氫氣可以再循環到煉鋼過程中以替代焦炭，而高純度濃縮二氧化碳流可顯著簡化並降低後續碳捕集的成本，這也是現有煉鋼製程脫碳的重要解決方案。公司的使命是提供顛覆性技術解決方案，透過無與倫比的創新引擎和快速商業化方法克服傳統的永續發展挑戰。

如欲瞭解有關Utility Global的更多資訊，請造訪www.utilityglobal.com。

關於Ara Partners

Ara Partners是一家專注於工業脫碳的全球私募股權和基礎設施投資公司。Ara Partners成立於2017年，旨在建立和擴大在工業和製造、化工和材料、能源效率和綠色燃料以及食品和農業領域對脫碳產生重大影響的公司。該公司在休斯頓、波士頓、華盛頓特區和都柏林設有辦事處。Ara Partners於2023年12月完成了其第三只私募股權基金的籌集，獲得了超過28億美元的資本承諾。截至2024年6月30日，Ara Partners的資產管理規模約為63億美元。

如欲瞭解有關Ara Partners的更多資訊，請造訪www.arapartners.com。

關於ArcelorMittal

ArcelorMittal是全球首屈一指的綜合鋼鐵和採礦公司之一，業務遍及60個國家，在15個國家擁有主要煉鋼業務。它是歐洲最大的鋼鐵生產商，也是美洲最大的鋼鐵生產商之一，並透過其合資企業AM/NS India不斷擴大在亞洲的影響力。

ArcelorMittal向包括汽車、工程、建築和機械產業在內的各領域客戶銷售其產品，2023年創造了683億美元的收入，生產了5810萬公噸粗鋼和4200萬公噸鐵礦石。

我們的目標是為人類和地球生產更智慧的鋼材，包括採用創新製程製造的鋼材，能耗更低，碳排放量顯著減少且成本更低；更潔淨、更堅固且可重複使用的鋼材；用於再生能源基礎設施的鋼材，將支援社會在本世紀的轉型。我們以鋼鐵為核心業務，以富有創造力的員工和積極進取的文化為支柱，將致力於為世界的這一改變提供支援。

ArcelorMittal在紐約(MT)、阿姆斯特丹(MT)、巴黎(MT)、盧森堡(MT)的證券交易所以及巴塞隆納、畢爾巴鄂、馬德里和瓦倫西亞(MTS)的西班牙證券交易所上市交易。

如欲瞭解有關ArcelorMittal的更多資訊，請造訪https://corporate.arcelormittal.com/。

關於Aramco Ventures

Aramco Ventures是全球首屈一指的全面整合式能源和化工企業Aramco的企業創投部門。Aramco Ventures總部位於達蘭，在北美、歐洲和亞洲設有辦事處，其策略創投計畫在全球投資於各類初創企業和高成長公司，這些公司的技術對其母公司Aramco具有重要的策略意義，主要支援其營運脫碳、新的低碳燃料業務和數位化轉型計畫。Aramco Ventures還營運著該公司的顛覆性技術投資計畫Prosperity7。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.aramco.com/en。

關於Saint-Gobain

Saint-Gobain是輕型和永續建築領域的全球領導者，為建築和工業市場設計、製造和經銷各種材料和服務。其用於公共和私人建築翻新、輕型建築以及建築和工業脫碳的整合式解決方案是透過持續創新過程開發的，並提供永續性和強大效能。集團的承諾以「讓世界成為更好的家園」這一宗旨為指導。

如欲瞭解有關Saint-Gobain的更多資訊，請造訪www.saint-gobain.com/en。

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