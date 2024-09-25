UL Solutions与 Eyesafe 携手助力提升蓝光膜及防窥膜的性能

伊利诺伊州诺斯布鲁克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球应用安全科学领域的专家 UL Solutions（纽约证券交易所代码：ULS）与蓝光管理的国际专家 Eyesafe 共同宣布推出一项新计划。该计划为消费者提供了一种新途径，以评估在手机、平板、显示器及其他电子设备上使用的蓝光膜及防窥膜等屏幕保护产品的效能。

为应对人们对视觉不适与睡眠障碍的日益关切，蓝光屏幕保护市场迅速发展。随着屏幕使用时间的增长，蓝光的暴露也在增加，这推动了对蓝光膜等保护产品的需求。

UL Solutions 按照 Eyesafe 屏幕配件 2.1 标准,对产品进行测试和市场宣称验证，这一全新的 UL 市场宣称验证计划将助力品牌向消费者明确传达其产品性能。

“ 消费者希望找到一种客观方式，以确认屏幕保护膜在保持显示色彩真实性的同时，确实能显著减少蓝光影响”，UL Solutions 消费者、医疗与信息技术部门的副总裁兼亚太区总经理 Barry Yu 说道，“ UL Solutions 推出的市场宣称验证计划，采用 Eyesafe 标准，正好满足了这一需求，为产品性能的精确和严格评估提供了坚实基础。该计划确认了市场宣称的透明度，并为消费者提供了可靠的实证。”

UL 市场宣称验证计划现已向全球蓝光膜及防窥膜品牌开放，产品市场宣称由 UL Solutions 根据 Eyesafe 屏幕配件要求 2.1 进行验证。

基于眼科专家和科学家提供的蓝光过滤和色彩表现基准，Eyesafe 屏幕配件要求 2.1 会测量在 435–440 纳米 (nm) 波长处的峰值过滤效果，该波长范围是美国国家标准协会 (ANSI) 和国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 确定的对视网膜影响最大的蓝光范围。1此外，产品还将接受蓝光毒性减少、相关色温 (CCT) 变化和亮度减少的评估。CCT 和亮度测量确认显示颜色能否保持鲜明。

通过验证后，产品将获得一个辐射保护因子 (RPF) ，这是一项衡量屏幕保护膜蓝光保护效果的指标。RPF 等级从 20 到 80 不等，数值越高，表示蓝光保护能力越强。其原理与防晒霜的 SPF 类似。这项标准是在医生和医疗领域专家的建议下由 Eyesafe 制定的，旨在提供明确的标准化蓝光过滤指标，增强消费者信心，使消费者能够轻松比较不同产品。UL Solutions 将对 RPF 进行验证，而验证结果可用于市场推广。

“ 人们越来越清楚屏幕时间和蓝光对健康的影响，这些影响可能包括潜在的睡眠障碍和视觉不适”，Eyesafe 视觉健康咨询委员会的主席 David Friess 博士表示，“ 我们迫切需要找到解决方案，帮助消费者减轻过度使用屏幕可能引起的负面影响。新推出的 UL 市场宣称验证计划，能够助力品牌有效传达其屏幕保护膜在蓝光和色彩表现方面的性能。”

通过验证之后，品牌可以在其产品、包装和市场推广材料上使用 UL Eyesafe 的认证标志，展示他们的成就。

关于 UL Solutions

作为一家专业的应用安全科学公司，UL Solutions（纽约证券交易所代码：ULS）助力遍布 110 多个国家/地区的客户将产品安全、信息安全和可持续发展挑战转变为机遇。UL Solutions 提供测试、检验与认证服务，以及支持我们客户产品创新与业务增长的配套软件产品与咨询服务。UL 认证标志是一个广受认可的标志，表达了我们对客户产品的信任，同时反映了我们对推进安全使命的坚定承诺。我们助力客户进行创新、推出新产品和服务、应对全球市场和复杂供应链，并助力推动未来可持续且负责任的增长。我们的专业科学知识即是您可信赖的优势。

1美国国家标准协会 (ANSI) Z80.3 和国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 的指南，展示了蓝光光谱中具有影响力的部分