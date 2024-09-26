數位合作組織秘書長在未來高峰會上盛讚全球數位契約計畫

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 第79屆聯合國大會於紐約隆重登場，數位合作組織 (Digital Cooperation Organization, DCO) 秘書長Deemah AlYahya在其間的「未來高峰會」(Summit of the Future) 上發表演說指出：「世界目前面臨多方面的數位落差，包括數位智慧、運算能力、性別和技能方面的差距。」

AlYahya在聯合國大會通過「未來公約」(Pact for the Future) 和「全球數位契約」(Global Digital Compact) 後發表這場演說。她提出警告：「人工智慧和運算落差築起一道鴻溝，某些國家高速推動人工智慧創新，其他國家則苦於跟不上它們的腳步。」

「與此同時，性別數位落差仍繼續限制女性接觸科技、獲得發展機會，而技術落差則讓許多人缺乏在快速發展的經濟中必要的數位競爭力。如果我們不解決這些環環相扣的問題，終將要面對把整個社群拋在後面的風險。」

AlYahya稱讚「全球數位契約計畫」(Global Digital Compact)，認為它「勾勒了一張雄心勃勃的路線圖，為人人規畫了一個包容、開放、永續、公平、安全的數位未來。」並強調：「它許下了遠大的願景，但真正的挑戰在於如何將這些目標、原則、標的和承諾化為行動，尤其是在我們正致力達成永續發展目標 (SDG) 的路上。」

AlYahya特別指出：「在未來高峰會上，數位合作組織推出『數位經濟指南』(Digital Economy Navigator, DEN)。這項創新工具針對跨50個國家的數位經濟表現提供深入的見解。我們嘗試許多方法將全球數位契約計畫的原則落實為行動，『數位經濟指南』便是其一。」

她解釋道：「雖說『數位經濟指南』是一份重要資源，但它只是個開始。根據網路化多邊主義的精神，我們必須透過集體的努力才能達成全球數位契約計畫的宏大目標、標的和承諾。我在此號召各國、各方組織以及個人，齊心協力，完成這重要的一役。」

數位經濟指南 (DEN) 透過三個交叉層面來評估數位經濟的表現：數位推動者、數位企業和數位社會。這三個層面共運用10個支柱綜合並總結各國數位經濟和運用數位技術應用的關鍵面向。它們根據從權威二手資料來源收集的102項指標，以及對50個國家超過2.7萬人進行的新調查所得之原始資料。

除了推出數位經濟指南，數位合作組織也在聯合國大會期間和聯合國開發計劃署 (UNDP) 簽署了一份協議，跨全球加強數位合作並加速數位轉型，以支援為了在2030年之前達成聯合國永續發展目標所做的各項努力。

它還與阿拉伯國家聯盟 (Arab States, LAS) 簽署了一份備忘錄 (MOU)，加速發展包容與永續的數位經濟，穩固關係並交換經驗與知識，同時加速數位轉型過程與經濟發展。

如要觀賞這場演說的完整錄影，請造訪：https://youtu.be/gSwxP4ZTdeI

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資料來源： AETOSWire

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