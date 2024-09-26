DCO秘书长在未来峰会上赞扬全球数字契约

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Digital Cooperation Organization (DCO) 秘书长Deemah AlYahya在纽约联合国大会第七十九届会议期间举行的未来峰会上发表讲话说："当今世界面临的数字鸿沟是多方面的，包括数字智能、计算能力、性别和技能方面的差距。”

在联合国大会通过《未来契约》和《全球数字契约》后发表的演讲中，AlYahya警告说："一些国家在人工智能创新和部署方面进展迅速，而另一些国家则难以跟上步伐，这让人工智能和计算鸿沟构成重大障碍。”

“与此同时，性别数字鸿沟继续限制妇女获得技术和机会，技能鸿沟使许多人缺乏在快速发展的经济中取得成功所必需的数字能力。如果我们不解决这些相互关联的挑战，就有可能导致整个社区落在后面。”

AlYahya赞扬《全球数字契约》“为人人享有包容、开放、可持续、公平、安全和有保障的数字未来制定了雄心勃勃的路线图"，她强调说："这是一个大胆愿景，但真正的挑战是将这些目标、原则、目的和承诺转化为行动，尤其是在我们努力实现可持续发展目标的过程中。”

AlYahya强调指出："在未来峰会上，DCO自豪地推出了数字经济指南（DEN），这是一个创新工具，可提供有关50个国家数字经济表现的详细见解。这一举措只是我们将《全球数字契约》原则转化为行动的众多方式之一。”

她解释说，"尽管DEN是一种重要资源，但它仅仅是一个开始。本着网络化多边主义的精神，我们必须促进集体努力，以实现GDC雄心勃勃的目标、目的和承诺。我呼吁每个国家、组织和个人携手合作，为此关键任务做出贡献。"

数字经济指南（DEN）通过三个相互交叉的维度评估数字经济绩效：数字促进因素、数字商业和数字社会。在这些维度中，有10个支柱根据102个指标综合并概括了各国数字经济的关键方面，以及数字技术应用的使用情况，这些指标来自可靠的二手数据来源，以及50个国家超过27,000名参与者的专有调查数据。

除了启动DEN之外，在联合国大会期间，DCO还与联合国开发计划署（UNDP）签署了一项协议，以加强数字合作，加快全球数字转型，支持旨在2030年之前实现联合国可持续发展目标的努力。

DCO还与阿拉伯国家联盟（阿盟）签署了一份谅解备忘录，以加快包容性和可持续的数字经济，加强关系，交流经验和知识，加快数字转型和经济发展进程。

如需观看主题演讲全文，请访问：https://youtu.be/gSwxP4ZTdeI

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来源： AETOSWire

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