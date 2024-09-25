PCI Pharma Services在歐洲和美國的設施上 投資超過3.65億美元，用於臨床和商業供應先進的藥物輸送及藥物設備結合產品

PCI Pharma Services正在基礎設施上投資超過3.65億美元，以支持先進藥物輸送系統的藥物設備結合產品的臨床和商業規模的最終組裝與包裝，特別強調注射劑型式。(照片：美國商業資訊)

PCI Pharma Services正在基礎設施上投資超過3.65億美元，以支持先進藥物輸送系統的藥物設備結合產品的臨床和商業規模的最終組裝與包裝，特別強調注射劑型式。(照片：美國商業資訊)

費城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PCI Pharma Services (「PCI」)是一家全球領先委託開發暨製造服務商(CDMO)，專注於生物製藥的最複雜療法。該公司正在基礎設施上投資超過3.65億美元，支持藥物設備結合產品的臨床和商業規模的最終組裝和包裝，特別強調注射劑型式。這項計劃包括在歐洲和北美的新建和擴建設施，是PCI全球投資計劃的一部分，並由近期新業務提供資金，旨在促進和適應未來增長。

對於PCI而言，這些投資建立在20多年的生物製劑專業知識之上，公司在費城的世界級生物技術卓越中心彰顯了其領導地位。該地點配備了精密處理設備，用於預填充注射器、注射器組裝和標籤、藥瓶貼標和包裝，以及自動注射器的組裝。最近，PCI在複雜的自動化先進藥物輸送技術上進行了大量投資，以提升該設施的能力和產能，確保其始終處於創新的前沿。

這些新專案的結合進一步增強了PCI管理這類產品全生命週期的能力，包括無菌藥物產品的開發和製造、臨床試驗供應、產品上市及商業化。

新的美國卓越中心

在美國，PCI計劃在伊利諾伊州羅克福德的園區進行一項雄心勃勃的擴建計劃，面積達54.5萬平方英尺，專注於先進藥物輸送和藥物設備結合產品的組裝與包裝。

該分階段計劃的亮點是一項佔地475,000平方英尺的綜合專案，其中包括345,000平方英尺用於先進藥物輸送注射劑包裝，以及130,000平方英尺的額外倉庫，適用於所有開發階段的產品。該空間設有超過20個客戶專屬套件，具備可擴展技術，以滿足臨床和商業規模的藥瓶、預填充注射器、自動注射器及筆型墨盒組合的最終組裝和包裝需求，並配備先進的上開包裝技術及廣泛的最終組裝和功能產品測試，符合ISO標準。

PCI還宣布計劃進一步擴建70,000平方英尺，專注於先進藥物輸送和以病人為中心的藥物設備結合產品組裝與包裝。該設施將滿足客戶需求，支援各種低速到高速的包裝技術，涵蓋多種先進藥物輸送類別，包括藥瓶、預填充注射器、自動注射器和體外注射器。這座工廠計劃分兩個階段啟用，預計將於2025年第三季度開始營運。

總的來說，PCI的目標是成為首批將這些先進藥物輸送和藥物設備結合產品的全生命週期開發整合於一處的CDMO。公司旨在提高效率，簡化從臨床階段到上市和商業化的過程，並提供冷鏈儲存解決方案以支持全過程服務。

擴展歐盟業務

此外，PCI正在全球擴大其影響力，近期收購了一座位於愛爾蘭都柏林附近的專用藥品包裝和設備組裝的工廠，具備大規模的溫控儲存能力。預計將於2024年第四季度開始營運，該工廠將為注射劑及口服固體劑型(OSD)藥品提供商業規模的的包裝和組裝服務。

在愛爾蘭的其他地區，PCI已在其都柏林CityNorth校區啟動了一個新的包裝和設備組裝服務設施的建設專案。該工廠預計將於2025年第三季度開始營運，將增加對注射藥品(包括藥瓶、預填充注射器及藥物-設備結合產品如自動注射器)的最終組裝、標籤和包裝能力。該設施還將包含注射劑和生物製品的冷鏈包裝，以及相關的溫控儲存。

這兩個新的歐盟設施將利用PCI在營運、質量、工程和專案管理方面的多學科專業知識。配備可擴展的先進設備，以及如專用內部包裝設計和分析實驗室等生產相關服務，將提供以病人為中心的包裝解決方案，並簡化商業上市流程。

為了支持這些增長的業務，PCI最近獲得了HPRA的批准，在都柏林開設了一個大型倉庫，具備冷鏈儲存能力以滿足客戶需求。總體而言，PCI在愛爾蘭的擴展增強了全球製藥和生物製藥客戶的商業包裝能力和產能，特別是針對歐盟市場。

PCI Pharma Services的執行長Salim Haffar表示：「這項大規模的跨洲投資使PCI Pharma Services處於全球先進藥物輸送解決方案和藥物設備結合產品組裝領域的前沿。新建和擴展的設施及基礎設施展示了我們致力於滿足不斷變化的市場和客戶需求的承諾，特別是在臨床到商業的藥物設備最終組裝和包裝方面，並進一步推動PCI實現改變生命療法和為病人提供便利的使命。」

關於 PCI Pharma Services

PCI是一家獨步全球的委託開發暨製造服務商(CDMO)，為客戶提供經整合的端到端藥品開發、製造和包裝服務，進而加速其產品的上市速度，提高商業成功的機會。PCI憑藉每年90次以上的產品順利上市紀錄、以及從事醫療服務逾五十年的業務經驗，貢獻經驗證的專業知識。該公司目前在七個國家擁有30個園區（澳洲、加拿大、美國、愛爾蘭、威爾斯、德國和西班牙），員工總數在7000名以上，致力於為患者獻上重要療法。

領先的技術和持續的投資使PCI Pharma Services能夠在整個產品生命週期中滿足全球藥品開發的需求 - 從製造能力到臨床試驗供應鏈和商品化。其客戶將PCI視為其業務的延伸，並將其作為合作夥伴，共同致力於改善患者的生活。欲了解更多資訊, 請造訪 pci.com

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