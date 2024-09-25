UL Solutions 與 Eyesafe 為提升藍光與螢幕防窺保護產品的性能攜手合作

伊利诺伊州诺斯布鲁克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 安全科學應用領域的全球專家 UL Solutions (NYSE：ULS) 與藍光管理國際權威機構 Eyesafe 宣布推出一項新的合作計畫，旨協助消費者比較手機、平板電腦、螢幕和其他電子產品的藍光和螢幕保護產品效能。

隨著藍光螢幕保護市場的快速擴張，視覺不適和睡眠受干擾等狀況成為眾所關注的議題。由於螢幕使用時間的增加，人們暴露在藍光下的時間也隨之拉長，因此眼睛保護的需求即日益迫切。

在這項全新的 UL 行銷宣告驗證計畫中，UL Solutions 將遵循 Eyesafe® 螢幕週邊配件 2.1 要求 (Eyesafe Screen Accessory Requirements 2.1)，予以產品測試並驗證其行銷宣告，以使品牌能藉此向消費者傳達其產品效能。

「消費者正在尋求一種客觀的方式，來協助判定螢幕保護產品是否能有效降低藍光，同時還能保持螢幕的色彩完整度，」UL Solutions 消費醫療暨資訊科技事業部副總裁暨總經理 Barry Yu 表示：「UL Solutions 的行銷宣告驗證計畫採行 Eyesafe 標準，可滿足這樣的需求。因為此舉能讓產品效能評估有明確、嚴格的遵循依據。新的計畫將增加產品行銷宣告的透明度，進而透過實證憑據，為消費者帶來安心。」

全球藍光和螢幕防窺保護產品的品牌皆可加入這項 UL 行銷宣告驗證計畫，各個公司的產品行銷宣告能由 UL Solutions 依據 Eyesafe 螢幕週邊配件 2.1 要求進行驗證。

依據眼部護理專家和科學家指出的藍光過濾和色彩表現基準，Eyesafe 螢幕週邊配件 2.1 要求會量測產品的 435-440 奈米 (nm) 波段之峰值過濾能力，而此波段亦是美國國家標準協會 (ANSI) 和國際非游離輻射防護委員會 (ICNIRP) 認定是對視網膜影響最大的藍光波段。1此外，根據該要求，產品尚須接受藍光毒性降低、相關色溫 (CCT) 變化和亮度減少幅度的評估。CCT 和亮度指標旨在確認顯示色彩依然保有鮮明度。

產品一旦獲驗證後，將會取得其相應的輻射防護係數 (RPF©) 指標，以表螢幕保護產品的藍光防護程度之量化值。RPF 的範圍從 RPF 20 到 RPF 80，數值越高表示藍光防護能力越強，就如同防曬乳的 SPF 值。該指標是 Eyesafe 參考醫生和醫療保健領導者的意見開發而成，目的是針對藍光過濾方面，有一個清晰的標準化衡量基準，藉以強化消費者的信心，並讓消費者得以輕鬆比較不同產品。而由 UL Solutions 驗證的 RPF 則可能讓客戶用於行銷。

「人們正逐漸意識到螢幕的使用時間和藍光會影響健康，如可能會干擾睡眠，或出現視覺不適，」Eyesafe 視力健康諮詢委員會主席 David Friess 醫師說道：「因此我們亟需一個解決方案，以幫助消費者減輕過度使用螢幕可能造成的負面影響。新的 UL 行銷宣告驗證計畫可協助品牌傳達螢幕保護產品在藍光過濾和色彩表現方面的效能。」

在通過驗證後，品牌商即可在其產品、包裝和行銷文宣上使用 UL Eyesafe 檢測驗證標誌展現產品擁有的能力。

1 美國國家標準協會 (ANSI) Z80.3 和國際非游離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的指引，顯示了藍光光譜中影響最大的區段

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關於 UL Solutions

身為安全科學領域的全球專家，UL Solutions (紐約證券交易所代號：ULS) 將全球超過 100 個國家客戶的產品安全、資訊安全和永續性挑戰轉變成機會。UL Solutions 提供測試、檢驗與認證服務，連同所需的軟體產品和諮詢服務，以支援客戶的產品創新與業務成長。UL 認證標誌是一個公認的標誌，我們的客戶產品因此能獲得信任，這個標誌代表我們推進安全使命的堅定承諾。我們幫助客戶創新，推出新產品與服務，駕馭全球市場及複雜的供應鏈挑戰，並以永續、負責任的方式邁向未來。我們的科學是您的優勢。

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