Standard Foods與Rimini Street攜手合作，資助人工智慧驅動的預測性資料分析專案

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) 是全球性的端對端企業軟體支援、產品及服務廠商，Oracle和SAP軟體的一流第三方支援服務提供商，同時也是AWS的合作夥伴。該公司今天宣布，Standard Foods Corporation已選擇適用於SAP的Rimini Support™，以大幅節省成本、改善對其任務關鍵型SAP系統的支援品質，並將資訊科技資源重新分配至獲利能力更強的專案，從而推動這家台灣首屈一指的食品製造商暨經銷商的成長。

Standard Foods資訊科技總監Jerry Lee分享道：「Rimini Street立即將我們的年度支援成本減半，並協助改善我們的SAP系統運作。隨著效率的提高，資訊科技團隊能夠專注於利用資料來改善銷售預估，並讓我們的合作夥伴和經銷商受惠。這對Standard Foods而言是一次重要變革，Rimini Street讓這一切成為可能。」

更好的軟體支援可讓企業更專注於資料計畫

在搜尋更好的軟體支援的過程中，多位資訊科技合作夥伴和同業強烈建議Standard Foods嘗試Rimini Street。

Lee表示：「Rimini Street最讓我印象深刻的是，他們花時間詳細瞭解我們的系統和願景。有時候，SAP要花上好幾個星期才能解決的問題，Rimini Street可以給予及時支援，相較而言真的是天淵之別。」他補充說：「快速回應與專家解決方案的結合，讓我們在增加對人工智慧和機器學習的投資的同時，卻只需要更少的員工來維持這些系統的全速運行。」

Lee 分享道：「有了Rimini Street，我們只需要三個人來支援我們使用的五個SAP模組，就能維持完整的功能。」這讓Standard Foods的資訊科技團隊得以騰出時間來處理策略性專案，例如從SAP的BI報告轉換到Power BI和雲端機器學習來進行資料分析。透過整合人工智慧與即時資料，Standard Foods已提升了整個供應鏈的決策能力。

Lee指出：「預測訂貨量對製造商來說是一項持續的挑戰，供應鏈中的失誤可能會影響獲利能力。透過運行各種配備即時資料和人工智慧工具的模組，我們既能完善訂單建議，又能改善採購流程。」

對資訊科技路線圖的靈活控制減輕了S/4HANA的升級壓力

作為一家SAP ECC商店，Standard Foods是眾多SAP客戶之一，其ECC平台在2027年之後將不再獲得廠商支援。但他們並未對此感到焦慮，因為與Rimini Street的合作讓他們能夠完全掌控自己的資訊科技路線圖。

Lee表示：「目前，轉移到S/4HANA並不是我們的首要任務，我們也不認為這是企業的一次策略行動。投資報酬率根本不存在。也許未來可能會考慮，但目前我們將把努力和重點放在創新、成長和獲利能力上。」

Rimini Street分析副總裁Tyler Munger表示：「人工智慧在供應鏈中作用巨大的領域之一是需求預測。據業界分析師指出，與傳統以時間序列為基礎的方法相比，結合即時與多元資料來源的人工智慧預測技術可將預測誤差減少至50%。許多與Rimini Street合作的製造業客戶都將資源投放在以人工智慧為動力的改進上，以幫助他們達成最高和最低的目標。」

Rimini Street讓Lee感到安心，他知道團隊在持續開發資訊科技路線圖的過程中，可以全天候隨時獲取SAP相關專業資訊，平均回應時間不超過2分鐘。此次策略性合作夥伴關係讓Standard Foods能夠透過使用資料來最佳化營運，從而繼續踐行其推廣健康生活的使命。

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探索Rimini Street針對SAP和Oracle應用程式推出的完整產品組合，包括響應能力超強、值得信賴且久經考驗的支援、管理服務、安全性、整合、可觀測性、專業服務和Rimini ONE™端對端委外解決方案，協助推動競爭優勢、獲利能力和成長。

關於Rimini Street, Inc.

羅素2000指數（Russell 2000®）公司Rimini Street, Inc.（納斯達克代號：RMNI）是全球端對端企業軟體支援、產品和服務廠商，Oracle和SAP軟體的領先支援服務協力廠商，以及AWS的合作夥伴。本公司在全球推展業務，提供一系列全面的統一解決方案，用於運行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測和優化企業應用程式、資料庫和技術軟體，讓客戶能夠創造更好的業績，大幅降低成本，重新分配資源用於創新。如今，來自各行各業的5600多家財星500大企業、財星全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street為其信賴的企業軟體解決方案廠商。如需瞭解進一步詳情，請造訪：riministreet.com，並透過X（前Twitter）、Instagram、Facebook和LinkedIn與Rimini Street聯絡。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法案》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「目前」、「估計」、「預計」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、」可能」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫和我們對此類計畫的投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也非歷史事實。這些陳述受制於有關Rimini Street業務的一系列風險和不確定性，實際結果可能會大相逕庭。這些風險和不確定性因素包括但不限於：與因應未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本，包括待決上訴動議和任何新主張的處理；為了遵守針對我們某些業務行為的禁制令而產生的額外費用，以及對未來期間營收和成本的影響；Rimini Street經營所在地商業環境的變化，包括任何經濟衰退趨勢的影響，例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響；企業軟體管理和支援市場格局的變化，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化；軟體支援服務行業的大量競爭；客戶對擴大後的產品和服務組合以及我們可望引進的產品和服務的採用；我們增加營收、管理營收成本和準確預測營收的能力；近期和預期中的未來裁員和相關重整成本的預期影響；我們對總目標市場的預估，以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期；銷售週期時機的變化；與留存率相關的風險，包括我們準確預測留存率的能力；公司管理團隊失去一名或多名成員；我們吸引和留住額外合資格人員（包括銷售人員）以及留住關鍵人才的能力；我們的業務計畫、我們未來發展的能力以及我們實現和維持獲利能力的能力；我們計畫逐步停止為Oracle PeopleSoft產品提供服務；我們以有利的條件籌集股權或債務融資的需求和能力，以及透過營運產生的現金流來支援加大對成長計畫的投資的能力；全球營運相關的風險；我們防止未經授權存取我們資訊技術系統和其他網路安全威脅，保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私法規的能力；我們維持有效內部財務報告控制系統的能力；我們維護、保護和增強我們的品牌和智慧財產權的能力；包括稅法變化或我們稅務立場的不利結果，或我們未能建立充足稅務準備的法律和規章的變化；環境、社會和治理(ESG)問題的影響；我們信貸便利的持續債務服務義務和對我們業務及相關利率風險的財務和營運條款，包括從轉向SOFR或其他利率基準的不確定性；我們的現金及現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求；我們股票回購計畫下回購的數量和時機，以及我們透過該計畫提升股東價值的能力；Rimini Street股權證券的長期價值不確定性；干擾我們或我們客戶業務的災難性事件；以及在Rimini Street於2024年7月31日遞交的Form 10-Q季度報告中討論的「風險因素」，並可能隨著Rimini Street未來的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K現況報告及其他向證券交易委員會遞交的文件而不時更新。此外，前瞻性陳述提供了截至本通訊稿發表之日Rimini Street對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Rimini Street預計後續事件和事態發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本通訊稿發表之日後任何日期的評估結果。

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