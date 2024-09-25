Eaton和SIAEC公佈合資企業重要里程碑

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧電力管理公司Eaton和SIA Engineering Company Limited (SIAEC)今日在亞太地區MRO展會上揭曉了其合資企業Eaton Aerospace Component Services Asia Sdn. Bhd. (EAS)的標誌。SIAEC執行長Chin Yau Seng和Eaton’s Aerospace Group亞太地區總經理Desmond Goh，以及來自馬來西亞投資發展局(MIDA)的代表、行業合作夥伴和利益相關方出席了此次活動，共同見證了這一里程碑式成果。

新標誌代表了合資企業「Eaton Aero Services」的品牌，並象徵著兩家行業領先者攜手合作，共同致力於為亞太地區的客戶提供可靠且以客戶為中心的解決方案。

2024年9月23日EAS在馬來西亞雪蘭莪州莎阿南舉行新設施破土動工後，隨即發佈了標誌。

EAS將專門對機身和發動機燃油系統及液壓系統上安裝的Eaton製造飛機組件，進行檢查、測試、維修、保養、改裝和徹底檢修。

EAS計畫在未來18個月內全面投入運營，預計將透過促進行業增長和加強該地區作為維護、修理和徹底檢修(MRO)服務中心的地位，為當地經濟做出顯著貢獻。

馬來西亞投資發展局(MIDA)執行長Datuk Sikh Shamsul稱讚這一合作夥伴關係是馬來西亞宇航業的重要里程碑。

他表示：「Eaton Aero Services標誌的揭曉以及他們在莎阿南舉行的新設施奠基儀式，是我國宇航業發展的一個重要里程碑。Eaton與SIAEC合資創辦企業表明，他們高度認可馬來西亞宇航生態系統、熟練勞動力以及有利於商業發展的環境。這證明了《馬來西亞宇航業藍圖2030》戰略目標的可行性，同時也是對我國吸引外資能力的信任。」

Eaton’s Aerospace Group亞太地區總經理Desmond Goh表示：「我們與SIAEC合資創辦的企業將為亞太地區客戶提供一流的MRO服務，確保達到最高品質和效率標準，以及提供本地支援。這標誌著兩家公司新旅程的開始，將攜手在亞太地區向更多客戶拓展MRO服務。」

SIAEC組件服務部門高級副總裁Bernd Riggers博士表示：「到目前為止，這一合資企業所取得的快速進展證明了，我們共同致力於提供卓越服務，實現超高效率，以期超出客戶的預期。這一合作標誌著，我們在拓展航空部件維修領域專業知識方面取得了重要進展，同時強化了我們的服務組合，推動了區域增長。」

對於將於2025年3月31日結束的財政年度，上述事件預計不會對SIAEC Group的每股有形資產淨值或每股收益產生實質性影響。除了透過他們在SIAEC的股權(如有)外，SIAEC的董事和控股股東均未在上述事件中擁有任何直接或間接的利益。

關於Eaton：

在宇航業，Eaton是領先的液壓、燃油、氧氣、流體和空氣輸送、電氣、運動控制及發動機解決方案提供商，同時為全球商用飛機提供售後服務和支援。我們可靠的產品可幫助完成數百項基本任務，使航空旅行成為可能。從先進的宇航技術到高品質、具有成本效益的維修、修理和徹底檢修服務，我們幫助客戶滿足效能、效率、安全和合規需求，同時降低生命週期和維護成本。

Eaton是一家智慧動力管理公司，致力於保護環境和改善各地人們的生活品質。Eaton的產品服務於資料中心、公用事業、工業、商業、機械製造、住宅、航太和車輛市場。無論是現在還是未來，我們承諾正當營運、永續營運和幫助客戶更好地管理動力。在全球電氣化和數位化發展趨勢的助力下，我們正在加速推進世界向可再生能源轉型，幫助客戶解決最緊迫的動力管理挑戰，為當今及未來的人類創建更永續的社會。

Eaton成立於1911年，已在紐約證券交易所上市逾百年。2023年，伊頓公司銷售額達232億美元，業務遍佈160多個國家/地區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.eaton.com。請在LinkedIn上關注我們。

關於SIA Engineering Company：

SIA Engineering Company (SIAEC)是亞太地區的主要飛機維護、維修和徹底檢修(MRO)服務提供者。SIAEC的客戶群體包括超過80家國際航空公司和航空設備製造商。該公司在8個國家/地區的30多個機場提供航線維護服務，並為一些世界上最先進、使用最廣泛的商用飛機提供機身、發動機和組件維修服務。

該公司在新加坡、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、美國和越南成立了24家子公司，並與原始設備製造商及戰略合作夥伴建立了合資企業，增加了公司的服務深度和廣度。SIAEC已獲得28個國家航空監管機構批准，可以為在美國、歐洲、中國及其他國家/地區註冊的飛機提供MRO服務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。