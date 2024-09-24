羅徹斯特電子攜手MaxLinear，提供持續的全生命周期支持

美國麻塞諸塞州紐伯裏波特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 邁淩(MaxLinear) 是高性能模擬和混合信號産品領域的引領者，爲“互聯”提供解決方案。此次，與羅徹斯特電子合作，爲其SHDSL系列産品提供持續的生命周期管理和客戶支持。

羅徹斯特電子是可持續供應海量元器件現貨的渠道，所銷售的産品100%原廠授權、可追溯、有認證、有保障。羅徹斯特電子始終致力于持續供應關鍵半導體器件，覆蓋海量停産元器件産品和衆多未停産器件。

十多年來，MaxLinear一直是SHDSL市場的領導者。所提供的解決方案廣泛應用于成熟的電信和工業系統，包括接入網絡、客戶端設備和工業網絡。這些産品可提供豐富全面的功能，例如：

點對多點(數字用戶線路接入複用器-DSLAM)

SHDSL專線

具有分插功能的對線高速數字用戶線(SHDSL)環

超長距離SHDSL(22 公裏處的速度爲 1536 kbit/s)

以太網擴展器(50 公裏處的速度爲300kbit/s)

羅徹斯特電子可提供MaxLinear的PEF2x628E (Socrates-e) SHDSL收發器。這些産品可以以完全引腳、軟件和固件兼容模式運行，可直接替代PEF2x624收發器。PEF2x624(SDFE系列)最初成爲SHDSL中滿足TDM要求的首選，支持ITU-T G.991.2.bis(G.SHDSL.bis)和ETSI TS 101524。隨後發布的PEF2x628E(Socrates-e)系列，可滿足EFM/ATM/HDLC的要求。該系列産品添加了相關的TC層功能，以支持第一英裏(EFM)、ATM-TC、HDLC-TC和TDM/EFM雙承載的IEEE 802.3ah以太網。

許多現有應用的預期使用壽命爲10~20年。由于固件和軟件的複雜性，重新設計並不可取。

爲了向客戶提供長期可靠的解決方案，MaxLinear與羅徹斯特電子合作。基于授權，羅徹斯特電子使用最後一批晶圓庫存進行複産，以先到先得的方式滿足持續的客戶需求。

産品型號 産品描述 可替代型號 PEF24628E (Socrates-4e) 4通道SHDSL收發器 PEF24624E (SDFE-4) PEF22628E (Socrates-2e) 2通道SHDSL收發器 PEF22624E (SDFE-2) PEF21628E (Socrates-1e) 1通道SHDSL收發器 PEF21624E (SDFE-1)

“ 羅徹斯特電子始終致力于持續供應關鍵半導體器件，覆蓋海量停産元器件産品和衆多未停産器件。羅徹斯特電子很榮幸地宣布我們與MaxLinear合作。邁淩(MaxLinear) 是高性能模擬和混合信號産品領域的引領者，爲‘互聯’提供解決方案。雙方將共同爲SHDSL系列産品提供持續的生命周期管理和客戶支持。”

－ Alexander Stempfle，羅徹斯特電子歐洲、中東和非洲地區供應商開發總監

關於羅徹斯特電子

羅徹斯特電子是永續供應海量元器件現貨的通路，已獲得70多家元器件製造商的官方授權。

作為元器件製造商的現貨代理商，羅徹斯特電子儲存超過150億片現貨庫存，覆蓋20多萬種產品型號，擁有海量停產元器件產品，同時覆蓋眾多未停產器件。

作為可針對停產元器件進行複產的許可製造商，至今羅徹斯特電子已複產20000多種停產元器件，擁有超過120億顆晶圓/裸片庫存，並可提供70000多種複產解決方案。

羅徹斯特電子可提供全面的生產服務，包括設計、晶圓加工、封裝、測試、可靠性驗證和IP存檔服務，通過交鑰匙的管道提供一站式解決方案，從而加快產品上市時間。

羅徹斯特電子是電晶體全週期解决方案提供商，在產品種類，服務類型及複產解決方案等多個維度，享有業界美譽。

羅徹斯特電子的銷售團隊和支持團隊遍布全球。無論何時無論何地，通過電話聯絡或在綫商城都能滿足您的業務需求。我們將竭誠為您服務，歡迎隨時與我們聯系。

更多資訊，請訪問：www.rocelec.cn

關於MaxLinear

MaxLinear(Nasdaq: MXL)，總部位于美國加利福尼亞州卡爾斯巴德，是一家領先的射頻(RF)、模擬、數字和混合信號集成電路的提供商，廣泛應用于訪問和連接性、有線和無線基礎設施以及工業等領域。

更多資訊，請訪問：www.maxlinear.com

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