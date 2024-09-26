Utility Global正在进行的C轮融资募集到5300万美元

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Utility Global是一家废气利用公司，该公司率先推出针对难以减排行业而优化的专有eXERO™气体生产技术。该公司今天宣布，目前正在进行的C轮融资已筹集了5300万美元，该融资由OPG Pension Plan和跨国钢铁公司ArcelorMittal S.A.(NYSE: MT) 通过其XCarb® Innovation Fund领投，当前投资者Ara Partners和Aramco Ventures共同参与。这项投资是Utility Global当前一轮增长股权融资的一部分。ArcelorMittal和Utility Global还签订了一项合作协议，在ArcelorMittal的一个或多个综合钢铁厂开发商业化设施。这些关键的战略投资和商业化步骤进一步展示了Utility Global正在寻求独特技术方法，以实现钢铁、沼气制氢、能源生产、化学品和炼油以及其他难以减排行业的脱碳。

本轮融资所得资金将用于进一步加快Utility Global获得专利并经过测试的成熟eXERO 技术的商业化和上市战略。随着在一家商业钢铁厂成功完成示范项目，并首次在单个反应器中利用高炉废气生产出氢气，该公司已转向商业部署。具体而言，投资重点将放在最终设计和产品化上，目标是在2026年部署公司H2GenTM产品系列的首批商用装置。Utility Global的创新技术将改变钢铁、沼气发电和其他行业，在生产低碳燃料和化学品的同时，引入一种具有成本效益的温室气体减排新方法，使所有相关方受益。

Utility Global首席执行官Claus Nussgruber表示，“我们有越来越多的高素质投资者支持我们的商业化。客户和投资者都在寻求具有成本效益的现场脱碳解决方案，以便在本十年内大幅减少温室气体排放。我们的eXERO解决方案是同类产品中首个在现场通过单个反应器将工艺气体转化为清洁氢气的解决方案，成本效益高，可延长客户现有资产和工艺的使用寿命，同时显著减少排放。”

ArcelorMittal's XCarb® Innovation Fund于2021年启动，一直致力于投资开发突破性技术的公司，从而加快钢铁行业向碳中和炼钢技术的转型。自推出以来，该基金已对八家公司进行了投资，涉及一系列脱碳技术——可再生能源、长效能源储存、碳捕获和利用、绿色制氢、核能、熔融氧化物电解和生物炭生产。

根据合作协议，Utility Global将在ArcelorMittal的一家或多家综合钢铁厂部署商业设施，具体选址将在日后公布。

ArcelorMittal XCarb® Innovation Fund负责人Irina Gorbounova评论说，“像钢铁这样的难消减行业，脱碳技术必须具有成本效益和可扩展性。Utility Global的eXERO技术平台具有这两方面的潜力，因此成为Innovation Fund非常具有吸引力的投资。Utility Global是Innovation Fund广泛投资组合中深受欢迎的新成员，我们期待与Utility Global管理团队合作，支持该技术的成熟商业化。”

Ara Partners (Ara)仍是Utility Global的主要投资者。Ara的唯一目标是通过弥合知识产权与实际资产之间的差距，实现工业经济的去碳化。Ara于2021年投资了Utility Global，并将不断支持该公司的持续发展，为商业装置部署做准备。Ara合伙人、Utility Global董事会成员Cory Steffek表示："我们将一如既往地大力支持Utility Global 及其管理团队。我们很高兴能将这两位杰出的投资者加入Utility Global品牌，并期待着两家公司的商业化进程。”Ara的投资组合包括约30家专注于去碳化的公司，自2017年以来已募集资金超过60亿美元。

除了最近来自Ara Partners、OPG Pension Plan、ArcelorMittal XCarb® Innovation Fund和Aramco Ventures的投资外，早期投资者还包括Saint-Gobain。

Perella Weinberg Partners旗下的能源业务公司TPH&Co担任Utility Global的独家财务顾问。

关于Utility Global

Utility Global是一家总部位于德克萨斯州休斯顿的废气利用公司，该公司率先采用 eXERO™气体生产技术，以快速开启经济实惠的零净低碳未来。Utility Global开发了一种专有反应器，可在不使用电力的情况下将可变的工业加工气体加工成高纯度氢气和浓缩的二氧化碳流，这种二氧化碳流可方便地从单个具有成本效益的地点进行现场捕集。从炼钢气体中产生的氢气可再循环到炼钢工艺中从而替代焦炭，而浓缩二氧化碳流的纯度则显著简化后续碳捕集并大幅降低相关成本，使其成为现有炼钢工艺脱碳的重要解决方案。公司的使命是提供颠覆性的技术解决方案，通过无与伦比的创新引擎和快速商业化方法克服传统的可持续发展难题。

有关Utility Global的更多信息，请访问www.utilityglobal.com。

关于Ara Partners

Ara Partners是一家专注于工业脱碳的全球私募股权和基础设施投资公司。Ara Partners成立于2017年，致力于在工业和制造、化工和材料、能效和绿色燃料以及食品和农业领域建立和扩大具有重大去碳化影响力的公司。公司在休斯顿、波士顿、华盛顿特区和都柏林设有办事处。Ara Partners于2023年12月完成了第三支私募股权基金的募集，资本承诺超过28亿美元。截至2024年6月30日，Ara Partners管理着约63亿美元的资产。

有关Ara Partners的更多信息，请访问www.arapartners.com.

关于ArcelorMittal

ArcelorMittal是世界领先的综合性钢铁和矿业公司之一，业务遍及60个国家，在15个国家开展初级炼钢业务。ArcelorMittal是欧洲最大的钢铁生产商，也是美洲最大的钢铁生产商之一，并通过其合资企业AM/NS India不断扩大在亚洲的业务。

ArcelorMittal向汽车、工程、建筑和机械行业等各类客户销售产品，2023年的营业收入为683亿美元，粗钢产量为5810万吨，铁矿石产量为4200万吨。

我们的目标是为人类和地球生产更智能的钢材。使用创新工艺生产的钢材，能耗更低、碳排放量大大降低、成本更低，让钢材更清洁、更坚固，可重复使用性能更优异。用于可再生能源基础设施的钢材，将为本世纪的社会变革提供支持。我们将以钢铁业务为核心，以富有创造力的员工和创业文化为核心，支持世界实现这一变革。

ArcelorMittal在纽约证券交易所（MT）、阿姆斯特丹证券交易所（MT）、巴黎证券交易所（MT）、卢森堡证券交易所（MT）以及西班牙巴塞罗那、毕尔巴鄂、马德里和巴伦西亚证券交易所（MTS）上市。

有关ArcelorMittal的更多信息，请访问https://corporate.arcelormittal.com/。

关于Aramco Ventures

Aramco Ventures是世界领先的综合性能源和化工企业Aramco的企业风险投资部门。公司总部位于宰赫兰，在北美、欧洲和亚洲设有办事处。Aramco Ventures的战略风险投资计划在全球范围内投资于拥有对母公司Aramco具有重要战略意义技术的初创公司和高增长公司，主要支持其运营脱碳、新型低碳燃料业务和数字化转型计划。Aramco Ventures还运营公司的颠覆性技术投资项目Prosperity7。

有关更多信息，请访问www.aramco.com/en.

关于Saint-Gobain

Saint-Gobain是轻型和可持续建筑领域的全球领导者，为建筑和工业市场设计、制造和销售材料并提供服务。该公司通过不断创新，为公共和私人建筑的翻新、轻型建筑以及建筑和工业脱碳开发具有可持续性和高性能的综合解决方案。集团的宗旨是 "MAKING THE WORLD A BETTER HOME"（让世界更美好）。

有关Saint-Gobain的更多信息，请访问www.saint-gobain.com/en。

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