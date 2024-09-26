Digital Cooperation Organization与阿拉伯国家联盟签署谅解备忘录以加速数字转型和经济发展

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Digital Cooperation Organization (DCO)是一个全球多边组织，致力于通过加快数字经济的包容性增长来实现全民数字繁荣。该组织与阿拉伯国家联盟（LAS）签署了一份谅解备忘录（MoU），以合作发展包容性和可持续的数字经济。

9月23日，在第79届联合国大会期间，阿拉伯国家联盟秘书长Ahmed Aboul Gheit阁下和Digital Cooperation Organization秘书长Deemah AlYahya阁下在纽约签署了谅解备忘录。

通过该谅解备忘录，DCO和LAS将在加快包容性和可持续的数字经济方面开展合作，共同加强关系，交流经验和信息，加快数字转型和经济发展。具体合作领域包括：数字市场开发、数字经济领域的政策和立法协调，以及创新、研究和开发。

DCO和LAS还将在与数字经济相关的政策方面开展合作，支持创新，促进人工智能伦理。在创新、研究和发展方面，两个实体将合作开展旨在促进数字经济增长的联合研究。它们还将交流知识，通过加强数字基础设施、数字治理、数字技能和数字意识来消除数字鸿沟。

DCO秘书长 Deemah AlYahya阁下表示：“我们的使命是提升成员国之间的合作、相互理解和协调，同时促进与非成员国和实体的合作。我们的目标是确保每个国家、企业和个人都有公平的机会，能够在包容、跨界和可持续的数字经济中繁荣发展。作为历史最悠久的地区政府间组织，阿拉伯国家联盟在统一该地区的数字未来愿景方面发挥着关键作用。该谅解备忘录标志着阿拉伯国家联盟在推动整个DCO阿拉伯成员国的可持续社会和经济发展方面迈出了重要一步。我们期待着密切合作，增强企业家以及中小型企业的能力，帮助他们发展壮大。”

LAS秘书长Ahmed Aboul Gheit阁下 表示：“阿拉伯地区必须跟上正在塑造全球经济未来的快速技术变革的步伐。这包括投资数字基础设施，加强技术教育和创新，以及确保广泛获取数字工具和服务。我们将与DCO合作制定数字经济领域的数字政策，支持创新和负责任地使用人工智能。签署此谅解备忘录强调了我们的共同承诺，即利用技术作为消除贫困、加强安全和促进阿盟成员国可持续发展的重要工具。”

该谅解备忘录是在DCO和LAS于2024年5月在开罗举行会议之后签署的，当时双方承诺加强合作。

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*来源： AETOSWire

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