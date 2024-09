Utility Global sammelt 53 Mio. USD in laufender Serie-C-Finanzierung ein

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Utility Global, das Unternehmen, das Abgase in Wert umwandelt und Pionierarbeit bei seiner firmeneigenen eXERO™-Gasproduktionstechnologie leistet, die für schwer zu reduzierende Industrien optimiert ist, gab heute bekannt, dass es 53 Mio. USD einer laufenden Serie-C-Finanzierung unter der Leitung des OPG Pension Plan und zusammen mit dem multinationalen Stahlunternehmen ArcelorMittal S.A. (NYSE: MT) über seinen XCarb® Innovation Fund sowie den aktuellen Investoren Ara Partners und Aramco Ventures. Diese Investition ist Teil der aktuellen Wachstumskapital-Finanzierungsrunde von Utility Global. ArcelorMittal und Utility Global haben außerdem eine Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung einer kommerziellen Anlage in einem oder mehreren integrierten Stahlwerken von ArcelorMittal geschlossen. Diese wichtigen strategischen Investitionen und Vermarktungsschritte sind ein weiterer Beweis für den einzigartigen technologischen Ansatz, den Utility Global verfolgt, um Industrien wie Stahl, Biogas, Wasserstoffmobilität, Energieerzeugung, Chemie und Raffinerie sowie andere schwer zu reduzierende Sektoren zu dekarbonisieren.

Die Erlöse aus dieser Runde werden dazu dienen, die Kommerzialisierung und Markteinführungsstrategien für die bewährte, patentierte und getestete eXERO-Technologie von Utility Global weiter zu beschleunigen. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Demonstrationsprogramms in einem kommerziellen Stahlwerk, bei dem erstmals Wasserstoff aus Hochofenabgasen in einem einzigen Reaktor erzeugt wurde, hat das Unternehmen mit der kommerziellen Nutzung begonnen. Die Investitionen werden sich insbesondere auf die endgültige Gestaltung und Produktentwicklung konzentrieren, mit dem Ziel, 2026 die ersten kommerziellen Einheiten im Rahmen der H2GenTM -Produktlinie des Unternehmens auf den Markt zu bringen. Die innovative Technologie von Utility Global wird die Stahlindustrie, die Biogas-Mobilität und andere Branchen verändern, indem sie eine neue, kostengünstige Möglichkeit zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen einführt und gleichzeitig kohlenstoffarme Brennstoffe und Chemikalien produziert, von denen alle Beteiligten profitieren.

„Wir haben eine wachsende Zahl hochkarätiger Investoren, die unsere Kommerzialisierung unterstützen. Kunden und Investoren suchen nach kostengünstigen Lösungen zur Dekarbonisierung vor Ort, die in diesem Jahrzehnt zu einer erheblichen Reduzierung der Treibhausgasemissionen führen“, so Claus Nussgruber, Chief Executive Officer von Utility Global. „Unsere eXERO-Lösung ist die erste ihrer Art, die Prozessgase in einem einzigen Reaktor vor Ort auf kostengünstige Weise in sauberen Wasserstoff umwandelt, wodurch die Lebensdauer bestehender Kundenanlagen und -prozesse verlängert wird und gleichzeitig die Emissionen erheblich reduziert werden.“

Der 2021 ins Leben gerufene ArcelorMittal XCarb® Innovation Fund investiert in Unternehmen, die bahnbrechende Technologien entwickeln, die den Übergang der Stahlindustrie zu einer CO2-neutralen Stahlproduktion beschleunigen werden. Seit seiner Gründung hat der Fonds Investitionen in acht Unternehmen getätigt, die eine Reihe von Dekarbonisierungstechnologien abdecken – erneuerbare Energien, Langzeit-Energiespeicherung, Kohlenstoffabscheidung und -nutzung, grüne Wasserstoffproduktion, Kernenergie, Schmelzflusselektrolyse und Biokohleproduktion.

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung wird Utility Global eine kommerzielle Anlage in einem oder mehreren integrierten Stahlwerken von ArcelorMittal errichten. Der Standort wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Irina Gorbounova, Leiterin des ArcelorMittal XCarb® Innovation Fund, kommentierte: „Für schwer zu reduzierende Sektoren wie die Stahlindustrie müssen Dekarbonisierungstechnologien kosteneffizient und skalierbar sein. Die eXERO-Technologieplattform von Utility Global hat das Potenzial, beides zu sein, was sie zu einer attraktiven Investition für unseren Innovation Fund macht. Es ist eine willkommene Ergänzung des breiten Portfolios an Investitionen, die im Innovation Funds enthalten sind, und wir freuen uns darauf, mit dem Managementteam von Utility Global zusammenzuarbeiten, um die Kommerzialisierung der Technologie zu unterstützen, während sie sich weiterentwickelt.“

Ara Partners (Ara) ist weiterhin Mehrheitsinvestor bei Utility Global. Aras einziger Zweck besteht darin, die industrielle Wirtschaft zu dekarbonisieren, indem die Lücke zwischen geistigem Eigentum und realen Vermögenswerten geschlossen wird. Ara investierte 2021 in Utility Global und unterstützt weiterhin den Wachstumskurs des Unternehmens, das sich auf die Bereitstellung kommerzieller Einheiten vorbereitet. „Wir unterstützen Utility Global und das Managementteam weiterhin sehr“, sagte Cory Steffek, Partner bei Ara und Vorstandsmitglied von Utility Global. „Wir freuen uns sehr, diese beiden renommierten Investoren in die Marke Utility Global aufzunehmen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit beiden Unternehmen.“ Ara hat ein Portfolio von etwa 30 Unternehmen, die sich auf die Dekarbonisierung konzentrieren, und hat seit 2017 über 6 Mrd. USD aufgebracht.

Neben den jüngsten Investitionen von Ara Partners, OPG Pension Plan, ArcelorMittal XCarb® Innovation Fund und Aramco Ventures zählt auch Saint-Gobain zu den Investoren der ersten Stunde.

TPH&Co., das Energieunternehmen von Perella Weinberg Partners, fungierte als exklusiver Finanzberater für Utility Global.

Über Utility Global

Utility Global ist ein in Houston, Texas, ansässiges Unternehmen, das Abgase in Wertstoffe umwandelt und Pionierarbeit bei der eXERO™-Gasproduktionstechnologie leistet, um schnell eine erschwingliche, kohlenstoffarme Zukunft jenseits von Net-Zero zu ermöglichen. Utility Global hat einen eigenen Reaktor entwickelt, der verschiedene industrielle Prozessgase ohne den Einsatz von Elektrizität in hochreinen Wasserstoff und einen konzentrierten CO2-Strom umwandelt, der bequem vor Ort an einem einzigen kostengünstigen Standort aufgefangen werden kann. Der aus den Stahlherstellungsgasen erzeugte Wasserstoff kann in den Stahlherstellungsprozess zurückgeführt werden, um Koks zu ersetzen, während die Reinheit des konzentrierten CO2-Stroms die anschließende Kohlenstoffabscheidung erheblich vereinfacht und die Kosten dafür senkt – eine wichtige Lösung für die Dekarbonisierung bestehender Stahlherstellungsverfahren. Die Mission des Unternehmens besteht darin, bahnbrechende Technologielösungen zu liefern, die die Herausforderungen der Nachhaltigkeit durch eine beispiellose Innovationsmaschine und eine schnelle Kommerzialisierungsmethode überwinden.

Weitere Informationen zu Utility Global finden Sie unter www.utilityglobal.com.

Über Ara Partners

Ara Partners ist eine globale Private-Equity- und Infrastruktur-Investmentfirma, die sich auf die industrielle Dekarbonisierung konzentriert. Ara Partners wurde 2017 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen mit erheblicher Wirkung auf die Dekarbonisierung in den Bereichen Industrie und Fertigung, Chemie und Materialien, Energieeffizienz und grüne Kraftstoffe sowie Lebensmittel und Landwirtschaft aufzubauen und zu vergrößern. Das Unternehmen unterhält Büros in Houston, Boston, Washington, D.C. und Dublin. Ara Partners schloss seinen dritten Private-Equity-Fonds im Dezember 2023 mit Kapitalzusagen in Höhe von über 2,8 Mrd. USD ab. Zum 30. Juni 2024 verwaltete Ara Partners Vermögenswerte in Höhe von etwa 6,3 Mrd. USD.

Weitere Informationen über Ara Partners finden Sie unter www.arapartners.com.

Über ArcelorMittal

ArcelorMittal ist eines der weltweit führenden integrierten Stahl- und Bergbauunternehmen mit einer Präsenz in 60 Ländern und primären Stahlproduktionsbetrieben in 15 Ländern. Es ist der größte Stahlproduzent in Europa und einer der größten in Amerika und hat durch sein Joint Venture AM/NS India eine wachsende Präsenz in Asien.

ArcelorMittal verkauft seine Produkte an eine Vielzahl von Kunden, darunter die Automobil-, Maschinenbau-, Bau- und Maschinenindustrie, und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 68,3 Mrd. USD, produzierte 58,1 Mio. metrische Tonnen Rohstahl und 42,0 Mio. Tonnen Eisenerz.

Unser Ziel ist es, intelligentere Stähle für Menschen und den Planeten herzustellen. Stähle, die mit innovativen Verfahren hergestellt werden, die weniger Energie verbrauchen, deutlich weniger Kohlenstoff ausstoßen und die Kosten senken. Stähle, die sauberer, stärker und wiederverwendbar sind. Stähle für die Infrastruktur erneuerbarer Energien, die Gesellschaften bei ihrem Wandel in diesem Jahrhundert unterstützen werden. Mit Stahl als Kernstück, unseren erfinderischen Menschen und einer unternehmerischen Kultur im Herzen werden wir die Welt bei diesem Wandel unterstützen.

ArcelorMittal ist an den Börsen von New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxemburg (MT) und an den spanischen Börsen von Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia (MTS) notiert.

Weitere Informationen über ArcelorMittal finden Sie unter https://corporate.arcelormittal.com/.

Über Aramco Ventures

Aramco Ventures ist der Unternehmensbereich für Risikokapital von Aramco, dem weltweit führenden vollintegrierten Energie- und Chemieunternehmen. Aramco Ventures hat seinen Hauptsitz in Dhahran und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Im Rahmen seiner strategischen Risikokapitalprogramme investiert das Unternehmen weltweit in Start-ups und wachstumsstarke Unternehmen mit Technologien, die für die Muttergesellschaft Aramco von strategischer Bedeutung sind, und unterstützt in erster Linie die betriebliche Dekarbonisierung, neue Unternehmen für kohlenstoffärmere Kraftstoffe und Initiativen zur digitalen Transformation. Aramco Ventures betreibt auch Prosperity7, das Investitionsprogramm des Unternehmens für disruptive Technologien.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aramco.com/en.

Über Saint-Gobain

Saint-Gobain ist weltweit führend im Bereich des leichten und nachhaltigen Bauens und entwirft, fertigt und vertreibt Materialien und Dienstleistungen für den Bau- und Industriemarkt. Die integrierten Lösungen für die Renovierung öffentlicher und privater Gebäude, den Leichtbau und die Dekarbonisierung von Bauwesen und Industrie werden in einem kontinuierlichen Innovationsprozess entwickelt und bieten Nachhaltigkeit und Leistung. Das Engagement der Group wird von ihrem Leitsatz „MAKING THE WORLD A BETTER HOME“ geleitet.

Weitere Informationen über Saint-Gobain finden Sie unter www.saint-gobain.com/en.

